Кажется, от такого решения должны выиграть все. И сборная России — в первую очередь.

В понедельник Валерий Карпин объявил о своем уходе из «Ростова». Эта новость тут же стала главной в российских спортивных СМИ. Тренера хватило всего на девять дней — именно столько 52-летний специалист совмещал работу в клубе и сборной России.

О том, насколько это сложно, не понаслышке знает Андрей Чернышов: в начале 2000-х он одновременно трудился в «Спартаке» и возглавлял молодежную сборную страны.

— Когда узнали о том, что Карпин уходит из «Ростова»? — вопрос Чернышову.

— Во вторник утром увидел эту новость.

— Были удивлены?

— Конечно. Еще две недели назад заявлялось, что будет одна ситуация (совмещение Карпиным работы в «Ростове» и сборной России. — Прим. «СЭ»), но не прошло и полмесяца, как все изменилось.

Но я изначально говорил, что против такого совмещения и за то, чтобы Карпин тренировал только сборную. Мы это все уже проходили, но почему-то решили наступить на те же грабли еще раз. Даже такой опытный человек, как Валерий Газзаев, не справился, когда разрывался между ЦСКА и национальной командой, пользы это не принесло ни там ни там.

— Почему, на ваш взгляд, Валерий Георгиевич принял решение уйти из «Ростова»?

— Карпин — человек амбициозный, не боится рисковать. Наверное, когда соглашался на предложение возглавить сборную, то был уверен, что справится с совмещением. Скоро России предстоят очень ответственные матчи, а у него много работы в «Ростове», куда он вложил много сил. Карпину не хочется подводить ни президента клуба, ни болельщиков. Рано или поздно это должно было произойти — никому еще не удавалось усидеть на двух стульях одновременно и при этом не упасть.

— Но ведь есть пример Олега Романцева, который довольно успешно работал и в сборной, и в «Спартаке». Или это скорее исключение из правил?

— Ну тогда можно вспомнить и Валерия Лобановского — у него тоже все прекрасно получалось и в национальной команде, и в киевском «Динамо». Здесь нужен базовый клуб. Сколько было футболистов в сборной, которые тогда выступали за «Спартак» или как-то связаны с тренером Романцевым? Наверное, процентов 80 точно. Такие примеры есть, но это действительно исключение. Когда нет базовой команды, то совмещать очень сложно.

— Проблемы «Ростова» на старте сезона как-то связаны с тем, что Карпин возглавил сборную?

— Сейчас, наверное, многие скажут об этом, но трудности случаются у всех. Подобное могло произойти, даже если Карпин не принял бы сборную. Здесь нужно быть объективным: в «Ростове» не тот состав, который мог бы сражаться с тем же «Зенитом» на равных.

— Вы совмещали работу в «Спартаке» и в молодежной сборной России. Каково это?

— Невероятно тяжело. Нужно оставлять клубную команду посреди сезона и ехать на сборы. Ну вот представьте: тренер исчезнет на неделю, будет погружен в работу со сборной, а за это время нужно подготовить «Ростов» к матчам чемпионата. Да, есть помощники, но какими бы они ни были, это немного не то — неспособны решить все моменты.

Хорошо, что Карпин это все вовремя понял. Он станет готовить россиян к матчам отбора на чемпионат мира уже освобожденным специалистом. А так только пострадали бы и «Ростов», и сборная.

— Не поторопился ли Карпин с уходом из «Ростова»? Ведь его соглашение с РФС рассчитано до конца года и он рискует остаться без работы, если не получится вывести сборную на ЧМ-2022...

— Это хороший тренер, и у него всегда будут варианты трудоустройства. Причем как в России, так и за рубежом. Здесь требовалось принимать решение в пользу сборной, что он и сделал. Думаю, Валерий прекрасно понимает, как можно решить задачу по выходу на чемпионат мира.

— Пойдет ли такое решение на пользу «Ростову» и сборной?

— Однозначно. Уже говорил, что не может тренер возглавлять две команды. То, что он сейчас ушел из «Ростова», прежде всего пойдет на пользу сборной. Теперь Карпин полностью сконцентрирован на работе с ней и ни о чем другом уже думать не станет.