Италия разбила Турцию, гол-красавец Сперцяна обесценила ошибка вратаря, а Поттер преображает Швецию

Обзор состоявшихся в понедельник матчей Лиги наций.

Манчини не оставил шансов Монтелле

Лига А. Группа 1

Лига наций A. Группа 1.

28 сентября, 21:45. Ataturk Stadium (Бурса)

Ровно тридцать лет назад Винченцо Монтелла и Роберто Манчини были партнерами по атаке в «Сампдории» Свена-Йорана Эрикссона. Первый только пришел в генуэзскую команду, второй готовился ее покинуть, и на пару форварды наколотили за год 37 мячей. В качестве тренеров они встречались в Италии: «Фиорентина» Монтеллы обыграла «Интер» Манчини, а позднее миланцы взяли верх над его «Сампдорией». Теперь дошло до встречи на уровне сборных — после поражений в первом туре ЛН.

Италии под проливным дождем было очень комфортно. И если удар Пио Эспозито из нижнего угла кончиками пальцев вытянул Алтай Байындыр, то последовавший за этим угловой стал шоком для Турции. Хозяева не прервали пас низом, и Бастони в падении отправил мяч в сетку. Настоящим кошмаром для «янычар» стали подключения в атаку Кайоде. С первым его ударом вратарь справился, но мяч прилетел на ногу Фраттези, а потом латераль забил сам. «Скуадра адзурра» явно поймала вдохновение, тогда как Турция, прежде в ЛН не пропускавшая три мяча в первом тайме, растерялась. Видимо, дело в сопернике, которого турки никогда не побеждали.

В начале второй половины, когда дождь успокоился, могло показаться, что хозяева пришли в себя. К тому же им помог Доннарумма, который непонятно зачем выдвинулся навстречу Огузу Айдыну, а тот вывел на пустые ворота Барыша Йылмаза. Только Италия быстро поставила соперника на место. Пио Эспозито рыбкой нырнул за мячом, отскочившим от штанги после удара Тонали. После этого все попытки Турции вернуться в игру успеха не имели. С большим интересом ждем встречу Италии с Францией, которая в концовке дожала Бельгию благодаря голу Олисе. Любопытно, какой состав выберет в пятницу Манчини, оставивший дома для подготовки к 3-му туру сразу десять человек?

Отдушина для Дьекереша и кошмар для Хаджи

Лига В. Группа 4

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4.

28 сентября, 21:45. Strawberry Arena (Стокгольм)

Поляки с первых минут попали под пресс шведских атак, которые увенчались результативным розыгрышем углового. Линделеф подрезал мяч столь удачно, что тот прилетел на голову находившемуся перед воротами Нюгрену. Однако вторая половина первого тайма прошла уже под диктовку «Белых орлов». Вратарь спасал хозяев до тех пор, пока экс-динамовец Шиманьски не вылетел на прострел Залевски и поразил ближний угол рикошетом от штанги.

Но закончился перерыв, и Швеция снова усилила хватку, во второй раз поставив соперника в тупик розыгрышем корнера. Мяч низом направили к углу штрафной, где Айари одним движением убрал с пути защитника и исполнил неотразимый обводящий удар. Ставим Грэму Поттеру плюсик за домашние заготовки, а Дьекерешу — за очередной гол. Мало играющий в «Арсенале» бомбардир в сборной отводит душу, и в понедельник Виктор снял вопросы о победителе, замкнув подачу Волемарка из площади ворот.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4.

28 сентября, 21:45. Национальный (Бухарест)

Румыния словно загрустила из-за того, что играть ей пришлось при пустых трибунах. Уже в дебюте хозяев простил выходивший один на один Табакович, но при этом боснийцы были беспощадны в воздушных дуэлях. После подачи Байрактаревича экс-футболист «Ростова» Гигович наказал Раду, задержавшегося с выходом. Потом после углового Мухаремович удвоил преимущество гостей, и только 0:2 на табло разбудили команду Георге Хаджи.

Несколько раз гостей спас вратарь, потом Бирлиджа размочил счет ударом головой, однако румын снова подвел Раду. Он отбил перед собой выстрел Алайбеговича с дальней дистанции, и Табакович с добивания восстановил отрыв в два гола. А вскоре Махмич головой замкнул подачу Байрактаревича, сделавшего вторую голевую передачу. Сергей Барбарез создал в Боснии очень крепкую сборную, которая спокойно переживет прощание с завершающим международную карьеру Джеко. Второй гол Румынии этого впечатления не изменил. Боснийцы точно поспорят со Швецией за первое место.

У Грузии новый тренер

Лига B. Группа 2

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2.

28 сентября, 19:00. им. Бориса Пайчадзе (Тбилиси)

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2.

28 сентября, 21:45. Уиндзор Парк (Белфаст)

У Грузии по-прежнему ни одного забитого мяча, хотя после довольно бледного матча с Северной Ирландией она провела цельную игру и доминировала на поле. Самый яркий момент первого тайма — спасение Трубина, который остановил эффектный удар с лета в исполнении Чакветадзе. А незадолго до финального свистка, когда Кварацхелия со стандарта забросил мяч в штрафную, Лочошвили пробил туда, где находился голкипер. Встряска в виде ухода имевшего долгосрочный контракт Вилли Саньоля пока не помогла Грузии забить.

Теперь сборную возглавил экс-наставник молодежки Рамаз Сванадзе. Но если несколько лет назад он временно работал с национальной командой после отставки Владимира Вайсса, то сейчас сразу объявили: 45-летний специалист будет у штурвала до конца 2028 года. Повышение Сванадзе выглядит более чем заслуженным: под его началом Грузия дважды выступала в финальных турнирах молодежного первенства Европы и в 2023 году вышла в четвертьфинал. Впереди — выезд к разозленной неудачным стартом Венгрии, которая ограничилась нулевой ничьей в Северной Ирландии.

Стопроцентный результат Черногории

Лига С. Группа 2

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2.

28 сентября, 19:00. Республиканский им. Вазгена Саркисяна (Ереван)

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2.

28 сентября, 19:00. Сконто (Рига)

Черногория в Ереване начала мощнее и постоянно угрожала воротам армянской команды. Причем забили гости после фланговой подачи: мяч срикошетил в ворота от спины Пилояна, в борьбе с которым судьи нарушения не усмотрели. Когда же радость армянским болельщикам подарил удачный вынос Чанчаревича на выскочившего один на один Серобяна, равновесие продержалось всего несколько минут. Преимущество Черногории красивым ударом с радиуса штрафной вернул Крстович.

Что ж, Сперцян по качеству исполнения форварда «Аталанты» превзошел с запасом. Вроде бы точка была примерно та же, да и направление удара схожее, но, во-первых, Эдуард совершил сольный проход и преодолел сопротивление защитников. А во-вторых, впечатлило, с какой силой мяч вонзился под перекладину. Наконец, успех бывшего краснодарца воодушевил его партнеров, и уже армеец Бандикян заставил вратаря в броске вытягивать мяч из нижнего угла. Затем с передачи Сперцяна в штангу попал Нарек Оганесян. Черногорцы ответили заменой: вместо полузащитника «Акрона» Лончара вышел ярко играющий в Италии Аджич.

Гости хотели выиграть и добились своего, но причина не в какой-то повышенной активности, а в ошибке Чанчаревича. Голкипер крайне неудачно сыграл на выходе, позволив Латковичу расстрелять фактически беззащитные ворота. Черногория — первая со стопроцентным результатом, тогда как Армения — вторая. Команде Егише Меликяна помогла ничья Латвии и Кипра. На последней добавленной минуте прибалтийскую сборную спасла перекладина.

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