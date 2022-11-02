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Алдонин резко ответил Божовичу на слова об украденном Кубке России: «После драки кулаками не машут»

Алдонин резко ответил Божовичу на слова об украденном Кубке России
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил Милодрагу Божовичу, который заявил, что Валерий Газзаев и Евгений Гинер украли у него Кубок России в 2008 году.

«ЦСКА работал с судьями? В финале Кубка России? После драки кулаками не машут. Пенять на судей в финале Кубка России — это слабая позиция. У «Амкара» были все шансы, они вели 2:0. А в итоге проиграли нам по пенальти. Божович до сих пор помнит этот финал, может быть, душевная боль у него, эмоции сыграли у Милодрага» — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ».

Под руководством Божовича «Амкар» вышел в финал Кубка России в 2008 году, где проиграл ЦСКА (2:2, 1:4 в серии пенальти). Главным арбитром той встречи был Станислав Сухина.

54-летний специалист также был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».

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Евгений Алдонин
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