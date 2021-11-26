Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в интервью «СЭ» оценил результаты жеребьевки стыковых матчей за право поехать на ЧМ-2022 в Катаре. Россия сыграет с Польшей, а в случае победы — с победителем пары Швеция — Чехия.

— Александр , Россия сыграет с Польшей дома . Как вам такой жребий ?

— Думаю, положительный . Ясно , что шансы примерно 60 на 40 в пользу поляков . Но мы еще и второй матч , если пройдем их , сыграем дома .

— А это большое преимущество ?

— Да, конечно , это значимое преимущество . Многие команды обрадовались бы, дай им сыграть два матча дома . Никто бы не отказался . Это важно , и нам повезло .

— Как думаете , где нужно играть ? Забыть о практике поездки в регионы и выбрать Москву ?

— Не знаю даже . Это будет конец марта . Трудно оценить . В этом плане в РФС сделают все возможное , чтобы были хорошие условия , и примут правильное решение .

— Роберт Левандовски претендует на « Золотой мяч « , он один из лучших форвардов мира последних лет . Для нашей обороны это супериспытание ?

— Через четыре месяца неизвестно что будет . Это же одна игра ! Это же не Лео Месси и не Криштиану Роналду . Да , Левандовски — сумасшедший нападающий . Но если бы мы играли в Польше , я бы по - другому сказал . А так один матч, на своем поле, тут можно побороться , а потом опять сыграть дома — со шведами или чехами .

— Как оцените возможных соперников по финалу , если туда попадем ?

— Тоже достойные . Мне кажется , шведы посильнее . Они более опытные . И мы совсем недавно с ними играли , они нас побеждали в Лиге наций три года назад .

— Повезло, что не попались ни Португалия , ни Италия ? Кто - то из них не попадет на чемпионат мира .