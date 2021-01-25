Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала в интервью «СЭ» о ситуации в клубе, переговорах с Оганесяном и долгах перед футболистами.

— Не так давно в клубе прошло собрание. Что там обсуждалось?

— Пока определенных решений на этом собрании принято не было. Они у меня запросили развернутый финансовый отчет.

— Они — это кто?

— Члены ассоциации футбольного клуба «Тамбов». Собственники клуба, если говорить по-русски. Кое-какие расшифровки запросили. Решение будет принято до 31 января.

— Вариант со снятием рассматривался?

— Безусловно. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одно собрание и примут окончательное решение.

— Вы сами что думаете? Какова вероятность, что «Тамбов» снимется?

— 99 процентов. И все — клуб прекратит свое существование. На сегодня не вижу ни источника финансирования, ни стадиона. Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба. А ведь в клубе должна быть молодежь, академия футбола — это одно из требований лицензирования. Они вышли. И все. Нет ни одного критерия, под который клуб подходил бы для премьер-лиги и даже для ФНЛ.

— Диалога с администрацией региона не было?

— Перед Новым годом была встреча. А дальше Белоусов, министр спорта, написал мне: «А какие мероприятия вы придумали, чтобы клуб сохранить?» Никаких. Школы нет, базы нет, стадиона нет. Что делать? Дальше сидеть, накручивать долги и ждать у моря погоды? У меня уже есть одно уголовное дело — теперь заведут второе?

— Было много разговоров о переезде «Тамбова» в Саранск. Какие-то еще варианты существовали?

— Саранск — это, конечно, здорово было бы. По крайней мере, там есть инфраструктура — стадион, база, поля для игр и тренировок. Но нужны ли мы Саранску? Республика Мордовия такая же небогатая, как и Тамбовская область. Финансировать там никто не будет. Нужны инвесторы. Их надо находить, привлекать каким-то образом. Но они не привлекаются, тем более такое время сейчас в стране.

— Павел Худяков пытался найти. Не удалось?

— Думаю, он пытается до сих пор, но пока как-то не видно.

— Вы с кем-то вели переговоры?

— Несколько переговоров и вариантов было, но положительных ответов нет.

— Из какой сферы компании?

— Это был иностранный инвестор.

— Крупный?

— Да. «Нет» тоже никто не сказал, но и «да» пока не сказали. Это решение не однодневное, но времени у нас нет. 21 февраля надо играть с «Локомотивом» в Кубке. Не на что играть. И некем играть.

— Был слух, что Худяков уходит в «Кубань».

— Этот вопрос нужно задать Худякову и «Кубани». Я не имею отношения ни к «Кубани», ни к их переговорам.

— Есть шанс, что «Тамбов» будет играть в РПЛ молодежным составом?

— Нет шансов. Молодежным составом играть не будут.

— Что с футболистами? Расторгают контракты?

— Есть такой факт. Уже четверо, по-моему, прислали заявления на расторжение контракта.

— Кто?

— Давайте не будем писать фамилии. Не очень корректно, пока ничего не расторгли. Я еще надеюсь, что сможем договориться.

— Правда ли, что некоторые иностранные футболисты обратились в ФИФА в связи с задолженностями по зарплате?

— Не знаю, это надо у них спрашивать. У нас никаких официальных документов пока нет. Может быть, это временной промежуток — пока их запрос обработают. Пока нет официальных писем ни от них, ни от ФИФА. Информацию я эту тоже слышала, но только в СМИ.

— Очень много слухов ходило вокруг прихода в клуб футбольного функционера Оганесяна.

— Понятия не имею, кто куда собирался. Со мной такие вопросы не обсуждали.

— Переговоры с ним были?

— Были, но, видимо, ни о чем не договорились. С ним общался Павел Борисович (спортивный директор клуба Худяков. — Прим. «СЭ»).

— Был ли документ за вашей подписью на имя Белоусова о прекращении деятельности футбольного клуба «Тамбов»?

— Документ настоящий. Это было мое решение. Спортивный комитет по заданию губернатора у меня 148 раз запрашивал мероприятия, планы на будущее. Я как руководитель клуба написала, что у меня планов на будущее нет. И написала, почему их нет. И инициировала собрание членов ассоциации, представила им всем документы. До 31-го числа должны принять окончательное решение.

— Каков размер долга «Тамбова»?

— Давайте я не буду озвучивать сумму. Из этических соображений.

— Больше 100 миллионов?

— Да, конечно.

— Намного?

— Не пытайте меня.