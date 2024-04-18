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Сегодня, 23:27

Чухлов: «Зенит» сделал из вратаря «Спартака» героя»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов оценил противоборство сине-бело-голубых и «Спартака» в полуфинале FONBET Кубке России.

«Вчера команды особо не напрягались, мне показалось. Рвения какого-то не было. Хотя на матч пришли свыше 50 тысяч болельщиков, люди хотели увидеть зрелище. «Спартак» особо не сопротивлялся. «Зенит», увидев, что соперник не горит желанием победить, играл в «энергосберегающем» режиме. «Зенит» имел шансы, но сделал из вратаря Максименко героя. Из девяти моментов можно хоть один реализовать? С другой стороны, прошли «Спартак» малой кровью, силы сэкономили. Тут интересы зрителей не всегда на первом месте», — приводит «РБ Спорт» слова Чухлова.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России (0:0). Однако сине-бело-голубые по сумме двух встреч победили московский клуб на этой стадии и вышли в финал турнира.

 

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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