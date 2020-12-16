«Зенит» разорвал перчатку «Спартака»

В ключевом матче сезона сине-бело-голубые уверенно переиграли красно-белых (3:1) и увеличили отрыв от них до солидных шести очков. Ликвидировать такое отставание весной будет крайне тяжело

«Зенит» подошел к матчу со «Спартаком» в роли явного фаворита — довольно неожиданно. На протяжении долгого времени команды были где-то на одном уровне, но в декабре маятник заметно качнулся в пользу питерцев.

Выздоровели лидеры — Малком, Вендел, Дзюба, Азмун, Дриусси. Команда наконец преодолела физический спад — во встречах Лиги чемпионов с «Боруссией» и РПЛ с «Динамо» питерцы выглядели свежими и подвижными. «Спартак» же, напротив, к зиме получил проблемы. Прооперирован Соболев, захандрил в очередной раз Кокорин, так что Тедеско в концовках игр приходится в нападение выпускать центрального защитника Кутепова. Какие еще варианты?

«Сочи» в минувшем туре по делу взял три очка у москвичей, которые выплеснули массу эмоций на околофутбольные дела и скандал на почве ксенофобии. Успеют ли отойти до матча в Питере — этот вопрос оставался главным на повестке дня.

Не успели. По качеству футбола «Зенит» на голову превзошел гостей. Питерцы разрывали соперников на флангах, без помех били из выгодных позиций. Многие болельщики «Спартака» грешили на опорных полузащитников, ведь хозяева получали мяч на линии штрафной, когда вокруг ни одной красно-белой души. Но справедливости ради стоит отметить, что Зобнин и Крал в этих моментах не стояли без дела — у них были оппоненты. А вот кого, скажем, держал Мозес, когда забивал Азмун, — непонятно. Да и тройка центральных защитников слишком прижималась к линии вратарской, дружно охраняя одного Дзюбу, тогда как Сердар отскакивал в глубину.

Что и говорить, когда «Зенит» в порядке, конкурентов у него в РПЛ как не было, так и нет. У питерцев с запасом сильнейший подбор исполнителей, проиграть чемпионат они могут только самим себе — если вдруг станут такими же вялыми, как в первом круге премьер-лиги и пяти первых турах Лиги чемпионов.

Когда команда Семака в форме, то она катком переезжает «Динамо», как случилось в предыдущем туре. И не дает «Спартаку» нанести ни одного удара по воротам за 45 минут (итоговое соотношение 24-4). Сине-бело-голубые постоянно запирали красно-белых на их половине, а иногда даже и в штрафной площади.

Могли гости не уступить? Да. Моментов у хозяев возникало множество, но мяч в ворота довольно долго не шел. Пробил Максименко лишь Азмун в самом начале. На что «Зенит» ответил по упомянутому принципу «проиграть можем лишь себе», только с поправкой на «забить». Это сделал Ловрен максимально курьезно — сбрасывая мяч Луневу назад грудью.

Но справедливой ничья никак не стала бы. «Зенит» выглядел мощнее, острее, нацеленнее, мастеровитее. Вновь вышел вперед после гола Ракицкого и уверенно довел дело до победы.

Символичны и замены. У хозяев на поле вышли Жирков, Дриусси, Кузяев и Ерохин. У гостей — Кутепов и Гапонов. Почувствуйте разницу.

«Зенит» уходит на перерыв с отрывом от «Спартака» в шесть очков. И чтобы мы вспомнили весной о брошенной перчатке, зимой красно-белым нужно как минимум качественно поработать над усилением состава.