Дубль Тимошенко помог «Родине» победить «Енисей»

«Родина» дома обыграла «Енисей» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

За московскую команду два гола забил Иван Тимошенко (один с пенальти). У клуба из Красноярска отличился Максим Савельев.

«Родина» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» идет на 9-й позиции, набрав 24 очка.