Ямаль растерзал Хорватию, Трент вернулся в сборную Англии с голевым пасом, Казахстану не помог прекрасный гол

Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

40 матчей без поражений

Лига А, группа 3

Лига наций A. Группа 3.

29 сентября, 21:45. Рамон Санчес Писхуан (Севилья)

Луис де ла Фуэнте по сравнению с матчем в Англии сделал в стартовом составе пять замен. Мощную ротацию провел и Славен Билич, который дал отдохнуть Модричу, а капитанская повязка перешла к другому ветерану — Перишичу. Игра же началась впечатляющей атакой «Красной фурии», которая вместила в себя 26 передач, после чего мяч в дальний угол уложил Ямаль. Со стартового свистка прошло 70 секунд, а Ламин, который открыл счет и на «Уэмбли», снова уложился в две стартовые минуты! Такого в последовательных играх не случалось за всю историю сборной Испании.

Если бы не Ливакович, которому удалось остановить выстрел Алекса Баэны, все для Хорватии стало бы совсем печально. Однако «шашечные» выдержали этот натиск, а для ответного гола им хватило первого же удара. Два центральных защитника хозяев не разобрались, кому опекать Бельо, на голову которому навесил Перишич. Это лишь раззадорило чемпионов мира, которые тоже умеют забивать со второго этажа. Преимущество в счете им вернул Пубиль, а Ямаль в этот раз отметился точной подачей с нерабочей правой. Гостям еще повезло, что на перерыв они ушли с минимальным отставанием, так как в концовке первого тайма в штангу попал Фермин Лопес.

Это, впрочем, лишь отсрочило третье взятие хорватских ворот. Неудержимый Ямаль открылся под проникающую передачу Педри и с острого угла забил в ближний рикошетом от штанги. 19-летний вингер «Барсы» побил рекорд Рауля, став самым молодым футболистом сборной Испании, у которого 2+1 в матче сборной. Он покидал поле под овацию стадиона «Рамон Санчес Писхуан», увидевшего в итоге крупную победу. Незадолго до финального свистка комбинация Педри и Мерино завершилась голом Нико Уильямса. Получилась яркая точка в игре, по итогам которой беспроигрышная серия чемпионов мира и Европы достигла 40 матчей!

Фото Reuters

Дежурный гол Кейна

Лига наций A. Группа 3.

29 сентября, 21:45. Fortuna Arena (Прага)

Томас Тухель впервые за время работы со сборной Англии выпустил в стартовом составе Александра-Арнолда. Такого с Трентом не случалось почти два года, и, естественно, он был весьма активен. Однако ни это, ни усилия партнеров не помогли «Трем львам» забить до перерыва. Между тем гости с 25-й минуты играли в большинстве, так как после просмотра повтора арбитр удалил одного из самых творческих чешских игроков Шульца за грубый фол на фланге.

В перерыве Тухель снял с игры опорника Льюиса-Скелли, добавив в атаку Эзе. А успех англичанам принесла ставка на Александра-Арнолда, который перехватил на фланге кошмарную передачу соперника и навесил на Гордона, который головой пробил в противоход вратарю. И, само собой, не обошлось без дежурного гола Кейна. Харри подкараулил отскок в штрафной и пробил между ногами чешского защитника. Англия взяла свое на классе, но более показательной должна стать встреча с Хорватией.

И В Н П М О 1. Испания 2 2 0 0 7-3 6 2. Англия 2 1 0 1 4-3 3 3. Хорватия 2 1 0 1 3-5 3 4. Чехия 2 0 0 2 1-4 0

У Якина все прекрасно

Лига В, группа 1

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.

29 сентября, 21:45. Хэмпден Парк (Глазго)

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.

29 сентября, 21:45. Стожице (Любляна)

Шотландия почти на весь матч осталась в меньшинстве из-за удаления Хендри, который изначально получил желтую карточку. Однако когда выяснилось, что нарушение правил случилось за пределами штрафной и пенальти нужно отменить, иным оказалось и наказание. Причем оно получилось двойным, так как не забивавший за сборную Швейцарии пять лет Родригес со стандарта отправил мяч в дальний угол.

Хозяева, конечно, пытались изменить ситуацию, но их активность ничего не принесла, а вскоре после начала второго тайма команда Мурата Якина фактически решила судьбу игры, забив после углового. Швейцарцы забрали подбор, и Ндой с фланга вырезал к площади ворот идеальную передачу на задержавшегося в атаке защитника Эльведи. А добил хозяев (снова с паса Ндоя) герой прошлого тура Амдуни.

