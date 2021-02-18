«Краснодар»: в Лиге Европы, но без Рамиреса, Сафонова и с разгромом от «Локомотива»

Оцениваем готовность «быков» к остатку сезона.

Продолжаем серию текстов о готовности клубов РПЛ, которые будут бороться за медали. Мы выбрали несколько критериев, по которым оцениваем каждую из команд. Уже вышли материалы о «Рубине», «Локо», «Динамо», «Ростове», «Сочи» и «Спартаке». Теперь пришла очередь «Краснодара».

Событие межсезонья

Травма Кристиана Рамиреса. Четвертого февраля он сыграл против «Ростова» (2:0), а 11-го числа уже отсутствовал в составе во встрече с «Локо» (0:4). 26-летний эквадорец, по словам Мурада Мусаева, выбыл на несколько месяцев. Эта потеря ослабляет команду, и «быкам» теперь надо думать, брать кого-то на замену или нет. Если приглашать, то, видимо, на полгода, ведь Рамирес вернется, а перебор на одной позиции никому не нужен. Да и лимит на легионеров никто не отменял. Вполне возможно, в оставшейся части сезона придется обойтись силами Чернова.

Трансферы

Пришли: —

Ушли: Андрей Синицын

У «Краснодара» нет новичков, при этом в Лигу Европы двух футболистов клуб дозаявил — Алексея Ионова, который осенью перешел из «Ростова» уже после завершения заявочного периода, и голкипера молодежной сборной России Дениса Адамова. Дело в том, что с опытным Синицыным разорвали контракт, а Сафонов еще не восстановился после прошлогодней травмы.

«Быки», наверное, и рады бы кого-то взять (например, в оборону или забивного форварда), но хорошие россияне на вес золота, а легионеров приглашать не позволяет лимит — все восемь вакансий уже выбраны.

Оценка кампании: 4,5/10

Главное изменение

Тренировочный процесс прилично изменился. Во-первых, осенью пришел тренер по физподготовке Джон Филлипс. Во-вторых, и сам Мурад Мусаев признавал, что Лига чемпионов заставляет вносить коррективы в методики работы с футболистами. На занятиях прилично возросла интенсивность, кроме того, в конце большинства тренировок игроки еще получают дополнительную беговую нагрузку.

Сила текущего состава: 7,5/10

Главная проблема

Игра в обороне. «Краснодар» по-прежнему хорош впереди, но слаб сзади. И последний перед возобновлением сезона контрольный матч с «Локомотивом» это лишний раз показал. Железнодорожники нашли массу брешей в защитных порядках южан, забив четыре безответных гола, что, конечно, тревожит перед матчем Лиги Европы 18 февраля с «Динамо» из Загреба. Мусаев в послематчевом интервью заметил, что футболистам не хватало свежести, они оказались перегружены. Дай бог, чтобы недели хватило для решения этой проблемы. А вот от кадровых сложностей за это время не избавиться — без Рамиреса и Сафонова в любом случае будет непросто.

Игры на сборах

«Краснодар» — «Легия» — 0:0

«Краснодар» — «Рига» — 1:0 (Сперцян)

«Краснодар» — «Шахтер» (Солигорск) — 3:0 (Кабелла, Классон, Сабуа)

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1 (Халназаров)

«Краснодар» — «Ростов» — 2:0 (Сулейманов-2)

«Краснодар» — «Динамо» (Тбилиси) — 3:2 (Камболов, Кутовой, Сулейманов)

«Краснодар» — «Локомотив» — 0:4

У «Краснодара» получился неплохой матч с «Ростовом», в котором дубль сделал Шапи, но запоминается последнее. Репетицию матча Лиги Европы «быки» провалили, крупно и по делу уступив «Локомотиву» — 0:4.

Оптимальный состав

Состав «Краснодара».

Календарь

Кубок: «Cочи» (д)

РПЛ: «Урал» (д); «Спартак» (г); «Тамбов» (г); «Динамо» (д); «Ахмат» (д); «Арсенал» (г); «Зенит» (д); «Рубин» (г); «Сочи» (д); ЦСКА (г); «Ростов» (г)

Пожалуй, именно у «Краснодара» самый сложный календарь среди всех претендентов на высокие места. Из 11 оставшихся туров у «Краснодара» шесть — в гостях. Предстоят выезды к «Спартаку», «Рубину», ЦСКА, «Ростову». Да и дома не будет легко — приедут, в частности, «Зенит», «Динамо» и «Сочи».

Календарь: 5,0/10

Цель на весну

«Краснодар» ждут непростые, но интересные три месяца. «Быки» — единственные в России, кто продолжает путь в еврокубках. При этом и на внутренней арене нельзя упускать своего: с таким составом и возможностями от клуба, конечно, ждут постоянного попадания хотя бы в квартет сильнейших. На крайний случай подойдет выигранный Кубок России.