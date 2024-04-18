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Спартаковец Соболев сыграет с «Динамо». У него «сгорело» одно предупреждение

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил предупреждение в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0). Желтая карточка стала для форварда второй в этом турнире, но, несмотря на это, он не заработал автоматическую дисквалификацию и сможет сыграть во встрече 2-го этапа полуфинала Пути регионов с «Динамо».

Действительно, в соответствии с пунктом 4 статьи 15 «Предупреждение» дисциплинарного регламента РФС, «автоматическую дисквалификацию на следующий после получения последнего предупреждения матч соответствующего соревнования влекут за собой... 2 предупреждения, полученные игроком/официальным лицом клуба в разных матчах одного соревнования Кубка России».

Но в статье 15 «Дисциплинарные санкции» регламента Кубка России говорится, что «предупреждения, полученные игроками и официальными лицами клубов в разных матчах Кубка, аннулируются (а также аннулируются последствия их применения) перед проведением матчей 1/4 финала Пути Верхней Сетки, матчей 1-го этапа 1/4 финала Пути Нижней Сетки, а также перед финальным матчем Кубка России».

Свою первую желтую карточку Соболев получил 1 ноября в игре 6-го тура группового этапа «Спартак» — «Краснодар» (2:3). Она у него уже «сгорела» и не учитывается.

Александр Соболев
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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