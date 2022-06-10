Абаскаля искал Каттани, а согласовывал Федун. С уходом Ваноли «Спартаку» давно все было ясно

Игорь Рабинер — об очередных переменах у красно-белых.

Понимаю, что большинству болельщиков свойственны эмоции и решение Паоло Ваноли уйти из «Спартака» их обескуражило. Для кого-то это шок, для кого-то обида: как, мол, так, тебе, иностранцу, раскрыли объятия, дали первый шанс в профессиональном футболе как главному тренеру, а ты вот так поступил?

Но давайте обойдемся без крайностей. Во-первых, свое место в истории красно-белых Ваноли уже навсегда забронировал — до него Кубок России тренеры-иностранцы в «Спартаке» не выигрывали никогда. Хотя прошло их через команду уже немало, девять человек: Невио Скала, Александр Старков, Микаэль Лаудруп, Унаи Эмери, Мурат Якин, Массимо Каррера, и. о. Рауль Рианчо, Доменико Тедеско, Руй Витория. Итальянец, если учитывать Рианчо, стал юбилейным, десятым, — и взял Кубок.

Во-вторых, при нынешних обстоятельствах метать громы и молнии из-за ухода тренера-легионера нельзя в принципе. Невозможно на сто процентов знать, правдивы ли нашумевшие слова Леонида Федуна о давлении на Ваноли со стороны итальянского посольства в Москве (оно само этот тезис категорически опровергло), но сейчас возможны любые привходящие. И потому каждый тренер или игрок, который не ушел сразу, по ходу сезона, и доработал или доиграл до его окончания, заслуживает уважения, а те, кто быстро собрал вещички, не заслуживают осуждения. Если только это не было сделано в форме а-ля Маркус Гисдоль.

Как ни парадоксально, но больше шансов, что Ваноли останется — по крайней мере, с его стороны, — было бы в случае... невыигрыша Кубка. Главной мотивацией для Паоло в последние пару месяцев оставался именно трофей, который позволил бы вписать важную строчку в его скромное пока тренерское резюме. Ведь, по сути, это стопроцентное попадание — один из одного. Выиграть золото, да и любые медали, к моменту его прихода было уже невозможно, а в плей-офф Лиги Европы, куда команду вывел Руй Витория, «Спартаку» сыграть не позволили. А когда цель была достигнута, мотивации, по сути, и не осталось, зато рисков было много.

Все, включая стремительное назначение 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля, говорит за то, что в последний месяц вероятность ухода Ваноли хоть и опровергалась (иной раз — в категоричной форме) всеми сторонами, но рассматривалась как весьма вероятная, и вчерашняя новость вряд ли шокировала Федуна, Зарему Салихову и Луку Каттани. Тут скорее стоит приятно удивляться поведению спортивного директора, который продолжает работу.

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press

Именно он искал нового тренера и нашел его в лице Абаскаля, а Федун кандидатуру согласовывал. То есть конфигурация не изменилась, и все разговоры о том, будто выбор уже не в руках семьи, крайне преждевременны. Если Леонид Арнольдович и будет отходить от дел и передавать управление клубом «Лукойлу», то очень постепенно, без резких движений.

В приоритете поисков снова был иностранец, которого в итоге и взяли. Хотя с учетом нынешних реалий россиянин не был исключен. И сразу с несколькими российскими тренерами в последний месяц велись переговоры — как минимум на начальной стадии. Владимир Федотов, самый востребованный специалист на нынешнем тренерском рынке, в этом списке также фигурировал.

Но что такое переговоры? У всех — своя ситуация. У того же Федотова заканчивался контракт, и с ним можно было общаться свободно. А, допустим, у Андрея Талалаева, которого в этом перечне также называли, остался еще год трехлетнего соглашения с «Ахматом». Если какой-то клуб его захочет, то, насколько мне известно, предполагаемая цена выкупа сейчас составила бы от миллиона до полутора евро. И когда кто-либо начинал прощупывать почву, то Талалаев сразу вежливо отправлял этих людей к руководству «Ахмата». Дальше разговоров дело так и не зашло.

Что касается Игоря Осинькина, то его кандидатуру вроде как «забанил» именно Каттани — и не из-за тренерских качеств, а из-за неизбежного в этом случае роста влияния на «Спартак» агента Павла Андреева. Что касается Валерия Карпина, то в моем понимании оно было бы возможно только в случае ухода из «Спартака» Федуна. Эти два человека абсолютно несовместимы.

На самом деле не вполне понимаю, какой смысл сейчас был искать европейца, если уже по многим примерам понятно — он, как тот же Ваноли, с большой долей вероятности может уйти в любой момент. Даже если он «один из самых перспективных тренеров Европы», как выразился о нем Каттани. Сегодня Абаскаль согласился, а завтра что-то произойдет — и тренера придется искать заново. Дай бог ему, конечно, удачи, но все это со стороны высшего руководства красно-белых кажется каким-то малоуместным донкихотством.

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press

Понимаю, что Зарема вообще не признает российскую тренерскую школу (можно вспомнить, что она говорила на эту тему в интервью Ксении Собчак, и не только), но при текущем положении дел это кажется мне противоречием объективным реалиям. С трудом представляю, что в лице Абаскаля «Спартак» впервые за много лет получит тренера всерьез и надолго.

Хотя ясно, что такой цели даже не ставится, а единственный принцип — «живем здесь и сейчас». