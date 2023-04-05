Силкин объяснил, за счет чего «Акрон» обыграл «Динамо» в Кубке России

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении бело-голубых от «Акрона» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4).

«Акрон», когда выходил на поле, прекрасно понимал, что будет очень непросто, поэтому команда выкладывалась на все сто процентов. У них концентрация была выше, чем у «Динамо». Было видно, за счет чего они хотят играть. Они понимали, что в основное время будет крайне трудно победить, поэтому дотянули до пенальти. И в серии показали, что они более сконцентрированны. Если бы динамовцы играли с мадридским «Реалом», то у «Динамо» мотивация была бы выше. Уровень соперников выше — соответственно, повышается ответственность за результат», — цитирует Силкина RT.

Жеребьевка второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России состоится в четверг, 6 апреля.