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Биография Леонида Слуцкого: выиграл всё в России и уехал покорять Китай

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футбольный тренер Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Леонид Слуцкий с родителями — мамой Людмилой и отцом Виктором.
Леонид Слуцкий с родителями — мамой Людмилой и отцом Виктором.
Фото Из архива Леонида Слуцкого
Леонид Слуцкий (слева).
Леонид Слуцкий (слева).
Фото Из архива Леонида Слуцкого
Леонид Слуцкий и Сергей Семак во время работы в «Москве».
Леонид Слуцкий и Сергей Семак во время работы в «Москве».
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Футбольный тренер Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Слуцкий и футболисты «Рубина» во время съемок новогоднего клипа.
Леонид Слуцкий и футболисты «Рубина» во время съемок новогоднего клипа.
Фото ФК «Рубин»
Василий Березуцкий, Леонид Слуцкий и Олег Яровинский.
Василий Березуцкий, Леонид Слуцкий и Олег Яровинский.
Фото Клубное ТВ «Шанхай Шэньхуа»
Леонид Слуцкий и Федор Маслов во время открытия «Бомбонеры».
Леонид Слуцкий и Федор Маслов во время открытия «Бомбонеры».
Фото Соцсети
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Он почти не был футболистом, но стал отличным тренером.

Леонид Викторович Слуцкий
Дата рождения: 4 мая 1971 года.
Место рождения: Волгоград, РСФСР, СССР.
Рост: 181 см.
Вид спорта: футбол.
Позиция: вратарь.
Где играл: «Звезда» Городище (1989-1990).
Команды, которые тренировал: «Олимпия», «Динамо» Полтавская, «Уралан» (дубль), «Уралан», «Москва» (дубль), «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, сборная России, «Халл Сити», «Витесс», «Рубин», «Шанхай Шэньхуа».

Леонид Слуцкий с родителями — мамой Людмилой и отцом Виктором.
Леонид Слуцкий с родителями — мамой Людмилой и отцом Виктором.
Фото Из архива Леонида Слуцкого

Детство и юность Слуцкого

Леонид Слуцкий родился в Волгограде. Его отец Виктор был мастером спорта по боксу и занимался предпринимательской деятельностью. Виктор Слуцкий умер в 45-летнем возрасте из-за рака. Тогда Леониду было шесть лет. Мама Слуцкого Людмила работала воспитательницей, а позже стала заведующей детским садом. У Леонида Слуцкого есть старший брат Дмитрий и сестра от предыдущего брака отца.

С детства у Слуцкого был синдром отличника, хотя сам себя он не считает ботаником. Случалось, что Леонид рыдал из-за четверки. При этом много времени в юности проводил во дворе, иногда хулиганил со сверстниками и купался в Волге. В семилетнем возрасте мальчик едва не утонул, когда плавал с двоюродным братом.

«Я воспитывался мамой и бабушкой, — рассказывал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу». — Было тяжелое время. Мать взяла кооперативную квартиру, а родился я в коммунальной. За кооперативную квартиру нужно было отдавать для взносов практически всю зарплату. Мама работала заведующей в детском саду днем, а потом шла вечером подрабатывала уборщицей, чтобы как-то сводить концы с концами. Но нужно отдать должное, что я никак не чувствовал себя обделенным ребенком».

Леонид Слуцкий (слева).
Леонид Слуцкий (слева).
Фото Из архива Леонида Слуцкого

Карьера футболиста

В девять лет в третьем классе Слуцкий попал в футбольную школу волгоградского «Спартака». По словам Леонида, у него не было каких-то особых спортивных талантов, поэтому он стал голкипером, Слуцкий отмечал, что был усидчивым, смелым и не боялся прыгать в ноги полевым игрокам.

Слуцкий окончил школу с золотой медалью и поступил в Волгоградский государственный институт физической культуры. У Леонида была цель — стать профессиональным футболистом. Параллельно с учебой в вузе он играл за команду «Звезда» из поселка Городище, которая выступала во второй лиге СССР. В общей сложности за этот клуб он провел 13 матчей. Слуцкий сравнил свой уровень игры за «Звезду» с вратарями команд из подвала турнирной таблицы первой лиги и лидеров второй лиги.

