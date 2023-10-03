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Колыванов назвал ожидаемым увольнение Клотета из «Торпедо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на увольнение Жозепа Клотета с поста главного тренера «Торпедо».

«После череды неудачных матчей всегда начинаются какие-то движения. Конечно, руководство недовольно результатами: из Кубка вылетели, в чемпионате не очень удачно стартовали. Все к этому шло. Не знаю, насколько он квалифицированный, сложно сказать. Но вообще, это было ожидаемо. У «Торпедо» один из самых сильных бюджетов, хороший подбор футболистов. Клотет разочаровал», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

3 октября «Торпедо» объявило об уходе Клотета с поста главного тренера. Испанский специалист возглавлял команду с мая 2023 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Артем Горлов, который работает в «Торпедо» с июля этого года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/03/21418783.shtml?updated
Игорь Колыванов
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 12 6 1 5 16-15 19
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Сокол 12 5 3 4 12-16 18
9
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
13
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.10 00:00
Шинник – Енисей
 - : -
8.10 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
8.10 00:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
8.10 00:00
Волгарь – КАМАЗ
 - : -
8.10 00:00
Арсенал – Сокол
 - : -
8.10 00:00
Кубань – Родина
 - : -
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 - : -
9.10 16:30
Тюмень – Торпедо
 - : -
9.10 19:00
Химки – Алания
 - : -
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ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Игорь Андреев

Игорь Андреев

Шинник

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 9 1 0
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