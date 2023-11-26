Дубль Тимошенко помог «Родине» победить «Енисей»
«Родина» дома обыграла «Енисей» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.
За московскую команду два гола забил Иван Тимошенко (один с пенальти). У клуба из Красноярска отличился Максим Савельев.
«Родина» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» идет на 9-й позиции, набрав 24 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
3
|Химки
|19
|10
|5
|4
|30-20
|35
|
4
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
5
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
6
|Алания
|19
|8
|7
|4
|23-21
|31
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
9
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
10
|Торпедо
|19
|6
|6
|7
|17-20
|24
|
11
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
12
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
13
|СКА-Хаб.
|19
|6
|5
|8
|19-22
|23
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.11
|14:00
|
Сокол – Кубань
|1 : 3
|25.11
|15:00
|
Ленинградец – Тюмень
|1 : 0
|25.11
|16:00
|
Волгарь – Шинник
|0 : 0
|25.11
|17:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|2 : 0
|26.11
|16:00
|
Родина – Енисей
|2 : 1
|26.11
|17:00
|
Черноморец – Нефтехимик
|0 : 1
|26.11
|19:00
|
Химки – СКА-Хаб.
|- : -
|27.11
|17:00
|
Динамо Мх – Торпедо
|- : -
|27.11
|19:30
|
Алания – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|5
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2
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