Леониду пришлось рано завершить игровую карьеру из-за бытовой травмы колена. Он упал с дерева, когда пытался спасти кота соседки. Из-за тяжелого повреждения Слуцкий провел в больнице год. По его словам, он боялся, что мог стать инвалидом: «Нога до сих пор до конца не гнется».

«Собирался на тренировку, — рассказывал о ситуации со своей травмой Слуцкий в интервью «Советскому спорту». — Зашла соседка. У нее был домашний кот, она его случайно выпустила, он сразу же залез на тополь. Попросила за ним слазить. Я в жизни никогда на деревья не лазил, но не мог никому отказывать... И сейчас, кстати, это один из недостатков — очень трудно сказать «нет», а близким вообще невозможно... Вот и полез с замиранием сердца. Потом мне сказали, что у тополя осенью очень хрупкие ветки. Хотя я был тогда худенький, не то что сейчас... кабан. Ветка обломилась, схватился за верхнюю — тоже обломилась, и полетел на асфальт — с высоты третьего этажа. Приземлился на колено и потом ударился лицом. Диагноз был такой: открытый многооскольчатый перелом левого надколенника, перелом носа, сотрясение мозга. Травма была тогда несовместима с футболом. Год провел в больнице. Мне говорили, что нога вообще не будет гнуться. Я начал долго и мучительно разрабатывать сустав. И даже пытался вернуться в футбол, но не получилось».

Леонид Слуцкий и Сергей Семак во время работы в «Москве».
Леонид Слуцкий и Сергей Семак во время работы в «Москве».
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Тренерская карьера Леонида Слуцкого

«Олимпия»

Слуцкий окончил Волгоградский государственный институт физической культуры с красным дипломом и отучился в аспирантуре. В 1993 году в 22-летнем возрасте Леонид устроился детским тренером в футбольную школу волгоградской «Олимпии». Среди воспитанников Слуцкого были будущие футболисты сборной России Роман Адамов и Денис Колодин.

«Я был в первых рядах тех, кто от Леонида Викторовича получал! — вспоминал Адамов о совместной работе со Слуцким в «Олимпии». — Это абсолютная правда! За все. Поводы мы, подростки, ему всегда давали, натворить все время что-то могли. Да и позже. В «Уралане», где меня уже не было, он в Дениса Колодина то ли бутсой, то ли мячом запустил. Там историй достаточно много — сядем, как всегда, под Новый год, вспомним. Меня он бил, допустим, узнав, что я курить начал. Кто-то меня сдал с сигаретами. Расплата наступила на следующий день, в восемь утра. Я спокойно спал. И тут мне как по лицу дали моими же паспортом и свидетельством о рождении! «Собирай вещи, ты отчислен».

В 1999 году «Олимпия» со Слуцким стала победителем зоны Юг чемпионата России среди коллективов физической культуры (КФК), а также завоевала Кубок страны среди КФК.

В 2000 году «Олимпия» получила возможность выступать во втором дивизионе. Во время матча против «Светотехники» (2:3) Слуцкий ударил арбитра Николая Павлова, который допустил несколько грубых ошибок. После этого инцидента российского тренера КДК дисквалифицировал до конца сезона, а судья больше не работал на профессиональном уровне.

После ухода из «Олимпии» Слуцкий на протяжении полугода работал в любительской команде «Динамо» из станицы Полтавская в Краснодарском крае.

2005 год. Леонид Слуцкий. Нокаут арбитру, сожженная машина, прыжок в ледяную Неву, жесткое воспитание призеров Евро. Как Слуцкий начинал тренерскую карьеру

«Уралан»

В 2001 году Слуцкий стал главным тренером дубля «Уралана» из Элисты. Под руководством российского специалиста в 2002 году команда заняла третье место в турнире дублеров РПЛ. Спустя год «Уралан» стал вторым.

В 2003 году, когда клуб из Элисты вылетел из премьер-лиги, Слуцкий возглавил основной состав. Через год команда была расформирована из-за серьезных финансовых проблем.

