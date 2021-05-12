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«Локомотив» — «Крылья Советов»: Сарвели сравнял счет в эффектной атаке

20:23
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели забил гол в первом тайме финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива». Он сравнял счет на 22-й минуте.

«Крылья» провели яркую комбинацию. Иван Сергеев в центре штрафной площади Гильерме отдал пас пяткой, после чего Денис Якуба прострелил вдоль ворот на Сарвели, который поразил пустые ворота.

Локомотив — Крылья Советов

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча