Аршавин предложил Панову провериться в психиатрической клинике

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что не понимает, как его бывший партнер по команде из Санкт-Петербурга Александр Панов стал болеть за «Спартак».

«Трудно было себе представить, — сказал Аршавин в программе «Коммент Шоу». — Когда мы только молодые зашли в «Зенит», Сашка нас только холил и лелеял, помогал нам. И вот этот оборванец из Колпино теперь болеет за «Спартак»? Не знаю. В психиатрическую больницу его надо отвести, мне кажется.

Его так любили в Санкт-Петербурге, фанаты к нему так тепло относились. Для меня стало шоком, когда я узнал, что Саша стал таким ярым поклонником «Спартака».