Фото Reuters

«Красные крестоносцы» вне конкуренции в этой группе. Поспорить с этим пытается Словения, выигравшая балканское дерби и поднявшаяся на второе место. Северную Македонию она дожала во втором тайме, когда Ловрич забил с острого угла при помощи рикошета, а Штурм отличным пасом отправил Матко один на один. Впереди — поездка в Швейцарию.

И В Н П М О 1. Швейцария 2 2 0 0 6-0 6 2. Словения 2 1 1 0 2-0 4 3. Шотландия 2 0 1 1 0-3 1 4. Северная Македония 2 0 0 2 0-5 0

Даку на скамейке, у Гончаренко — ничья

Лига С, группа 1

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1.

29 сентября, 19:00. Олимпийский (Хельсинки)

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1.

29 сентября, 21:45. Олимпийский (Серравалле)

Ничья белорусской сборной в Хельсинки в какой-то степени стала приятным сюрпризом. В последние годы наши соседи частенько проваливались в играх с соперниками сопоставимого уровня, а у Финляндии довольно крепкая команда. Но все голы она словно забила на старте в ворота Сан-Марино. В матче с белорусами мяч побывал и в воротах финнов, однако гол отменили из-за офсайда

Для Виктора Гончаренко это первое набранное очко в ЛН. Теперь белорусам важно начать забивать и постараться улучшить разность мячей в игре со сборной Сан-Марино, которая во вторник уступила Албании с относительно скромным для себя счетом 0:3. Может быть, тренеру гостей для более крупной победы стоило выпустить со скамейки спартаковца Даку?

И В Н П М О 1. Албания 2 2 0 0 5-0 6 2. Финляндия 2 1 1 0 7-0 4 3. Белоруссия 2 0 1 1 0-2 1 4. Сан-Марино 2 0 0 2 0-10 0

Тяжелая победа Вайсса

Группа 3

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3.

29 сентября, 21:45. Kosicka futbalova arena (Кошице)

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3.

29 сентября, 19:00. Зимбру (Кишинев)

Тренировавший в свое время «Кайрат» Владимир Вайсс хорошо знает казахстанский футбол, однако пока любому сложно просчитать Йона ван'т Схипа. У голландца свежий взгляд, новые идеи и исполнители. И гостям нашлось чем ответить на гол Сауэра. 19-летний Жасулан Амир отдал оригинальный пас к линии штрафной, а Каримов с разворота запустил мяч в девятку. Однозначно — один из самых красивых голов вторника!

И этим опасные моменты Казахстана не ограничились. Уже во втором тайме перехвативший мяч на фланге Мрынский завершил свой прорыв попаданием с острого угла в каркас ворот. Потом были перспективная атака с передачей вингера «Ахмата» Кенжебека и спасение Дубравки после дальнего удара Каримова. И все-таки — как бы обидно ни было гостям — колоссальный перевес Словакии во владении вылился в непростую победу.

Ее после корнера принес подрезавший мяч головой в ближний угол Ганцко. Для Казахстана ключевое значение приобретают две ближайшие домашние игры против Молдавии и Фарер, которые во вторник обменялись голами в Кишиневе. Там хозяевам удалось отыграться во втором тайме.

И В Н П М О 1. Словакия 2 2 0 0 4-1 6 2. Фареры 2 0 2 0 2-2 2 3. Казахстан 2 0 1 1 2-3 1 4. Молдавия 2 0 1 1 1-3 1

Группа 4

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.

29 сентября, 21:45. Стад де Люксембург (Люксембург)

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.

29 сентября, 21:45. Hristo Botev (Пловдив)

Насколько хороша была сборная Люксембурга тремя днями ранее в Болгарии, настолько же сложно команде герцогства пришлось дома против Исландии. В свою очередь у северян, которые не смогли обыграть Эстонию, блестяще сработала связка форвардов. В первой голевой атаке промчавшийся по флангу Оскарссон вывел один на один перебросившего вратаря Андри Гудьонсена. Во второй уже сын легендарного Эйдура Гудьонсена в центре поля в воздухе исполнил пас пяткой в стиле Ибрагимовича, благодаря которому от защитников убежал форвард «Реал Сосьедад».

Добил хозяев замкнувший подачу углового Пальссон. Эта победа вывела Исландию в лидеры. Помогла ничья Болгарии и Эстонии. Счет так и не открыли: после штрафного ворота хозяев спасла штанга, а Хейн отразил удар Груева в дальний угол.

И В Н П М О 1. Исландия 2 1 1 0 4-1 4 2. Люксембург 2 1 0 1 2-4 3 3. Эстония 2 0 2 0 1-1 2 4. Болгария 2 0 1 1 1-2 1

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