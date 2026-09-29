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Испанец Джонатан Альба возглавит Родину: кто войдет в штаб специалиста

«Родина» определилась с главным тренером. Московский клуб возглавит Альба, ушедший из «Ростова»

Максим Клементьев
Джонатан Альба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Рокировка в РПЛ.

«Родина», неделю назад уволившая Хуана Диаса, договорилась с новым тренером. Как сообщает «РБ Спорт», московский клуб в ближайшее время должен возглавить испанец Джонатан Альба, который совсем недавно покинул «Ростов».

Ждали испанца?

21 сентября «Родина» объявила о расторжении контракта с Хуаном Диасом. 48-летний испанец вывел команду в РПЛ, но результаты в Премьер-лиге не впечатляли: 5 очков в 9 турах и 15-е место перед международной паузой. Поэтому решение расстаться не стало сюрпризом.

Кроме того, ни для кого не было секретом, что руководство московской команды рассматривало на пост главного тренера исключительно зарубежных специалистов. К слову, о желании поработать в «Родине» высказывался и экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Как вы знаете, я анализирую каждую игру в течение недели, у меня глубокие знания об РПЛ, и я готов к возможности получить хороший проект и стабильность», — говорил он «Матч ТВ».

Впрочем, «Родина» выбрала другого испанца. Как сообщает «РБ Спорт», новым главным тренером команды станет Джонатан Альба, который 24 сентября покинул «Ростов».

По информации источника, зарплата 44-летнего специалиста составит 850 тысяч евро в год. Помогать ему будет тренерский штаб, который работал с ним в «Ростове» — в том числе бывший капитан сборной России Виктор Онопко. Исключениями станут тренер вратарей Андрей Кондратюк (продолжит работать у дончан) и Михаил Осинов.

Накануне инсайдер Иван Карпов сообщал, что владелец «Родины» Сергей Ломакин даже был готов отправить самолет за Альбой, однако Джонатан из-за обязательств перед сборной сборной России, где помогает Валерию Карпину, отказался лететь в Сербию на сборы московской команды.

Стороны в итоге пообщались онлайн. Результат, судя по всему, всех устроил.

Валерий Карпин и Джонатан Альба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стал главным совсем недавно

До переезда в Россию Альба работал главным аналитиком в сборной Румынии. Эту же должность он и занимал в «Ростове» с января 2018 года. Затем вместе с Валерием Карпиным Джонатан работал в сборной.

Впервые главным испанец стал в феврале 2025-го, когда Валерий Георгиевич объявил об уходе из «Ростова». По итогам того чемпионата желто-синие заняли 8-е место.

Сезон-2025/26 южане завершили на 10-й строчке, набрав 33 очка в 30 турах. На протяжении всего года команду окружали слухи о проблемах с финансированием.

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Как отмечал Иван Карпов, именно трудности с деньгами и стали причиной увольнения Альбы в сентябре 2026-го. Впрочем, в официальном релизе была указана другая причина.

«Отдельно клуб отмечает: в последнее время Джонатан вместе с коллегами совмещали работу в «Ростове» и в сборной России. В сложившихся условиях руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач, которые требуют поступательной и системной работы», — говорилось в заявлении.

Спустя несколько дней желто-синих официально возглавил Дмитрий Кириченко. Альба, судя по всему, тоже нашел новую работу. И лишь Хуан Диас в этой карусели остался пока не у дел.

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ФК Родина
ФК Ростов
Джонатан Альба
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
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5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
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 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
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 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
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11
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12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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