«Москва»

В 2004 году Слуцкий возглавил дубль «Москвы». В том же сезоне под его руководством команда выиграла первенство дублирующих составов РПЛ. Летом 2005 года Слуцкий стал главным тренером основы «Москвы», сменив на посту Валерия Петракова после 15-го тура. Вместе с Леонидом Викторовичем столичная команда заняла пятое место в турнирной таблице с 50 очками.

Сезон-2006 «Москва» при Слуцком завершила на шестой строчке с 43 очками.

В сезоне-2007 «Москва» под руководством Слуцкого стала четвертой в чемпионате России с 52 очками. В Кубке страны-2006/07 «горожане» уступили в финале «Локомотиву» на стадионе «Лужники» со счетом 0:1.

«Крылья Советов»

В декабре 2007 года Слуцкий стал главным тренером «Крыльев Советов». Команда из Самары завершила сезон-2008 на шестой строчке с 48 очками, что позволило получить путевку в отбор Лиги Европы.

6 августа 2009 года «Крылья» проиграли в третьем отборочном раунде по сумме двух матчей «Сент-Патрикс Атлетик» (3:3). Ирландский клуб прошел дальше по дополнительным показателям с учетом большего числа голов в гостевой игре. В октябре Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера самарцев. В тот момент «Крылья Советов» шли на десятой строчке в чемпионате России.

Футбольный тренер Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА

В октябре 2009 года Слуцкий возглавил ЦСКА. Специалист дебютировал в качестве главного тренера команды 30 октября в матче с «Тереком» (1:0) в 27-м туре чемпионата России. Сезон-2009 армейцы завершили на пятой строчке с 52 очками.

Осенью 2009 года ЦСКА занял второе место в группе Лиги чемпионов, с 10 очками опередив в турнирной таблице «Вольфсбург» (7) и «Бешикташ» (4). В 1/8 финала главного еврокубка армейцы по сумме двух встреч прошли «Севилью» (1:1 дома и 2:1 в гостях). В четвертьфинале ЛЧ москвичи уступили «Интеру» (дважды по 0:1), весной итальянская команда стала победителем турнира. Для российских команд выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с тех пор остается лучшим результатом в истории при таком формате турнира.

В чемпионате России-2010 ЦСКА набрал 62 очка и взял серебряные медали, уступив только «Зениту» (68). Армейцы заняли первое место в своей группе Лиги Европы-2010/11 — с 16 очками опередили пражскую «Спарту», «Лозанну» и «Палермо». В 1/16 финала еврокубка команда Слуцкого по сумме двух игр победила ПАОК (1:0 в гостях и 1:1 дома), а в 1/8 финала Лиги Европы уступила «Порту» (0:1 дома и 1:2 в гостях). Португальская команда в следующей стадии выбила «Спартак» и затем стала победителем турнира.

В переходном чемпионате-2011/12 ЦСКА после полутора лет турнира стал бронзовым призером РПЛ. Красно-синие набрали 73 очка, выше расположились «Спартак» (75) и «Зенит» (88). В этом сезоне армейцы заняли второе место в группе Лиги чемпионов, с 8 очками опередили «Трабзонспор» (7) и «Лилль» (6) и уступили «Интеру» (10). В 1/8 финала ЛЧ москвичи по итогам двух встреч проиграли «Реалу» (1:1 дома и 1:4 в гостях).

Леонид Слуцкий. «Год лежал в больнице — думал, останусь инвалидом». Истории из жизни Леонида Слуцкого

В 2011 году Слуцкий взял с ЦСКА первый в карьере трофей. 22 мая москвичи завоевали Кубок России после победы над «Аланией» в финале со счетом 2:1. При этом после переходного сезона в российском футболе тренер подал в отставку, но президент армейского клуба Евгений Гинер ее не принял.

В сезоне-2012/13 ЦСКА под руководством Слуцкого выиграл чемпионат и стал победителем Кубка России. Красно-синие на два очка опередили «Зенит» (64 против 62) и стали чемпионами России впервые с 2006 года, а в финале Кубка победили бронзового призера лиги «Анжи» (1:1, пенальти 4:3). 13 июля москвичи завоевали Суперкубок России-2013 после победы над «Зенитом» со счетом 3:0.

