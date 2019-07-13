Главный тренер "Балтики" заявил, что "Торпедо" перекусало его команду

Главный тренер "Балтики" Михаил Семенов после поражения в гостевом матче 2-го тура Олимп-ФНЛ от "Торпедо" (0:2) похвалил московскую команду.

– "Торпедо" – хорошая команда, – заявил Семенов. – Их игра с "Факелом", возможно, была не так показательна, но тем не менее. В матче с нами "Торпедо" было агрессивнее. Мы проиграли много единоборств. Вообще у меня ощущение, что "Торпедо" перекусало нас во многих моментах. (Артем Локалов)​

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