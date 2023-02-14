В РФС прокомментировали драку российских и украинских футболистов в Турции

В РФС прокомментировали драку российских футболистов «Шинника» и украинского «Миная» в Турции.

«Российскому футбольному союзу известно о случившейся ситуации на сборах ярославского «Шинника». Исходим из того, что организаторы учебно-тренировочных сборов и соответствующие службы отелей должны обеспечивать безопасность команд, находящихся на сборах. Коллеги из ФНЛ в настоящий момент находятся на связи с «Шинником» и в случае необходимости окажут клубу содействие в решении вопросов, связанных с происшествием в отеле», — приводит слова представителя РФС MK.RU.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.