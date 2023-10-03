Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:18

Глушаков пожелал Горлову успехов в «Торпедо»: «Чтобы вывел команду в премьер-лигу!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» из Костромы Денис Глушаков в комментарии «СЭ» пожелал удачи Артему Горлову на посту исполняющего обязанности главного тренера «Торпедо».

Горлов возглавлял «Пари НН» с декабря 2022 по апрель 2023, где успел поработать с Глушаковым.

«Ожидаемая ситуация, результатов нет. Поэтому и поставили Горлова тренером. Думаю, что у Артема Сергеевича получится в «Торпедо». Могу только искренне пожелать удачи и успехов, чтобы вывел «Торпедо» в премьер-лигу. Клуб с таким именем, как «Торпедо», должен быть в РПЛ», — сказал Глушаков «СЭ».

3 октября московский клуб объявил об отставке Жозепа Клотета, который возглавлял команду с марта 2023 года. Артем Горлов, работающий в «Торпедо» с июля 2023 года, назначен исполняющим обязанности главного тренера автозаводцев.

«Торпедо» занимает 9-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 17 очками в 12 матчах.

Денис Глушаков
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Артем Горлов
1
1
Читайте также
Мозер высказалась о проблемах фигурного катания и подростков в большом спорте
Кудерметова выиграла 12 геймов подряд и победила Цуренко на турнире в Пекине
Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
Вице-президент УЕФА извинился за идею допустить юношеские сборные из России
В Санкт-Петербурге в результате ДТП спорткар разрубило пополам
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Горлова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 12 6 1 5 16-15 19
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Сокол 12 5 3 4 12-16 18
9
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
13
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.10 00:00
Шинник – Енисей
 - : -
8.10 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
8.10 00:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
8.10 00:00
Волгарь – КАМАЗ
 - : -
8.10 00:00
Арсенал – Сокол
 - : -
8.10 00:00
Кубань – Родина
 - : -
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 - : -
9.10 16:30
Тюмень – Торпедо
 - : -
9.10 19:00
Химки – Алания
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Игорь Андреев

Игорь Андреев

Шинник

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 9 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости