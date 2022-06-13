«Выбрал деньги вместо спорта»: в Польше призывали выгнать из сборной игрока «Спартака» Рыбуса

Крыховяку приготовиться?

Решение Рыбуса называют «концом карьеры», а тренер Польши игнорирует вопросы о его будущем в сборной

В Польше местные СМИ и даже политики высказываются за то, чтобы новичок «Спартака» Мацей Рыбус больше не призывался в национальную команду.

Один из популярных сайтов Sportowy Onet называет решение игрока «концом карьеры»: «В Россию не приедет ни один большой футболист, уйдет большинство значимых. Так что Рыбус, вероятно, сознательно решает выбрать деньги вместо спорта. Этот выбор действительно означает для него конец карьеры. Он исчезнет с футбольных радаров».

Политики тоже активно высказывают свое отношении к Рыбусу, в основном в негативном ключе.

Заместитель министра иностранных дел Марцин Пжидач настаивает на том, чтобы Рыбуса больше не вызывали в сборную Польши. «Надеюсь, что ему больше не будет места в сборной. Играть с «орлом» на груди — честь и только для тех, кто это понимает», — написал он в своих соцсетях.

«Я бы очень задумался над тем, стоит ли принимать такого игрока в нашу команду», — в свою очередь, заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох в эфире польского ТВ.

На фоне этих обсуждений сегодня у тренера сборной Польши Чеслава Михневича на пресс-конференции спросили о его видении ситуации с Рыбусом. Однако специалист не стал отвечать на вопрос.

«Сегодня я не хочу это комментировать. Не то время и место. Это долгий разговор. Мы вернемся к нему позже», — заявил он.

Судя по тону высказываний и обстановке вокруг сборной Польши, Рыбус вполне может пропустить чемпионат мира в Катаре. И совершенно не по футбольным причинам. Мачея регулярно вызывали в национальную команду с 2009-го до ноября прошлого года. Всего у Рыбуса 66 матчей за Польшу.

Гжегож Крыховяк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А как в Польше реагируют на Крыховяка и Шиманьски?

«Мачей Рыбус попал в особую ситуацию. Жена у него русская, и дети всегда жили в России. Его мир отличается от мира других польских футболистов, выступавших в чемпионате России», — описывает ситуацию портал Sport.Onet. Сравнивая при этом новичка «Спартака» с Себастианом Шиманьски, который после окончания сезона заявил, что провел последний матч за «Динамо».

Правда, у него еще действует контракт с бело-голубыми, но в Польше уверены, что Шиманьски уйдет из российского клуба. А до заявления об уходе игрок получал много критики в свой адрес за то, что не поступил, как Гжегож Крыховяк, уехавший в аренду в греческий АЕК из «Краснодара».

При этом у Крыховяка также действует контракт — с «быками». И он вернется в клуб после матчей за сборную в Лиге наций.

«Я не знаю, чем все это закончится. Но на данный момент я должен вернуться в Россию и начать подготовку там. Здесь много вопросов, так что я действительно сейчас не знаю, как все сложится.

Я разговариваю со своим агентом, знаю, что звонят другие клубы. Но для начала нужно договориться с двумя сторонами: со мной и с «Краснодаром», — сказал Крыховяк на пресс-конференции перед игрой с Бельгией.

В «Краснодаре» годовой оклад Крыховяка составляет около 3 миллионов евро, и, по информации «СЭ», игрок планировал остаться в России, ведь такую зарплату он не получит больше нигде.

Гжегож понимает, что на родине подвергнется не меньшей критике, чем Рыбус. Но готов ли Михневич во имя политики жертвовать двумя футболистами, один из которых (Крыховяк) всего пару дней назад выводил на поле сборную с капитанской повязкой?