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Судейство

«Могут ли арбитры из Петербурга судить игры «Зенита»? Думаем отменить географические ограничения, но точно не в этом сезоне». Виктор Кашшаи — о готовности рефери, ситуации в судействе и слухах об отставке

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 17:00
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава департамента судейства РФС сегодня на сборе в Сочи ответил на вопросы журналистов.
Артем Чистяков.В РПЛ вернули арбитра, обвиненного в заказном судействе. Из-за него уволили Будогосского, Бутенко и Баскакова

Готовность

— Насколько, на ваш взгляд, готовы судьи к сезону? Как они сдали тесты?

— Часть работы арбитров — проходить экзамены, показывать свою физическую готовность к сезону. В среду сдавались фитнес-тесты. Мы применяем официальные тесты УЕФА — хотим, чтобы нормативы были настолько же высоки, как в Европе. У нас 20 судей и 34 ассистента. Все успешно сдали. Два ассистента РПЛ сейчас травмированы, у них будет возможность пройти экзамен позднее. Физическая готовность — это хорошо, но, конечно, важнее то, что арбитры в итоге покажут потом на поле.

— Все ли из 20 рефери могут судить игры чемпионата России?

— Семнадцать из них прошли обучение и вправе обслуживать те игры, на которых используются видеоассистенты, трое (Бобровский, Чистяков, Фролов. — Прим. А.Б.) начали учебу на прошлой неделе. Кроме того, есть несколько судей ФНЛ, у которых есть лицензия ВАР. Они могут входить в бригады в роли видеоассистентов.

— Сколько времени занимает получение лицензии?

— Это длительный процесс. Несколько этапов — теория, тренажеры, отработка практических ситуаций на поле, тренировочные матчи. Подробнее вам может рассказать Леонид Калошин (руководитель по внедрению проекта ВАР в России. — Прим. А.Б.) Надеюсь, летом трое упомянутых судей тоже получат лицензии.

8&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. (слева направо) Железнодорожники Станислав Магкеев, Антон Коченков и&nbsp;арбитр встречи Игорь Панин.Тренд-2020 — кризис доверия в нашем футболе

Вторая часть сезона

— Все ли игры второй части чемпионата пройдут с использованием ВАР?

— В этом сезоне в первых шести турах невозможно было применять ВАР на каждой игре. Потом такая возможность появилась. Цель, конечно, в том, чтобы в каждом матче использовались бы видеоассистенты. Посмотрим, как это получится. Не могу сейчас сказать, как будет в последнем туре. Это зависит от технических возможностей, от РФС, РПЛ и тех, кто вовлечен в проект ВАР. В ВАР-центре могут одновременно работать четыре бригады. Пока рано говорить о том, что будет в мае и сколько игр удастся охватить.

— В среду журналистам представили рекомендательную систему назначений. В ходе обсуждения зашла речь об отмене географического принципа — о том, чтобы, к примеру, разрешить назначение судей из Петербурга на игры «Зенита». Что думаете вы?

— В прошлом году мы уже убрали часть ограничений, в том числе некоторые географические. Но нейтральность остается важным фактором. Московские судьи и судьи из Московского региона сегодня могут обслуживать игры столичных команд. Петербург и «Зенит»? Сегодня об этом пока не думаем. Однако, возможно, в будущем отменим вообще все географические ограничения. Но точно не в этом сезоне.

— Как, на ваш взгляд, нужно наказывать тренеров, критикующих судейство?

— Есть дисциплинарный регламент. Есть Артур Григорьянц. Есть КДК РФС. Это его компетенция, его работа. Не моя.

5&nbsp;декабря. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Судья Сергей Карасев.Судейство в России. Наберитесь терпения. Лет на пять

Отставка

— В конце прошлого года появились слухи о вашей отставке. Как прокомментируете?

— Я по-прежнему здесь, как вы видите. Рад, что работаю в России. Желание не исчезло, мотивация есть.

— Осенью некоторые судейские решения комментировали не вы, а председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Вас устраивает такая ситуация? Как делятся ваши функции и полномочия?

— У нас понятное разделение обязанностей. Мы, департамент судейства, учим судей, анализируем их работу, назначаем на игры. Если хотите, это работа учителей. Судейский комитет — это разработка стратегии развития, документов, улучшение условий работы. Есть экспертно-судейская комиссия. За ней остается окончательное мнение о том или ином эпизоде. Система хорошая. Каждый тур, каждую неделю публикуется информация о решениях ЭСК. Нам, департаменту судейства, делать это уже не нужно. А что касается заявлений председателя судейского комитета, конечно, его право так поступать.

Ашот Хачатурянц.«Я говорил, что коррупция будет выжигаться каленым железом. Все это слышали, но не все услышали». Глава судейского комитета РФС — об отстранении арбитров, ВАР и Ларссоне

Отстранения

— В конце прошлого года некоторые судьи были замечены в ресторанах с представителями принимающей стороны — клубов-хозяев. Кто, на ваш взгляд, должен заниматься организацией приема арбитров и их расселением? Нужно и можно ли поменять систему?

— РФС над этим уже работает. Это часть судейских реформ. Мы хотим скопировать систему УЕФА, где все такие функции выполняют не клубы, а специально выбранная компания.

— Несколько раз судьи отстранялись от работы. Как выносятся такие решения?

— В профессиональном футболе одна ошибка может привести к поражению в финале чемпионата мира. Несколько неудачных матчей завершают карьеру тренера. Так и в судействе. Одна ошибка приводит к отстранению на одну неделю, месяц или даже год. Непростая ситуация для судей. Они сильно переживают. Но если ошибка очень серьезная, она влечет за собой длительное отстранение. К этому нужно быть готовым.

— Сухой, Волошин и Турбин могут вернуться в РПЛ этой весной?

— Мы анализируем качество работы рефери во всех трех лигах. Достаточно информации о всех судьях. У меня были личные беседы с каждым из этих троих судей. Им было сказано, что решение вызвано именно качеством их судейства. Улучшат его, повысят уровень — могут вернуться.

Виктор Кашшаи, Василий Казарцев, Владислав Безбородов, Михаил Вилков.Арбитры в РПЛ: каждый четвертый матч с ошибкой. Как судили игры «Спартака», «Зенита» и других в чемпионате-2020/21

Еськов

— У департамента судейства, у арбитров может появиться коммерческий партнер?

— В ведущих лигах у арбитров есть спонсоры. Мы тоже готовы к подобному сотрудничеству. Судьи работают на каждом матче, логотип на их форме тоже виден на каждом матче — это хорошая рекламная возможность для любых компаний.

— Чем занимается Алексей Еськов?

— Я не был рад тому, что Алексей сообщил о завершении карьеры. Он входил в первую группу судей УЕФА. Слышал, что он собирается работать в Академии РФС, у которой есть подразделение для обучения судей. Хорошо, что он начнет учить молодых арбитров.

Женщины

— Есть пять девушек, претендующих на работу в РПЛ. Насколько реально увидеть хотя бы одну из них судящей матч чемпионата России среди мужчин?

— Сначала они должны показать себя в ПФЛ и ФНЛ. К тому же у них сегодня разный уровень, разная квалификация. Но двери для них открыты. Мы развиваем женский футбол и женское судейство. Недавно были улучшены финансовые условия их работы — им теперь ежемесячно платят зарплату.

— У вас под боком готовый арбитр — жена. Каталин — известная судья. Она не хотела бы попробовать себя в России? Или вы против?

— Она работает в Венгрии. Мы не хотим усложнять, не хотим смешивать личную жизнь с работой.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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