Фанаты «Локомотива» после гола «Крыльев Советов» в финале БЕТСИТИ Кубка России забросали бутылками штрафную соперников. Голкипер «Локо» Маринату Гильерме прибежал через все поле, чтобы успокоить их.

На данный момент счет в матче равный — 1:1. У столичного клуба гол забил Франсуа Камано. Самарцы ответили точным ударом Владислава Сарвели.