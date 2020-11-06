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Аршавин предложил Панову провериться в психиатрической клинике

17:47
Александр Панов. Фото Twitter
Александр Панов. Фото Twitter
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Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что не понимает, как его бывший партнер по команде из Санкт-Петербурга Александр Панов стал болеть за «Спартак».

«Трудно было себе представить, — сказал Аршавин в программе «Коммент Шоу». — Когда мы только молодые зашли в «Зенит», Сашка нас только холил и лелеял, помогал нам. И вот этот оборванец из Колпино теперь болеет за «Спартак»? Не знаю. В психиатрическую больницу его надо отвести, мне кажется.

Его так любили в Санкт-Петербурге, фанаты к нему так тепло относились. Для меня стало шоком, когда я узнал, что Саша стал таким ярым поклонником «Спартака».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UC0ctt9lkdKnza7QQfI7i9YA

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