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Сегодня, 18:00

«Химки» — «СКА-Хабаровск»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском» в Первой лиге 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Талалаев, главный тренер ФК «Химки».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Химки» примут «СКА-Хабаровск» в рамках 20-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Химки» — «СКА-Хабаровск» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажет сайт matchtv.ru и онлайн-сервис «Кинопоиск» (по платной подписке). Также игры Мелбет-Первой лиги сезона 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «Мелбет-Первой лиги».

Календарь и результаты матчей ФНЛ доступны на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
26 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
СКА-Хабаровск

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
0
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«Черноморец» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Дубль Тимошенко помог «Родине» победить «Енисей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
5
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
9
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
12
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
13
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
14
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.11 14:00
Сокол – Кубань
 1 : 3
25.11 15:00
Ленинградец – Тюмень
 1 : 0
25.11 16:00
Волгарь – Шинник
 0 : 0
25.11 17:00
Арсенал – КАМАЗ
 2 : 0
26.11 16:00
Родина – Енисей
 2 : 1
26.11 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 - : -
26.11 19:00
Химки – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 17:00
Динамо Мх – Торпедо
 - : -
27.11 19:30
Алания – Акрон
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 5
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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