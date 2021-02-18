Крах «Тамбова»: забастовки, письма губернатору, массовый уход футболистов, заявление о банкротстве и отказ от Кубка

История падения «Тамбова».

«Тамбов» может не доиграть этот сезон РПЛ: команда из-за серьезных проблем с финансированием находится в подвешенном состоянии и уже потеряла большую часть игроков.

Несмотря на желание РФС и РПЛ спасти клуб, «Тамбов» по-прежнему находится на грани исчезновения. В клубе, по данным РИА «Новости», уже решили сняться с БЕТСИТИ Кубка России и не играть с «Локомотивом» в 1/8 финала 21 февраля. Если клуб не найдет источников финансирования, то вскоре может сняться и с чемпионата.

«СЭ» вспоминает, как случился крах «Тамбова», ставший одним из главных сюжетов этого сезона чемпионата России.

Сентябрь: угрозы игроков бойкотом, власти не признают факт долгов

Уже в сезон «Тамбов» входил со скрипом. Клубу выдали лицензию для участия под гарантии областного руководства достроить стадион до конца года. На этот шаг пошли в виде исключения из-за пандемии.

В начале сентября стало известно, что игроки «Тамбова» не получают зарплату все лето с июня по август, а также не увидели бонусов за сохранение прописки в РПЛ. Недовольные игроки ходили к губернатору, писали ему письма и накануне губернаторских выборов получили ответ, что все долги будут погашены, а финансирование клуба возобновят.

В 7-м туре «Тамбов» обыграл «Уфу» (2:0), посвятил эту победу губернатору Александру Никитину, который в ходе выборов набрал 86,5% голосов (рекорд по РФ), и надеялся на ответные шаги. Тренер Сергей Первушин в эфире даже эмоционально поддержал руководителя области: «Этот человек нам очень помогает. Победа — в поддержку на выборах, без него этой команды бы не было, ему большое спасибо!»

Но не помогло. Власти вообще стали опровергать факт каких бы то ни было долгов с их стороны: «На сезон-2019/20 руководство клуба подготовило смету расходов на сумму 782,6 миллиона рублей, она была утверждена. Из общей суммы большую часть, 450 миллионов рублей, составляли средства бюджета Тамбовской области, оставшиеся 332,6 миллиона рублей — собственные доходы указанной НКО», — сообщили в местном ведомстве по делам физической культуры и спорта.

Там также сообщили, что писем от игроков в правительство не поступало. Уже тогда стало понятно, что у «Тамбова» очень большие проблемы.

Октябрь: отставка президента и спасительная продажа Обухова

Финансирование от Тамбовской области клуб получал в форме субсидий. В ФНЛ-2018/19 «Тамбову» выделили 348 миллионов рублей по итогам четырех конкурсов: 96,9 миллиона на июнь-август 2018-го, 60 — на сентябрь-ноябрь, 20 — на декабрь и 171,1 — на январь-май.

После выхода в РПЛ «Тамбову» выделили еще 450 миллионов рублей на весь сезон. Но в новом чемпионате субсидий больше не было, вероятно, из-за коронавируса. В регионе непростая финансовая ситуация, и, грубо говоря, команду просто бросили.

«Тамбов» какое-то время пытался держаться на плаву за счет собственных активов. Клуб продал форварда Владимира Обухова в «Ростов» за 700 тысяч евро и на вырученные средства погасил долги перед командой, но только за два месяца.

30 октября клуб покинул Арсен Габуев — президент «Тамбова». Он написал заявление по собственному желанию, проработав в клубе два года. Габуев также является вице-губернатором области и курировал реконструкцию стадиона «Спартак» в Тамбове. Его уход из клуба стал новым звоночком, что самое сложное — впереди.

Ноябрь: долгов на 360 миллионов и бойкот матчей со «Спартаком» и «Рубином»

К середине сезона в клубе уже перестали замалчивать масштабы бедствия: сумма задолженности скопилась в размере около 360 миллионов рублей. 140 из них — долги по зарплате и премиальным перед игроками.

Тут же начались разговоры о бойкоте матчей. В частности, впервые в клубе открыто начали ставить ультиматум правительству области. «Мы, конечно, играть не будем, если ситуация не сдвинется с мертвой точки. Для меня это дело чести. Один раз мы пошли на компромисс. Сейчас компромиссов быть не может», — шумел защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе.

Спортивный директор Павел Худяков уговорил игроков не бойкотировать игру с «Краснодаром» в 15-м туре и с «Уфой» в 16-м, но заставить группу футболистов выйти против «Спартака» он уже не смог.

«Та группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, точно не выйдет на матч. Я еще с ними не разговаривал. Но мне, чтобы с ними разговаривать, нужно понимать, что я буду им говорить. Надеемся, что руководство региона все-таки выйдет на связь и ситуация нормализуется», — говорил Худяков.

Не нормализовалась: «Тамбов» играл без лидеров и проиграл 1:5, а средств так и не прислали.

Декабрь: очередные обещания губернатора и гарантии

«Тамбов» затем полурезервным составом проиграл «Рубину» (0:1), зацепил ничью с «Уралом» (1:1) и перед зимней паузой опустился на последнее место в таблице.

