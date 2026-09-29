«Родина» определилась с главным тренером. Московский клуб возглавит Альба, ушедший из «Ростова»
«Родина», неделю назад уволившая Хуана Диаса, договорилась с новым тренером. Как сообщает «РБ Спорт», московский клуб в ближайшее время должен возглавить испанец Джонатан Альба, который совсем недавно покинул «Ростов».
Ждали испанца?
21 сентября «Родина» объявила о расторжении контракта с Хуаном Диасом. 48-летний испанец вывел команду в РПЛ, но результаты в Премьер-лиге не впечатляли: 5 очков в 9 турах и 15-е место перед международной паузой. Поэтому решение расстаться не стало сюрпризом.
Кроме того, ни для кого не было секретом, что руководство московской команды рассматривало на пост главного тренера исключительно зарубежных специалистов. К слову, о желании поработать в «Родине» высказывался и экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.
«Как вы знаете, я анализирую каждую игру в течение недели, у меня глубокие знания об РПЛ, и я готов к возможности получить хороший проект и стабильность», — говорил он «Матч ТВ».
Впрочем, «Родина» выбрала другого испанца. Как сообщает «РБ Спорт», новым главным тренером команды станет Джонатан Альба, который 24 сентября покинул «Ростов».
По информации источника, зарплата 44-летнего специалиста составит 850 тысяч евро в год. Помогать ему будет тренерский штаб, который работал с ним в «Ростове» — в том числе бывший капитан сборной России Виктор Онопко. Исключениями станут тренер вратарей Андрей Кондратюк (продолжит работать у дончан) и Михаил Осинов.
Накануне инсайдер Иван Карпов сообщал, что владелец «Родины» Сергей Ломакин даже был готов отправить самолет за Альбой, однако Джонатан из-за обязательств перед сборной сборной России, где помогает Валерию Карпину, отказался лететь в Сербию на сборы московской команды.
Стороны в итоге пообщались онлайн. Результат, судя по всему, всех устроил.
Стал главным совсем недавно
До переезда в Россию Альба работал главным аналитиком в сборной Румынии. Эту же должность он и занимал в «Ростове» с января 2018 года. Затем вместе с Валерием Карпиным Джонатан работал в сборной.
Впервые главным испанец стал в феврале 2025-го, когда Валерий Георгиевич объявил об уходе из «Ростова». По итогам того чемпионата желто-синие заняли 8-е место.
Сезон-2025/26 южане завершили на 10-й строчке, набрав 33 очка в 30 турах. На протяжении всего года команду окружали слухи о проблемах с финансированием.
Как отмечал Иван Карпов, именно трудности с деньгами и стали причиной увольнения Альбы в сентябре 2026-го. Впрочем, в официальном релизе была указана другая причина.
«Отдельно клуб отмечает: в последнее время Джонатан вместе с коллегами совмещали работу в «Ростове» и в сборной России. В сложившихся условиях руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач, которые требуют поступательной и системной работы», — говорилось в заявлении.
Спустя несколько дней желто-синих официально возглавил Дмитрий Кириченко. Альба, судя по всему, тоже нашел новую работу. И лишь Хуан Диас в этой карусели остался пока не у дел.
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|Динамо
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|ЦСКА
|9
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|19
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5
|Зенит
|9
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|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
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10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
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14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
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|10.10
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|- : -
|11.10
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|Рубин – Динамо
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Зенит
|7
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|6
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Гамид Агаларов
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|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
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|Ж
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Ахмат
|8
|1
|3
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Рубин
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|2
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