Глава департамента судейства РФС сегодня на сборе в Сочи ответил на вопросы журналистов.

Готовность

— Насколько, на ваш взгляд, готовы судьи к сезону? Как они сдали тесты?

— Часть работы арбитров — проходить экзамены, показывать свою физическую готовность к сезону. В среду сдавались фитнес-тесты. Мы применяем официальные тесты УЕФА — хотим, чтобы нормативы были настолько же высоки, как в Европе. У нас 20 судей и 34 ассистента. Все успешно сдали. Два ассистента РПЛ сейчас травмированы, у них будет возможность пройти экзамен позднее. Физическая готовность — это хорошо, но, конечно, важнее то, что арбитры в итоге покажут потом на поле.

— Все ли из 20 рефери могут судить игры чемпионата России?

— Семнадцать из них прошли обучение и вправе обслуживать те игры, на которых используются видеоассистенты, трое (Бобровский, Чистяков, Фролов. — Прим. А.Б.) начали учебу на прошлой неделе. Кроме того, есть несколько судей ФНЛ, у которых есть лицензия ВАР. Они могут входить в бригады в роли видеоассистентов.

— Сколько времени занимает получение лицензии?

— Это длительный процесс. Несколько этапов — теория, тренажеры, отработка практических ситуаций на поле, тренировочные матчи. Подробнее вам может рассказать Леонид Калошин (руководитель по внедрению проекта ВАР в России. — Прим. А.Б.) Надеюсь, летом трое упомянутых судей тоже получат лицензии.

Вторая часть сезона

— Все ли игры второй части чемпионата пройдут с использованием ВАР?

— В этом сезоне в первых шести турах невозможно было применять ВАР на каждой игре. Потом такая возможность появилась. Цель, конечно, в том, чтобы в каждом матче использовались бы видеоассистенты. Посмотрим, как это получится. Не могу сейчас сказать, как будет в последнем туре. Это зависит от технических возможностей, от РФС, РПЛ и тех, кто вовлечен в проект ВАР. В ВАР-центре могут одновременно работать четыре бригады. Пока рано говорить о том, что будет в мае и сколько игр удастся охватить.

— В среду журналистам представили рекомендательную систему назначений. В ходе обсуждения зашла речь об отмене географического принципа — о том, чтобы, к примеру, разрешить назначение судей из Петербурга на игры «Зенита». Что думаете вы?

— В прошлом году мы уже убрали часть ограничений, в том числе некоторые географические. Но нейтральность остается важным фактором. Московские судьи и судьи из Московского региона сегодня могут обслуживать игры столичных команд. Петербург и «Зенит»? Сегодня об этом пока не думаем. Однако, возможно, в будущем отменим вообще все географические ограничения. Но точно не в этом сезоне.

— Как, на ваш взгляд, нужно наказывать тренеров, критикующих судейство?

— Есть дисциплинарный регламент. Есть Артур Григорьянц. Есть КДК РФС. Это его компетенция, его работа. Не моя.

Отставка

— В конце прошлого года появились слухи о вашей отставке. Как прокомментируете?

— Я по-прежнему здесь, как вы видите. Рад, что работаю в России. Желание не исчезло, мотивация есть.

— Осенью некоторые судейские решения комментировали не вы, а председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Вас устраивает такая ситуация? Как делятся ваши функции и полномочия?

— У нас понятное разделение обязанностей. Мы, департамент судейства, учим судей, анализируем их работу, назначаем на игры. Если хотите, это работа учителей. Судейский комитет — это разработка стратегии развития, документов, улучшение условий работы. Есть экспертно-судейская комиссия. За ней остается окончательное мнение о том или ином эпизоде. Система хорошая. Каждый тур, каждую неделю публикуется информация о решениях ЭСК. Нам, департаменту судейства, делать это уже не нужно. А что касается заявлений председателя судейского комитета, конечно, его право так поступать.

Отстранения

— В конце прошлого года некоторые судьи были замечены в ресторанах с представителями принимающей стороны — клубов-хозяев. Кто, на ваш взгляд, должен заниматься организацией приема арбитров и их расселением? Нужно и можно ли поменять систему?

— РФС над этим уже работает. Это часть судейских реформ. Мы хотим скопировать систему УЕФА, где все такие функции выполняют не клубы, а специально выбранная компания.

— Несколько раз судьи отстранялись от работы. Как выносятся такие решения?

— В профессиональном футболе одна ошибка может привести к поражению в финале чемпионата мира. Несколько неудачных матчей завершают карьеру тренера. Так и в судействе. Одна ошибка приводит к отстранению на одну неделю, месяц или даже год. Непростая ситуация для судей. Они сильно переживают. Но если ошибка очень серьезная, она влечет за собой длительное отстранение. К этому нужно быть готовым.

— Сухой, Волошин и Турбин могут вернуться в РПЛ этой весной?

— Мы анализируем качество работы рефери во всех трех лигах. Достаточно информации о всех судьях. У меня были личные беседы с каждым из этих троих судей. Им было сказано, что решение вызвано именно качеством их судейства. Улучшат его, повысят уровень — могут вернуться.

Еськов

— У департамента судейства, у арбитров может появиться коммерческий партнер?

— В ведущих лигах у арбитров есть спонсоры. Мы тоже готовы к подобному сотрудничеству. Судьи работают на каждом матче, логотип на их форме тоже виден на каждом матче — это хорошая рекламная возможность для любых компаний.

— Чем занимается Алексей Еськов?

— Я не был рад тому, что Алексей сообщил о завершении карьеры. Он входил в первую группу судей УЕФА. Слышал, что он собирается работать в Академии РФС, у которой есть подразделение для обучения судей. Хорошо, что он начнет учить молодых арбитров.

Женщины

— Есть пять девушек, претендующих на работу в РПЛ. Насколько реально увидеть хотя бы одну из них судящей матч чемпионата России среди мужчин?

— Сначала они должны показать себя в ПФЛ и ФНЛ. К тому же у них сегодня разный уровень, разная квалификация. Но двери для них открыты. Мы развиваем женский футбол и женское судейство. Недавно были улучшены финансовые условия их работы — им теперь ежемесячно платят зарплату.

— У вас под боком готовый арбитр — жена. Каталин — известная судья. Она не хотела бы попробовать себя в России? Или вы против?

— Она работает в Венгрии. Мы не хотим усложнять, не хотим смешивать личную жизнь с работой.