В сезоне-2013/14 ЦСКА вновь выиграл чемпионство, на этот раз вырвал золото в последнем туре после победы в дерби с «Локомотивом» (1:0). В итоговой таблице армейцы набрали 64 очка, «Зенит» — 63, а железнодорожники остались с 59. В матче за Суперкубок-2014 армейцы обыграли «Ростов» со счетом 2:1.

В сезоне-2014/15 ЦСКА стал вице-чемпионом России с 60 очками. Золото после перерыва взял «Зенит» (67).

В сезоне-2015/16 Слуцкий вместе с ЦСКА в третий раз выиграл чемпионство. Команда после победы над «Рубином» в Казани (1:0) набрала 65 очков и на два балла опередила «Ростов».

7 декабря 2016 года Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА после окончания первой части сезона. На работу специалиста серьезный отпечаток наложило совмещение постов в клубе и сборной России (в конце отборочного цикла и финальном турнире чемпионата Европы).

«Семь лет — это огромное время для тренера, и эти годы являются лучшими в моей тренерской карьере, — цитировала пресс-служба ЦСКА Слуцкого после его решения покинуть клуб. — В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, с кем мы вместе работали, делали общее дело: руководство клуба, футболистов, тренерский штаб, обслуживающий персонал, работников клуба и, разумеется, болельщиков. Считаю, что нам можно гордиться проделанной работой — не только трофеями, но и тем, что все шесть полноценных сезонов начиная с 2010 года ЦСКА оказывался в тройке призеров. Ни один сезон, по существу, не был провален, в том числе и нынешний, в котором команда идет третьей и сохраняет шансы на самые высокие места».

Сборная России

В августе 2015 года Слуцкий был назначен на пост главного тренера сборной России после ухода Фабио Капелло. Специалист совмещал должность с работой в ЦСКА. Национальная команда при Слуцком одержала четыре победы в четырех матчах отборочной группы G чемпионата Европы — против Швеции (1:0), Лихтенштейна (7:0), Молдавии (2:1) и Черногории (2:0). Это позволило России напрямую выйти в финальную часть Евро-2016 со второго места с 20 очками.

На чемпионате Европы во Франции сборная России попала в группу B. На старте финального турнира российская команда сыграла вничью с Англией (1:1) благодаря голу защитника Василия Березуцкого в концовке матча. Во второй игре команда уступила Словакии (1:2), а в третьей потерпела разгромное поражение от Уэльса (0:3). Россияне стали последними в группе B с одним набранным очком и покинули турнир. После неудачного выступления на Евро-2016 тренер принес извинения болельщикам.

30 июня 2016 года Слуцкий покинул пост главного тренера сборной России.

«Халл Сити» и «Витесс»

С июня по декабрь 2017 года Слуцкий работал главным тренером «Халл Сити». Руководство английского клуба поставило перед российским специалистом задачу вернуть команду из чемпионшипа в АПЛ, но тренеру не удалось это сделать.

3 декабря 2017 года Слуцкий был уволен с поста главного тренера «Халл Сити». После 20 туров «тигры» шли на 20-м месте в турнирной таблице чемпионшипа.

12 марта 2018 года Слуцкий возглавил нидерландский клуб «Витесс». В сезоне-2018/19 российский тренер помог команде занять пятое место в чемпионате с 53 очками. «Витесс» проиграл «Утрехту» (0:2) в финале плей-офф эредивизи за право выступить в Лиге Европы следующего сезона.

30 ноября 2019 года Слуцкий ушел с поста главного тренера «Витесса» после пяти поражений подряд.

Леонид Слуцкий и футболисты «Рубина» во время съемок новогоднего клипа.
Леонид Слуцкий и футболисты «Рубина» во время съемок новогоднего клипа.
Фото ФК «Рубин»

«Рубин»

В декабре 2019 года Слуцкий возглавил «Рубин». На момент прихода специалиста казанцы шли на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. По итогам сезона-2019/2020 «Рубин» занял десятое место с 35 очками.

С приходом Слуцкого в «Рубин» в клубе повысилась медиаактивность. Казанская команда выпустила несколько музыкальных роликов, в которых снялись футболисты, тренеры и функционеры клуба.

