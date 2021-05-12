«Локомотив» — «Крылья Советов»: Сарвели сравнял счет в эффектной атаке
20:23
Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели забил гол в первом тайме финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива». Он сравнял счет на 22-й минуте.
«Крылья» провели яркую комбинацию. Иван Сергеев в центре штрафной площади Гильерме отдал пас пяткой, после чего Денис Якуба прострелил вдоль ворот на Сарвели, который поразил пустые ворота.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю