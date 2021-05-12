Фанаты «Локо» забросали штрафную «Крыльев» бутылками — к ним через все поле прибежал Гильерме
20:35
Фанаты «Локомотива» после гола «Крыльев Советов» в финале БЕТСИТИ Кубка России забросали бутылками штрафную соперников. Голкипер «Локо» Маринату Гильерме прибежал через все поле, чтобы успокоить их.
На данный момент счет в матче равный — 1:1. У столичного клуба гол забил Франсуа Камано. Самарцы ответили точным ударом Владислава Сарвели.
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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