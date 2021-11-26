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«Левандовски — это не Месси и не Роналду. Мы играем дома — это преимущество». Мостовой — о России в стыковых матчах

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 20:30
Роберт Левандовски. Фото Getty Images
Роберт Левандовски. Фото Getty Images
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в интервью «СЭ» оценил результаты жеребьевки стыковых матчей за право поехать на ЧМ-2022 в Катаре. Россия сыграет с Польшей, а в случае победы — с победителем пары Швеция — Чехия.
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Александр, Россия сыграет с Польшей дома. Как вам такой жребий?

— Думаю, положительный. Ясно, что шансы примерно 60 на 40 в пользу поляков. Но мы еще и второй матч, если пройдем их, сыграем дома.

А это большое преимущество?

— Да, конечно, это значимое преимущество. Многие команды обрадовались бы, дай им сыграть два матча дома. Никто бы не отказался. Это важно, и нам повезло.

Как думаете, где нужно играть? Забыть о практике поездки в регионы и выбрать Москву?

— Не знаю даже. Это будет конец марта. Трудно оценить. В этом плане в РФС сделают все возможное, чтобы были хорошие условия, и примут правильное решение.

Роберт Левандовски претендует на «Золотой мяч«, он один из лучших форвардов мира последних лет. Для нашей обороны это супериспытание?

— Через четыре месяца неизвестно что будет. Это же одна игра! Это же не Лео Месси и не Криштиану Роналду. Да, Левандовски — сумасшедший нападающий. Но если бы мы играли в Польше, я бы по-другому сказал. А так один матч, на своем поле, тут можно побороться, а потом опять сыграть дома — со шведами или чехами.

Сергей Игнашевич и&nbsp;Роберт Левандовски в&nbsp;матче России и&nbsp;Польши на&nbsp;Евро-2012 в&nbsp;Варшаве. Путь России на ЧМ-2022: матч с Польшей и без Италии с Португалией

Как оцените возможных соперников по финалу, если туда попадем?

— Тоже достойные. Мне кажется, шведы посильнее. Они более опытные. И мы совсем недавно с ними играли, они нас побеждали в Лиге наций три года назад.

Повезло, что не попались ни Португалия, ни Италия? Кто-то из них не попадет на чемпионат мира.

— Конечно! Удивлен, что их вообще свели, по сути, в одну пару. Ужас просто. Роберто Манчини задают вопросы, а он сидит, у него стекла запотели в очках. Ничего себе, мы чемпионы Европы, а можем легко поехать домой! Это неправильно. Зачем так делать?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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