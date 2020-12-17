Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который болеет за красно-белых — о проблемах красно-белых, будущем Тедеско и Кокорина , а также выпаде Аршавина в свой адрес.

Проиграли практически все подборы

— Да, пожалуй, все по делу, — признает Панов. — «Зенит» создал много хороших моментов, забил три мяча. К сожалению, футбол у «Спартака» получился грустным. Как в атаке, так и в обороне. Такие ошибки... Два мяча пропустили из центральной зоны, проиграли практически все подборы. Хозяева взяли верх на классе. Спокойно, без напряжения. Красно-белые особых проблем питерцам не создали. Автогол Ловрена, конечно, не логичен. А больше впереди гости ничего не показали. Ни мысли, ни идеи. Очень мало ударов за 90 минут! Так что «Зенит» лидирует по праву.

— А в чем причины такой невразумительной игры команды Тедеско?

— Думаю, это отголоски неудачи в Сочи. «Спартак» не успел толком восстановиться ни морально, ни физически. В Петербурге, кстати, никаких вопросов к судье не возникло. Карасев — молодец, справился со своей задачей, не мешал командам, давал бороться. Мне обидно не за результат, а за игру красно-белых.

— А ее не было.

— Все очень медленно, предсказуемо. Наверное, сказалась усталость. Возможно, Тедеско не до конца смог настроить ребят. Очень мало прессинговали. Ведь если против «Зенита» действовать агрессивнее, команда Семака тоже теряется, «пожарит». Но красно-белые никаких неразрешимых задач перед хозяевами так и не поставили... Ларссон и Понсе не убедили. Да и Кутепов не помог. Был у него, правда, один моментик, но...

— Аршавин в перерыве матча сказал: «Спартак» ни о чем". Жестко, но справедливо?

— Я не готов согласиться с такой формулировкой. Что значит «ни о чем»? Старались, играли, как могли. Видно, что не хватает футболистов. Для борьбы за чемпионство нужно усиливаться.

Кокорин не помог бы

— Летом приобрели Кокорина. Ну и? Зимой придется расставаться?

— Пока не могу назвать этот переход однозначной ошибкой. Надо смотреть дальше. Если все дело в его травмах, это одно. Если в чем-то еще... Кокорин остается загадкой. Даже если бы он вышел на поле «Газпром Арены», вряд ли что-то поменял бы. Вся команда смотрелась вяло. Даже Тедеско был спокоен на бровке, что на него не похоже. Обычно бегает, подгоняет парней. А тут...

— Смирился?

— Видимо, понял: чудес не бывает. Это был не наш день. В принципе и до игры «Зенит» считался фаворитом, набрал ход. Дзюба и Азмун в хорошем тонусе, доказали свою состоятельность. Им надо отдать должное.

— А у «Спартака» по-прежнему не видно явного лидера на поле. Бакаев опять пропал?

— Дело не только в Бакаеве. К сожалению, тот же Айртон выпадал — не дождались его фирменных проходов. Считаю, прежде всего, это «Зенит» не дал «Спартаку» развернуться. Перекрыл все зоны, прессинговал. К счастью для нас, забил всего три...

Сегодня Дзюба радуется, а мы — нет...

— Тедеско не продлит контракт со «Спартаком». Не считаете, что немец, возможно, в Москве себя и исчерпал? Поставил одну схему, один футбол и все.

— «Спартак» пока еще довольно молодая команда, которая нуждалась в усилении. Кого взяли? Мозеса, Урунова и Кокорина. Никто из них разницы не сделал. А в «Зенит» пришел Вендел, который сейчас реально обострял. Атакующий потенциал питерцев, надо признать, объективно выше. Здесь ведь дело не только в тренере, который, кстати, завершил первую часть сезона в тройке. Вполне себе неплохой результат.

А что будет дальше... Повторяю, надо укрепляться. Обязательно! Извините, но если в атаку со скамейки запасных у «Зенита» выходит Дриусси, а у «Спартака» — защитник Кутепов, о чем тут говорить? Просто сравните резерв двух клубов. Ну и проблема в опорной зоне никуда не делась.

— А как же Крал и Зобнин?

— Крал больше заточен на атакующие действия. Зобнину одному тяжело. В этой зоне у «Зенита» постоянно возникало численное преимущество.

— Вам как болельщику «Спартака» обидно, что Дзюба все-таки забил?

— Не хотелось, конечно, чтобы он отличался. Но что поделаешь... Нужно оценивать игрока по его профессиональным качествам. Дзюба выполнил свою работу, забил. Здесь к нему вопросов нет. А любить его или не любить — вопрос не ко мне. Все что касается того, что происходит с ним за футбольным полем, меня не интересует. Обидно другое.

— Что же?

— Сейчас он радуется, а мы — нет.

Слова Аршавина? На учете в психбольнице я никогда не состоял

— Вопрос о наболевшем. Задели слова Аршавина о вашей любви к «Спартаку»: «Панова в психиатрическую больницу надо отвезти, проверить. Может быть, все-таки он болельщик «Зенита»?»

— Наверное, это сарказм со стороны Андрея. Хотя то, что его сын пошел тренироваться в школу «Спартака», тоже, согласитесь, вызвало немало вопросов. (Усмехается.) В Москве же есть еще ЦСКА, «Динамо»...

Суть в том, что это мое личное дело — за кого мне болеть. Я же не навязываю Аршавину своего мнения. Ну нравится ему «Зенит» — ради бога. Это его выбор. У меня другая команда. Когда сам выступал, «Спартак» для меня был хорошим раздражителем. Но никогда не испытывал ненависти к красно-белым. Играл против них с удовольствием — они показывали открытый футбол.

Мне всегда в кайф приходить на «Открытие Арену». Я болею за атмосферу, за эмоции, которые мне всегда дарит «Спартак». Никогда не состоял на учете в психбольнице. Так что выбор мой осознанный, целенаправленный. Это мой образ жизни.

— Обиделись на Аршавина?

— Да нет. Андрей просто хотел меня подколоть. Но я точно не обиделся и не расстроился. У него свое мнение, что поделать. Все нормально. Пускай каждый будет психически больным за свой клуб. (Смеется.)

— Перчатка до «Зенита» так и не долетит?

— Ее же бросил Газизов, которого в «Спартаке» больше нет. Видимо, потерялась где-то на наших снежных просторах. Все последние события внутри клуба, судейские ошибки сказались — в конце года пошли поражения. Было видно, что команда какая-то выхолощенная, без куража. Ребята психологически загрузились последними проблемами и изменениями.

Все равно надо думать позитивно. 6 очков от «Зенита» — не пропасть. Не очень понимаю тех, кто постоянно критикует тренера, игроков, сам клуб. Но вы тогда болейте за других! Какие проблемы? Вас кто-то заставляет переживать за «Спартак»? Это игра. На поражении от Питера жизнь не заканчивается. Чемпионат продолжится. Могу сказать за себя: Александр Панов всегда со «Спартаком» — и в горе, и радости.