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Сегодня, 22:04

Гаджи Гаджиев считает, что махачкалинское «Динамо» показывает хорошие результаты в этом сезоне

Руслан Минаев
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о лидерстве команды в Мелбет-Первой лиге.

«Все как обычно: хорошие результаты — плоды работы тренера, команды, — говорит Гаджиев. — Площадка для такой игры, какую сейчас показывает команда, была наработана в прошлом сезоне. Добавил Курбан Бердыев, квалифицированный тренер — в деталях, в тонкостях игры. Плюс в атаку пришло несколько игроков», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

После 12 туров первой лиги «Динамо» набрало 24 очка и лидирует в турнирной таблице. «Алания» (24 очка) занимает второе место, уступая махачкалинцам по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 12 6 1 5 16-15 19
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Сокол 12 5 3 4 12-16 18
9
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
13
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
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34 тур
7.10 16:00
Шинник – Енисей
 - : -
8.10 16:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
8.10 17:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
8.10 17:00
Волгарь – КАМАЗ
 - : -
8.10 17:00
Арсенал – Сокол
 - : -
8.10 17:30
Кубань – Родина
 - : -
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 - : -
9.10 16:30
Тюмень – Торпедо
 - : -
9.10 19:00
Химки – Алания
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Игорь Андреев

Игорь Андреев

Шинник

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

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