Кто заменит Карпина? Четыре тренера для «Ростова»

Желто-синим предстоит сделать трудный выбор.

2 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул «Ростов». «Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК «Ростов», и для сборной России», — сказал Карпин на прощание.

Уже 8 августа ростовчанам ехать в гости к «Химкам», но пока они не выбрали нового тренера. По информации «СЭ», «Ростов» рассматривает кандидатуры Дана Петреску, Станимира Стойлова и Мурада Мусаева. Помимо них, по информации Eurostavka, на должность претендует Кирилл Новиков.

Чем известны эти специалисты и как они работали в последнее время?

Петреску

Петреску отлично знаком российским болельщикам по периодам в «Кубани» (2010—2012, 2016) и «Динамо» (2012—2014). С краснодарским клубом румынский специалист выиграл турнир первой лиги (сейчас — ФНЛ) и с ходу занял 8-е место в премьер-лиге. В 2011 году Петреску даже стал лучшим тренером Румынии — настолько хороша была его «Кубань». Повышение не заставило себя ждать: в 2012-м он возглавил «Динамо». В тот момент, правда, это трудно было назвать повышением, потому что бело-голубые после четырех туров занимали последнее место в РПЛ.

Петреску помог москвичам подняться на седьмую строчку в турнирной таблице, а в следующем сезоне и вовсе шел четвертым, но был уволен после разгромного поражения от «Анжи» (0:4). Второй заход в «Кубань» вышел совсем плохим: три победы в 15 матчах ФНЛ. Российские команды Петреску отличались яркой, но нестабильной игрой. После России у румынского специалиста были «Аль-Наср», дважды ЧФР и «Гуйчжоу». С ЧФР Петреску трижды выиграл чемпионат Румынии и стал лучшим тренером страны в 2019 году. Последним его местом работы был турецкий «Кайсериспор», в котором 53-летний Петреску продержался чуть больше месяца (январь — февраль 2021 года).

Стойлов

Наименее знакомый из всех тренеров для нас — Станимир Стойлов. В активе 54-летнего специалиста несколько болгарских клубов, кипрский «Анортосис», сборные Болгарии и Казахстана. Самым успешным периодом в его карьере можно назвать пять лет с «Астаной». Стойлов четыре раза подряд приводил «Астану» к чемпионству, выводил казахский клуб в групповой этап Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы. При этом болгарский тренер довольно давно остается безработным. Из сборной Казахстана Стойлов ушел в январе 2019 года.

Мусаев

Для Мурада Мусаева «Ростов» может стать всего лишь третьим клубом в тренерской карьере. 37-летний специалист начинал в «Краснодаре-2000», где работал тренером академии. После расформирования клуба Мусаев перешел в академию «Краснодара», где за семь лет дошел до главной команды. В 2018 году его назначили исполняющим обязанности главного тренера, а спустя некоторое время сменили должность на старшего тренера — только из-за того, что у Мусаева не было тренерской лицензии Pro, которая позволяет работать с клубами РПЛ. Спустя два года он получил лицензию и официально возглавил «Краснодар», но счастье продолжалось недолго. Мусаев отправился в отставку после поражения 0:5 от «Ахмата». За три года с главной командой «быков» специалист дважды завоевал бронзу чемпионата России, дошел до 1/8 финала Лиги Европы и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. С 3 апреля 2021 года Мусаев нигде не работает.

Новиков

Что касается Новикова, то он до мозга костей динамовец. Провел три года в «Динамо» в качестве футболиста и 13 лет в структуре клуба в качестве тренера. С главной командой 40-летний наставник работал в 2019—2020 году. С ним бело-голубые заняли 6-е место в РПЛ-2019/20 и попали в Лигу Европы. Именно неудачное выступление в еврокубковом отборе поставило крест на карьере Новикова в «Динамо». В матче второго квалификационного раунда москвичи уступили «Локомотиву» из Тбилиси — 1:2. За этим поражением последовали проигрыш «Химкам» в чемпионате и увольнение. С 13 января 2021 года Кирилл Новиков возглавляет «Нефтехимик». Прошлый сезон ФНЛ команда закончила на седьмом месте, а после четырех туров нынешнего первенства идет на шестом.

Впрочем, «Ростов» наверняка выбирает не только из этого квартета. Будут добавляться и новые имена.