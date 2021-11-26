«Левандовски — это не Месси и не Роналду. Мы играем дома — это преимущество». Мостовой — о России в стыковых матчах
— Александр, Россия сыграет с Польшей дома. Как вам такой жребий?
— Думаю, положительный. Ясно, что шансы примерно 60 на 40 в пользу поляков. Но мы еще и второй матч, если пройдем их, сыграем дома.
— А это большое преимущество?
— Да, конечно, это значимое преимущество. Многие команды обрадовались бы, дай им сыграть два матча дома. Никто бы не отказался. Это важно, и нам повезло.
— Как думаете, где нужно играть? Забыть о практике поездки в регионы и выбрать Москву?
— Не знаю даже. Это будет конец марта. Трудно оценить. В этом плане в РФС сделают все возможное, чтобы были хорошие условия, и примут правильное решение.
— Роберт Левандовски претендует на «Золотой мяч«, он один из лучших форвардов мира последних лет. Для нашей обороны это супериспытание?
— Через четыре месяца неизвестно что будет. Это же одна игра! Это же не Лео Месси и не Криштиану Роналду. Да, Левандовски — сумасшедший нападающий. Но если бы мы играли в Польше, я бы по-другому сказал. А так один матч, на своем поле, тут можно побороться, а потом опять сыграть дома — со шведами или чехами.
— Как оцените возможных соперников по финалу, если туда попадем?
— Тоже достойные. Мне кажется, шведы посильнее. Они более опытные. И мы совсем недавно с ними играли, они нас побеждали в Лиге наций три года назад.
— Повезло, что не попались ни Португалия, ни Италия? Кто-то из них не попадет на чемпионат мира.
— Конечно! Удивлен, что их вообще свели, по сути, в одну пару. Ужас просто. Роберто Манчини задают вопросы, а он сидит, у него стекла запотели в очках. Ничего себе, мы чемпионы Европы, а можем легко поехать домой! Это неправильно. Зачем так делать?
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