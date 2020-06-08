Болельщики «Торпедо» посвятили граффити экс-президенту клуба

Фанаты «Торпедо» в Instagram опубликовали граффити в честь экс-президента клуба Елены Еленцевой.

— Благодарим Елену Васильевну за работу, спасибо за все! — говорится в сообщении.

В конце мая «Торпедо» объявило об ухода Елены Еленцевой с поста президента клуба. Ее пост занял Денис Маслов.

В сезоне-2019/20 «Торпедо» заняло четвертое место в Олимп-ФНЛ и не сумело пробиться в РПЛ. Турнир во втором дивизионе не был доигран из-за пандемии коронавируса.?