По итогам сезона-2020/21 «Рубин» занял четвертое место в РПЛ с 53 очками. Казанцы получили возможность сыграть в отборе Лиги конференций. В третьем раунде «Рубин» в дополнительном времени проиграл «Ракуву» (0:1, единственный матч прошел в Казани).

В сезоне-2021/22 «Рубин» занял предпоследнее, 15-е, место и вылетел из чемпионата России с 29 очками. Слуцкий остался работать в клубе в турнире ФНЛ, но 15 ноября 2022 года ушел со своего поста по собственному желанию.

«Будет казаться, что я бесконечно ищу причины для оправданий, но оправдываться мне не в чем, — объяснял причины провала «Рубина» Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу». — Это очень сложная история, когда ты занимаешь 4-е место и все футболисты, которые более-менее из себя что-то представляют, решили, что это их звездный час и нужно валить. В «Рубине» небольшие зарплаты, мы не топовый клуб глобально были. Плюс мы понимали, что 4-е место — это очень хорошо, но чтобы определить путь развития, мы должны идти по-другому. Нас этот путь не устраивает. И мы меняем почти всю легионерскую бригаду, более старые иностранцы уходят, более молодые приходят. Мы понимаем, что можем быть эффективны, беря молодых игроков, развивая их и продавая за огромные деньги. На эти деньги покупаем еще нескольких и делаем такой конвейер. Мы продумали именно и бизнес, и спортивную модели развития клуба».

Василий Березуцкий, Леонид Слуцкий и Олег Яровинский.
Василий Березуцкий, Леонид Слуцкий и Олег Яровинский.
Фото Клубное ТВ «Шанхай Шэньхуа»

«Шанхай Шэньхуа»

27 декабря 2023 года Слуцкий возглавил китайскую команду «Шанхай Шэньхуа». С 1 января 2024 года россиянин приступил к работе в клубе вместе с Василием Березуцким и Олегом Яровинским.

25 февраля «Шанхай Шэньхуа» победил «Шанхай Порт» со счетом 1:0 и стал обладателем Суперкубка Китая.

Достижения и трофеи Леонида Слуцкого

ЦСКА

  • Трехкратный чемпион России (2012/13, 2013/14, 2015/16)
  • Двукратный обладатель Кубка России (2010/11, 2012/13)
  • Двукратный обладатель Суперкубка России (2013, 2014)

«Шанхай Шэньхуа»

  • Обладатель Суперкубка Китая-2024

Личные достижения и награды

  • Заслуженный тренер России (2013 год)
  • Трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС (2012/13, 2013/14, 2015/16)
  • Лучший тренер сезона-2020/21 в РПЛ по версии портала Transfermarkt
  • Обладатель медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» (2021 год)
  • Кандидат педагогических наук.
Леонид Слуцкий. Как Слуцкий строил «Бомбонеру»: работал с букмекерами, вложил кучу своих средств. И открыл стадион за 135 миллионов

Футбольная школа Леонида Слуцкого

В декабре 2016 года в Волгограде Леонид Слуцкий открыл детскую футбольную школу под эгидой ЦСКА. Ряд чиновников негативно высказались о данном проекте. Среди недовольных были председатель волгоградской федерации футбола Рохус Шох, посол ЧМ-2018 Александр Никитин и директор Волгоградского колледжа олимпийского резерва Валерий Таможенников.

С сезона-2018/19 школа имени Слуцкого стала работать под эгидой «Ротора». По словам российского специалиста, это оказало негативный эффект. В школе тренировки стали проводиться по устаревшим стандартам, а юные игроки получали недостаточно времени для занятий на футбольных полях. Школа Слуцкого работала под брендом «Ротора» без упоминания фамилии тренера, хотя сам Леонид Викторович вносил много денежных средств в развитие школы.

В октябре 2020 года Леонид Слуцкий и братья Березуцкие запустили проект по строительству в Волгограде стадиона «Бомбонера». В июне 2023 года прошло открытие арены для воспитанников футбольной школы Слуцкого. Спортивный комплекс включает в себя открытое поле с искусственным газоном, манеж с маленьким полем, двухэтажное административное здание, раздевалки и небольшие трибуны.

