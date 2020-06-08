Болельщики «Торпедо» посвятили граффити экс-президенту клуба
Фанаты «Торпедо» в Instagram опубликовали граффити в честь экс-президента клуба Елены Еленцевой.
— Благодарим Елену Васильевну за работу, спасибо за все! — говорится в сообщении.
Благодарим Елену Васильевну за работу, спасибо за всё! ? AVE HELENA! . . . #ApofeozMoscow #Apofeoz #1924 #Торпедо #ТорпедоМосква #ЧерноБелые #Автозаводцы #РисуйЗаТорпедо #Torpedo #BlackAndWhite #TorpedoMoscow #ultras #ultraslife #ultrasstyle #ultrasgraffiti #graffiti #ultras_graffiti #graffiti_ultras #againstmodernfootball
В конце мая «Торпедо» объявило об ухода Елены Еленцевой с поста президента клуба. Ее пост занял Денис Маслов.
В сезоне-2019/20 «Торпедо» заняло четвертое место в Олимп-ФНЛ и не сумело пробиться в РПЛ. Турнир во втором дивизионе не был доигран из-за пандемии коронавируса.?