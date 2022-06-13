Почему отставка Ваноли из «Спартака» — не самостоятельное решение. И что она дала Каттани

Взгляд на уход тренера красно-белых из Италии.

Так почему же все-таки Паоло Ваноли внезапно ушел из «Спартака»? Официальный сайт красно-белых лишь дипломатично дал понять, что это инициатива самого тренера, но не более того. Несколько дней я ждал, что в Италии местные СМИ напишут что-нибудь любопытное на эту тему. Ну или что сам Паоло даст некий комментарий. Тщетно! Прошла только сухая информация об отставке 49-летнего специалиста — все с тем же акцентом на то, что это именно его желание. Больше — ничего.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил в интервью «СЭ», что Ваноли ушел по семейным обстоятельствам. Формулировка действительно очень удобная и выгодная обеим сторонам. Возможно, и доля истины в ней есть, вот только я отказываюсь верить в то, что все так просто и банально.

Да, готов предположить, что Паоло такой же подкаблучник, как предыдущий триумфатор красно-белых Массимо Каррера, но этого маловато, чтобы объяснить резкий отъезд из России. Тот же Мележиков справедливо говорит, что окончательное решение Ваноли принял, уже находясь в Италии, а до этого ни с кем в Москве навсегда не прощался и руководству «Спартака» о своих намерениях не сообщал. Между тем душевные метания тренера начались еще в конце февраля, а число запросов на встречи с послом Итальянской Республики в РФ со временем только увеличивалось. Высокопоставленный дипломат полностью морально поддерживал Ваноли от начала и до конца, но сам Паоло, судя по всему, постоянно находился в напряжении. Если бы все сводилось только к давлению со стороны семьи (у экс-защитника «Пармы» и его жены Барбары трое детей), то тренер мог убыть еще ранней весной. Но ведь не сделал этого — значит, до последнего верил в лучшее.

Паоло Ваноли. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Если бы Ваноли был заранее на сто процентов уверен в своем решении, то мог бы перед отлетом из нашей столицы просто сказать при личной встрече Леониду Федуну, что уже не вернется. Но ведь не сказал же. Как не довел ничего такого, полагаю, и до своих ассистентов. Не удивлюсь, если для них (кроме разве что Донадела) крайний шаг Паоло оказался неожиданным: люди-то надеялись еще поработать — заработать — в «Спартаке».

Сам Паоло, похоже, до конца хотел верить в то, что останется — с такой-то зарплатой! Официальные суммы контракта никогда не назывались, но на итальянском рынке изначально гуляла информация о двух миллионах евро на весь штаб. Очевидно, что большая часть предназначалась главному тренеру. При этом на Апеннинах ни одному руководителю клуба сегодня (да и завтра тоже) не придет в голову платить Ваноли даже треть, не говоря уж о половине. Каким бы Паоло ни был покладистым супругом, его жена тоже это прекрасно понимает.

Тогда в чем же дело? Похоже, сказался целый комплекс причин. Семейные обстоятельства тоже давайте держать в уме, но очевидно, что толчком к расставанию со «Спартаком» стало что-то другое. Возможно, неосторожные слова Федуна о том, что итальянское посольство якобы оказывало давление на тренера: Ваноли слишком болезненно это воспринял. Возможно, тот факт, что Паоло и его агенту четко дали понять: серьезного усиления состава — на что они изначально рассчитывали — не последует, придется жить в режиме экономии со всеми вытекающими для результата. Возможно (и этого отнюдь не исключал бы), сам тренер или его представитель получили некий тревожный сигнал от Федерации футбола Италии, которая исторически пронизана интригами: мол, ты выиграл в России один титул, а теперь пора бы уехать оттуда во имя своего светлого будущего.

Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ну и еще один момент. Надо понимать, что Ваноли хотя и «неплохой мужик», как многие его характеризуют, но фигура не самостоятельная. С самого начала обсуждения сделки со «Спартаком» всем рулил опытный, прожженный агент Андреа д'Амико. Тот самый, кто сначала с пеной у рта уверял всех, что Паоло не возглавит красно-белых, а затем столь же уверенно заявлял, что он точно останется. Как д'Амико неожиданно для всех привел Ваноли в московский клуб, так мог и насоветовать уйти прямо сейчас. И при этом Андреа не обязан кому-то что-то объяснять. А цена его словам в СМИ в любом случае давно хорошо известна: у каждого своя работа...

Впрочем, несмотря ни на что, считаю краткосрочный «брак по расчету» между «Спартаком» и Паоло Ваноли вполне успешным. Да, десятое место в РПЛ — это, конечно, печаль. Но давайте смотреть правде в глаза: в сезоне, который не дает путевку в еврокубки, любое место ниже третьего не имеет такой уж принципиальной разницы. Тем более тренер пришел только в середине чемпионата. Зато Кубок — настоящий трофей, который останется в истории «Спартака» навсегда. Осуждать Ваноли особо не за что, а его весенние метания могли привести впоследствии к повторению ситуации с поздним Каррерой. Так надо ли жалеть, что Паоло ушел именно сейчас? Мне кажется, нет. Не думаю, что он мог что-то принципиально изменить к лучшему в нынешнем «Спартаке», зато клуб имеет право с чистой совестью говорить, что не увольнял специалиста, взявшего титул. Все остались при своих, разве не так?

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press

Другое дело, что новый выбор красно-белых вызывает лично у меня удивление и определенный скепсис, но это уже вопрос к спортивному директору Луке Каттани. Однако тут речь о будущем, а пока хитрый Лука с честью вышел из истории с уходом Ваноли. Ни секунды не сомневаюсь, что Каттани, плотно общавшийся с Паоло и живший с ним в одном районе Москвы, предвидел подобное. И еще мне кажется, что не сильно огорчился из-за отставки соотечественника. Да, публично Каттани произнес после расставания правильные слова, но это еще ни о чем не говорит. Ваноли, полностью контролируемый д'Амико, не был креатурой спортдиректора, который, кстати, не замечен в подозрительных связях с кем-то из итальянских или каких-то еще агентов. Каттани не испытывал никаких иллюзий по поводу не имеющего опыта самостоятельной работы Ваноли, а предельно оперативная реакция с объявлением Гильермо Абаскаля уже на следующее утро после официальной отставки Паоло лишь показывает, что Лука был готов заранее.

Правда, раньше Каттани мог кивать на других, а теперь берет всю ответственность за нового тренера на себя. Ну так и разница в зарплате между всего лишь одним из скаутов — пусть и элитных — в «ПСЖ» и полноценным спортивным директором в «Спартаке» стоит риска. Пока в Москве Лука проявляет себя как преданный корпоративный сотрудник и продолжает уверять, что готов с утра до ночи трудиться на благо красно-белых. Разве это плохо для клуба? Конечно, нет. Каким выйдет результат, узнаем позже, но сейчас можно только поаплодировать Каттани за предусмотрительность и расторопность.