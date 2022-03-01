Главный тренер «Динамо» рассказал о ситуации с защитником Ордецом

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, когда защитник Иван Ордец присоединится к команде.

— Что известно об Иване Ордеце и Андрее Воронине?

— Всем известна ситуация. Поддерживаем Ивана. Мы на его стороне. Он является частью нашей команды. Мы с ним обмениваемся информацией, мы с ним в тесном контакте. Иван необычайный человек с большим сердцем. То, что происходит, это сердечная боль.

— Есть подробности по Ивану Ордецу?

— На самом деле посмотрим. Ситуация постоянно развивается. Могу сказать определенно, что я тот человек, который Ивана поддерживает. Я его полностью понимаю, импонирую ему как человеку. Важно, чтобы он смог продолжить играть в футбол, неважно в какой стране. Это его смысл жизни.

Во вторник «Динамо» объявило о том, что украинский тренер команды Андрей Воронин покинул клуб. Воронин работал в тренерском штабе Шварца с 2020 года.