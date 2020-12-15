Что мешает форварду, который пропустит ключевую встречу с «Зенитом», раскрыться в московском клубе .

Кажется, всю игру Александра Кокорина за «Спартак» пока можно описать такой фразой:

— Кокорин не полетит на матч с «Зенитом». Жалуется на мышечные боли.

Это слова главы Департамента красно-белых по связям с общественностью Антона Фетисова. В них — все: и пропуск очередной встречи, и повреждение.

Самый громкий летний трансфер в РПЛ пока оборачивается неудачей. Почему?

Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Холостой PR-выстрел

Помните фразу уже экс генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова о перчатке, летящей в Санкт-Петербург? Кокорин был важной составляющей этой перчатки с точки зрения пиара. Все же чемпион России в составе «Зенита»!

Перчатка в Северную столицу действительно прилетела. Только вряд ли она связана с Кокориным. Скорее с тем, что «Спартак» Доменико Тедеско обрел системность и составил достойную конкуренцию сине-бело-голубым. Отрыв команды Сергея Семака в турнирной таблице — всего три очка.

А что же с трансфером Кокорина? Он, скорее, вызывает недовольство фанатов красно-белых и насмешки болельщиков других клубов.

Во-первых, никто не забыл о репутации форварда. Знаете, какая шутка стала самой популярной в связи с конфликтом в подтрибунном помещении после матча «Сочи» — «Спартак»? Мол, у Тедеско поблизости не оказалось Кокорина со стулом в руке. Тот самый отсыл к уголовному наказанию за драку.

Во-вторых, постоянно всплывает информация о любви Александра к компьютерным играм. Помните, как его переход анонсировал «Спартак»? В соответствующем стиле:

Затем стало известно, что Кокорин играл в CS:GO до 3:31 утра после матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

С одной стороны, компьютерные игры — увлечение многих футболистов. А что еще делать на постоянных сборах? С другой, Кокорин — особый случай. Многих фанатов «Спартака» такое поведение просто бесит.

Тактические сомнения

И бесит не просто так. Допустим, забивал бы Александр, как Понсе и Ларссон: у каждого по восемь голов в РПЛ-2020/21. Простили бы и компьютер, и все остальное.

Но статистика-то другая: два мяча — и оба с пенальти. И не в ворота ЦСКА или «Динамо». От действий Кокорина пострадали «Химки» и «Ротор» — явно не прямые конкуренты красно-белых в борьбе за титул.

Выступления Александра за москвичей заставляют вспомнить знаменитую фразу Андрея Аршавина об ожиданиях и связанных с ними проблемах. Ждали от Кокорина многого: реализации, хитрых передач, дриблинга. В «Сочи"-то получалось! Но получили другое. Сначала Александр редко касался мяча, а в глаза бросалась несогласованность его действий с партнерами. Это можно простить — все же новая команда. Тем более, потом Кокорин обрел взаимопонимание с Ларссоном.

Но еще более интересная деталь — действия Александра на позиции «десятки». У «Спартака» проблема с этим амплуа из-за не самой лучшей формы Бакаева. Функции плеймейкера частично приходится выполнять Кралу, Зобнину и Ларссону. А полноценно — Кокорину. И кажется, что для него это не самое удобное место на поле, человек будто выпадает из игры.

Единственный удавшийся матч — против «Ротора». По всем показателям, включая те, что характеризуют вклад футболиста в продвижение мяча. Одна успешная встреча — слишком мало для столь громкого трансфера.

Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Итог

Сейчас проще всего сделать следующий вывод: Кокорин получил выгодный контракт и обленился. Да и вообще: хватит считать его талантливым, пора оправдывать авансы. Однако приведем довод в защиту Александра. В этом розыгрыше РПЛ он провел на поле всего 361 минуту. Почему так мало? Из-за травм. Берцовая кость, мышцы, бедро... Может, Кокорин и хотел бы показывать максимум, но не везет с повреждениями.

И это уже вопрос к Газизову. Зачем подписали игрока на такой контракт, зная о его проблемах?

А Кокорину пожелаем здоровья. Может, 2021 год сложится лучше.

Кокорин в «Спартаке»: сыграл восемь матчей, пропустил десять

В сезоне-2020/21 Александр Кокорин провел за красно-белых всего восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. Девять встреч форвард пропустил из-за травм, еще раз не вышел на поле, оставшись в запасе. Без Кокорина команда Тедеско добилась шести побед при трех ничьих и одном поражении — от «Сочи» в минувшем туре.