Худяков в середине декабря встретился с губернатором Никитиным, и опять в клубе заговорили о погашении долгов. «Подвижки в плане финансов уже начались, состоялась встреча спортивного директора с губернатором региона. Обещали, что со следующей недели начнут закрываться долги», — рассказывал тогда воодушевленный Первушин.

Никитин даже пообещал погасить долги перед клубом на встрече с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, но это была ложная надежда.

При этом сам Прядкин говорил об усилиях со стороны РПЛ: «Я уже подсчитывал, сколько лига им должна до конца сезона. Есть небольшая сумма, которую мы дадим. Я точно сделаю все возможное, чтобы «Тамбов» доиграл, потому что мне важно сохранить целостность соревнования».

Январь: массовый уход игроков, письмо о снятии с чемпионата, заявление Никитина

Из-за долгов каждый игрок «Тамбова» мог покинуть команду как свободный агент без компенсации, подав документы в палату РФС по разрешению споров. Поэтому зимой ожидаемо из клуба начался массовый уход футболистов. «Тамбов» покинули 15 игроков, на контракте осталось семь полевых футболистов и еще пять — из молодежной команды.

В распоряжении «СЭ» появилось письмо в РПЛ от «Тамбова» о намерении клуба сняться с турнира. А гендиректор клуба Ольга Коновалова выразила уверенность, что «Тамбов» вскоре вообще прекратит существование: «На 99 процентов «Тамбов» снимется с чемпионата. И все — клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона. Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования».

В конце января наконец-то молчание прервал губернатор Никитин, который косвенно дал понять, что клуб обречен. «Для футбольного клуба «Тамбов» сделано очень много. Если бы не позиция региона, в истории тамбовского спорта не было бы таких побед. Футбольный клуб «Тамбов» — это НКО. Они получали бюджетную поддержку, гранты. И должны были привлечь к этому внебюджетное софинансирование, однако оно было очень низким. Как распределялись средства в клубе — непонятно. У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем», — отметил чиновник.

Февраль: сборы в Крымске, бесплатные аренды, переговоры РФС с губернатором

10 февраля «Тамбов», который все это время не тренировался, все-таки отправился на сборы. Только не в Турцию или Дубай, как другие клубы РПЛ, а в Крымск за счет средств Худякова. С командой поехали тренироваться 12 игроков первой команды и еще несколько футболистов на просмотре.

В РПЛ и РФС тем временем решали вопрос спасения «Тамбова». По данным «СЭ», РФС готов выделить «Тамбову» 150—200 миллионов рублей, но только под гарантии властей региона, что такая же сумма будет в ближайшие годы вложена в развитие детско-юношеского футбола в области. Все до сих пор ждут официальной позиции губернатора.

Некоторые клубы РПЛ при этом готовы помочь «Тамбову» игроками, которых отдадут в бесплатную аренду. Правда, об этом открыто заявил только гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов. Президент «Урала» Григорий Иванов, к примеру, не поддержал эту идею: «Если человек утонул и его достанут, он все равно будет мертв».

Сам «Тамбов» близок к процедуре банкротства — 1 февраля клуб подал соответствующее заявление, которое суд уже принял к рассмотрению. Если деньги не поступят на счет, то «Тамбов» вскоре признают банкротом.

Сегодня власти Тамбовской области сообщили, что готовы направить 80 миллионов рублей на развитие детско-юношеского футбола в 2021 году. Письмо о намерении было направлено в РФС.

Новый клуб в ПФЛ

При этом в регионе уже думают о создании нового клуба.

Начальник Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал «СЭ» последние подробности.

— Клуб сам решает, какое у него будет продолжение. Он не является структурным подразделением Управления по физической культуре и спорта, — объяснил Белоусов. — Область не в состоянии помочь перекрывать долги клуба — это законодательно невозможно. Все деньги, которые клуб должен был получить от области в сезоне-2019/20, он получил. Этот бюджет разработал сам клуб. Но клуб финиширует с долгами, необоснованными долгами. И организация, которая имеет долги, не может получать бюджетную поддержку. Закрытие существующих долгов — это дело клуба. Ситуация с ним, конечно, ненормальная. На сегодняшний день совместной стратегии у «Тамбова» и области не существует. Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому «Тамбову», что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ. У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков".

Похоже, «Тамбов» уже никто не спасет.

«Тамбов» может стать седьмым в «Небесной лиге»

В истории российского футбола было шесть случаев, когда сразу после окончания сезона в премьер-лиге команды прекращали существование. Впервые это произошло с «Ротором» после ЧР-2004, в котором волгоградцы заняли последнее, 16-е место, а уже в начале 2005 года клуб был лишен профессионального статуса. Позже из представителей высшего дивизиона расформировывались «Алания» (2005), «Москва» (2009), «Сатурн» (2010), «Амкар» и «Тосно» (оба — после розыгрыша-2017/18).

При этом тосненцы приняли участие всего в одном чемпионате России и от ликвидации их не спасла даже победа в Кубке страны.

(Денис Аль-Юсифи)