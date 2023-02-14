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Газизов — о решении Павлюченко не возобновлять карьеру: «Хотели сделать красивую историю»

Константин Белов
Корреспондент
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Роман Павлюченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» решение нападающего Романа Павлюченко не возобновлять карьеру.

«Мы предлагали Павлюченко сыграть за «Уфу», когда встретились с ним. Хотели сделать красивую историю. Но Роман взвесил все за и против. Сказал, что это будет не очень хорошо для футболистов «Уфы», потому что он долго не играл. Он взвесил все за и против. Это осознанный выбор Романа, и мы его поддерживаем», сказал Газизов «СЭ».

Павлюченко завершил карьеру в октябре 2022 года. Форвард выступал за ногинский клуб «Знамя» и получил восьмиматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение, после чего решил уйти из футбола. В начале 2023 года 41-летний россиянин сообщил, что может подписать контракт с «Уфой», но позднее решил отказаться от этого предложения.

Роман Павлюченко
Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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  • napadenie

    какие-то неустойчивые в мыслях и поступках наши, так называемые с легкой руки горе-журналистов, звезды. По пьяни что-ли на «красивую историю» потянуло?

    14.02.2023

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    1
    		 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
    2
    		 Алания 20 11 5 4 37-23 38
    3
    		 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
    4
    		 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
    5
    		 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
    6
    		 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
    7
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    8
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    9
    		 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
    10
    		 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
    11
    		 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
    12
    		 Родина 20 5 7 8 19-25 22
    13
    		 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
    14
    		 Велес 20 6 2 12 16-31 20
    15
    		 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
    16
    		 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
    17
    		 Волга 20 3 6 11 15-29 15
    18
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    Акрон – Краснодар-2
    		 - : -
    5.03 00:00
    Балтика – СКА-Хаб.
    		 - : -
    5.03 00:00
    Динамо Мх – Арсенал
    		 - : -
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    Уфа – Велес
    		 - : -
    5.03 00:00
    Енисей – Волгарь
    		 - : -
    5.03 00:00
    КАМАЗ – Волга
    		 - : -
    5.03 00:00
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    		 - : -
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    		 8
    Кирилл Панченко

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    П
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    		 11
    Александр Гаглоев

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