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Бывший тренер «Амкара» Божович заявил, что Газзаев и Гинер украли у него Кубок России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Амкара» Миодраг Божович вспомнил, как выводил пермскую команду в финал Кубка России в 2008 году.

«Расскажу то, что никогда не говорил: когда я с «Амкаром» вышел в финал Кубка России, этот усатый тренер Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок, своровал! Я занял четвертое место в чемпионате! Гинер что-нибудь купил в том финале с арбитром Сухиной? Нет, я этого не говорил. Все прекрасно знают, что Газзаев всегда работал с судьями, договаривался с ними», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Под руководством Божовича «Амкар» вышел в финал Кубка России в 2008 году, где проиграл ЦСКА (2:2, 1:4 в серии пенальти). Главным арбитром той встречи был Станислав Сухина.

54-летний специалист также был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/miodrag-bozhovich-gazzaev-i-giner-ukrali-u-menya-kubok-rossii/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.6541810862

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Кубок России
ФК Амкар
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
Миодраг Божович
2
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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