Интервью «СЭ» дал Сергей Первушин

Если бы не футбол, то в свои 50 он был бы незаменим на любом высоком посту в МЧС, где люди с железным характером и верой в себя на вес золота. Только таким может быть тренер, без колебаний решивший однажды возглавить клуб, осевший на дне турнирной таблицы, с собранным с мира по нитке составом и обреченным проводить домашние матчи в чужом городе. Тогда на мой вопрос, что же заставило его пойти на столь рискованный шаг, Первушин не раздумывая ответил: «Мечта, с которой я жил все годы, что провел в футболе». Романтично...

Вот и сейчас «Тамбов» находится в состоянии, которое медики называют особенно пугающим ныне словом «реанимация» — вроде бы пока жив, а дальше как получится. Не выдержав многомесячного безденежья, команду лавиной покинули ведущие футболисты, завалив жалобами Палату по разрешению споров. Пуста клубная казна, которая с надеждой и тревогой ждет обещанной высокими футбольными начальниками поддержки. И если говорить о текущих проблемах двумя словами, то это игроки и деньги. Но несмотря на, казалось бы, пиковую ситуацию, клуб белый флаг выбрасывать не спешит и вопреки всему продолжает готовиться к сезону в Крымске. Где мой звонок и застал главного тренера «Тамбова».

Клубы помогут с игроками, если нам откроют заявку

— Как работается, как настроение? — дипломатично начинаю разговор с Первушиным.

— Все по ситуации, — как всегда, бодро отзывается не привыкший унывать наставник. — Недавно провели первый спарринг со «Строгино», который выиграли со счетом 3:1. Один мяч забил вернувшийся после аренды в Солигорск Архипов. А два других — ребята, находящиеся на просмотре.

— Кто они такие и откуда, не назовете?

— До тех пор пока контракты с новичками не будут подписаны, решили их фамилий не называть. Тем более что с некоторыми из них мы уже успели попрощаться.

— Помнится, пару недель назад в вашем распоряжении находилось не больше десятка игроков. Сколько футболистов сумели привезти в Крымск?

— Практически столько же. На сегодня можно считать укомплектованной только вратарскую позицию во главе с опытным Рыжиковым, компанию которому составляют Чигров и Сычев. В остальном это те, кто уже выходил в составе в прошлом сезоне и ребята из молодежной команды: защитники Чичерин, Шахов, Килин, Гигашвили, хавбеки Карасев, Кабахидзе, Лоуренс, нападающие Меренчуков и вернувшийся из аренды Архипов. Это костяк, вокруг которого будем строить команду. Возможно, вернется и кто-то из тех ушедших, с кем ведутся переговоры.

— Шли разговоры, что с пополнением вам еще могут подсобить и клубы премьер-лиги?

— Очень на это надеемся. У нас есть предварительная договоренность по поводу аренды с «Сочи», ЦСКА, «Спартаком», «Динамо», «Ростовом», «Рубином». Но перейти здесь к реальным шагам мы сможем после того, как нам разрешат дозаявку. Это возможно только после того, как начнем гасить долги по зарплате. А времени осталось совсем ничего — после 25 февраля трансферное окно закрывается.

— Имена тех, кого могут отдать в аренду, знаете?

— Скорее всего, Понсе с Ларссоном «Спартак» нам не отдаст (смеется). А вот в то, что могут прийти футболисты с хорошей школой, которые хотят играть, верю. Потому хочу заранее поблагодарить коллег и руководителей клубов, которые с пониманием и по-человечески отнеслись к нашей ситуации.

— Да, но ведь арендованным платить надо...

— Есть договоренность, что это возьмут на себя их клубы. А мы сделаем все, чтобы арендованные футболисты получили максимум игровой практики. Такой вариант может принести взаимную пользу и в футболе не редкость.

Самое трудное — смотреть в глаза футболистам

— Когда вы почувствовали, что «Тамбов» может оказать на грани выживания?

— В прошлом году, когда задержки по зарплате стали регулярными, и финансирование, за счет которого клуб жил раньше, прекратилось. Какое-то время мы находили деньги, иногда из собственных ресурсов. Чтобы как-то продержаться на плаву, пришлось даже продать или отпустить лидеров — Обухова и Панченко. Хотя понимали — спасти от надвигающейся беды это не сможет.

— Что было самым трудным для вас в тот период?

— Смотреть в глаза ребятам, месяцами не получавшим зарплату. При этом требовать от них предельной отдачи в тренировках и играх. И я горжусь тем, что никто из них не дал повода усомниться в своей порядочности. Работать с такой командой — счастье для тренера.

— Пандемия как-то повлияла на судьбу «Тамбова»?

— А кого она обошла стороной? Даже те клубы, что финансово крепко стояли на ногах, ее удар почувствовали. Так что говорить про нас, которые концы с концами сводят. Плюс пополняется лазарет — у кого-то коронавирус в легкой форме проходит, а кого-то не щадит.

— С позиций тренера, чей клуб оказался в таком отчаянном положении, как относитесь к предложению Леонида Федуна о сокращении премьер-лиги?

— Даже рискуя не получить от него арендных футболистов, скажу, что являюсь противником такой идеи. Согласен с Григорием Ивановым, на ровном месте создавшим «Урал», который считает, что надо думать не о сокращении клубов, а о том, как помочь российскому футболу встать на новые рельсы. Когда в Тамбове появилась команда уровня премьер-лиги, мальчишки сразу пошли в футбол. В городе открылась академия, откуда уже сейчас 12-14-летних ребят забирают в «Локомотив» и «Динамо». А если бы у нас был свой стадион, база!..

Полгода без зарплаты

— В каких условиях проходит нынешний сбор в Крымске?

— В тех, которые позволяют полностью выполнить намеченную программу. Работаем на спортивной базе «Гигант», располагающей десятком приличного качества полей, бассейном, тренажерным залом, сауной. Занимаемся в удобное для тренировок время. В основном здесь готовятся команды второй лиги, а до нас приезжали клубы ФНЛ — «Енисей» и «Велес». Так что всегда есть с кем сыграть. Отсюда и отправимся в Москву на кубковый матч с «Локомотивом». А оказались мы здесь благодаря нашему спортивному директору Павлу Худякову, оплатившему этот сбор из собственных средств. И сейчас он продолжает активно заниматься комплектованием «Тамбова».

— А где собираетесь 26 февраля принимать «Ростов»?

— В Саранске, где местное руководство старается во всем идти нам на встречу. Там за нас болеют. А еще, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за поддержку президента РФС Александра Дюкова и президента РПЛ Сергея Прядкина за участие и помощь в судьбе нашего клуба.

— На сегодня «Тамбов» — клуб без уверенности в завтрашнем дне, без полноценно проведенной предсезонной подготовки, с еще несобранным составом. За счет чего в таком положении собираетесь сохранить место в премьер-лиге?

— Только за счет желания игроков, которые придут к нам доказывать, что они достойны большого футбола. А еще верю в преданность клубу тех, кто остался в нем.

— А сколько вы сами уже не получаете зарплату?

— Месяцев пять-шесть.

— Нет денег, игроков по пальцам пересчитать, будущее команды в тумане... Что же дает вам силы тянуть все это?

— Я же уже говорил.

— Мечта?

— Она самая...