По данным официального сайта арены «Бомбонера», стоимость строительства оценивается в 135 миллионов рублей. 90 миллионов потратил Слуцкий, а 5 миллионов вложил Василий Березуцкий. Остальные средства помогли собрать спонсоры и другие желающие.

Леонид Слуцкий и Федор Маслов во время открытия «Бомбонеры».
Леонид Слуцкий и Федор Маслов во время открытия «Бомбонеры».
Фото Соцсети

Личная жизнь и увлечения Леонида Слуцкого

У Леонида Слуцкого есть бывшая жена Ирина, с которой он был вместе с 2004-го по 2018 год. У пары один ребенок — сын Дмитрий. Он пишет рэп-композиции под псевдонимом LeWeight. Экс-супруга Слуцкого является философом по образованию.

«Если ты проводишь все свое время с футболистами, это может разрушить твою семью, — говорил Слуцкий о разводе с Ириной в 2019 году. — Мы до сих пор в очень хороших отношениях. Развод — часть нашей жизни».

В юности Слуцкий выступал за волгоградскую команду КВН «Третьи сыновья». Во время тренерской работы в России он неоднократно принимал участие в съемках премьер-лиги и высшей лиги КВН. Это было не единственным появлением специалиста на телевидении.

В 2016 году Слуцкий возглавил команду из футболистов сборной России для участия в программе «Что? Где? Когда?». Под руководством Леонида Викторовича знатоки победили телезрителей со счетом 6:4.

В период с 2017-го по 2018 год получил опыт работы спортивным комментатором. Слуцкий попробовал себя в новой роли на Первом канале и «Матч ТВ», впоследствии появлялся на Okko. Во время чемпионата мира-2018 по футболу тренер прокомментировал два стартовых матча сборной России.

В начале 2021 года Слуцкий сделал себе пересадку волос в Турции. По словам тренера, процедура не была для него болезненной.

Слуцкого часто приглашают на различные YouTube-шоу футбольной и юмористической тематики. Летом 2023 года тренер дошел до финала проекта «Большое шоу», где для победы нельзя смеяться. После ухода из «Рубина» до переезда в Китай специалист активно участвовал в проектах YouTube-канала «Коммент.шоу», делал интервью с коллегами из футбола и других видов спорта в рамках «Коммент.тренер» и вместе с Артемом Дзюбой записывал беседы с другими футболистами в рамках программы «Ну так нельзя...»

Василий Березуцкий, Леонид Слуцкий и&nbsp;Олег Яровинский. «Слуцкий все время улыбается». Российский тренер может заработать в Китае 2 миллиона долларов

Сколько зарабатывает Леонид Слуцкий

Зарплата Леонида Слуцкого в китайской команде «Шанхай Шэньхуа» составляет 2 миллиона долларов США. В случае выполнения определенных целей на сезон российский тренер может заработать дополнительно до 500 тысяч долларов.

По данным портала «БИЗНЕС Online», в казанском «Рубине» годовой оклад Слуцкого составлял 600 тысяч евро без учета бонусных начислений. После вылета в ФНЛ специалист отказался от своей зарплаты.

Как ранее утверждал президент компании ProSport Management Герман Ткаченко, зарплата Слуцкого в ЦСКА составляла 2,5 миллиона евро.

Социальные сети

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ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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Материалы сюжета: Слуцкий в Китае: российский тренер в «Шанхай Шэньхуа»
Канчельскис — о победной серии Слуцкого в Китае: «Уровень не слишком высокий, но есть с кем работать»
«Шанхай Шэньхуа» одержал пятую победу под руководством Слуцкого
Медведев: «Слуцкий может поднять китайский футбол, он сильный тренер. Надеюсь, еще увидим его в России»
Слуцкий здорово стартовал в Китае. Его «Шанхай» выиграл Суперкубок и возглавляет таблицу
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Тур потенциальных отставок. Перемены не исключены в «Спартаке» и «Локомотиве»

«Был бы счастлив получить российский паспорт, это признание, что страна приняла тебя». Интервью Нино
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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