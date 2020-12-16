Форвард «Зенита» Артем Дзюба, который забил гол в ворота «Спартака» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ, подвел итоги встречи и объяснил, почему питерцы одержали закономерную победу над красно-белыми.

«Большое спасибо болельщикам за поддержку. Стадион не был полным, но те, кто был, очень классно болели. А по игре — будем откровенны — без шансов для «Спартака». Можно сказать, в одну калитку. Деян сегодня даже чуть-чуть шоумена дал. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить — очень много моментов. Так или иначе, мы безумно счастливы, что додавили на характере, на морально-волевых дожали и вырвали заслуженную, закономерную победу.

Мне кажется, что мы сегодня были лучше готовы физически — прессинговали их на протяжении всего матча, они не могли выйти со своей половины поля. За исключением пары индивидуальных действий Мозеса они пытались играть длинными передачами, а у их нападающих не было шансов против наших защитников, а Ракицкий сегодня был королем воздуха. На всех участках поля переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало", — приводит слова Дзюбы пресс-служба сине-бело-голубых

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 23 матча за «Зенит», забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.

Команда Сергея Семака с 41 баллом лидирует в турнирной таблице чемпионата России.