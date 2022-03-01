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Сегодня, 22:30

Главный тренер «Динамо» объяснил, почему Шунин пропустил игру с «Нижним Новгородом»

Георгий Скобликов

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, почему голкипер Антон Шунин пропустил игру 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Нижним Новгородом» (3:0).

— Как оцените игру Лещука? Почему не играл Шунин?

— Шунин заболел. Даже если не учитываем этот факт, мы приняли решение, что в матчах на кубок Лещук займет место в воротах.

— Что с Шуниным?

— Ничего страшного. Небольшие проблемы с пищеварительным трактом. Думаю, что Антон ненадолго выбыл.

Антон Шунин
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
Сандро Шварц
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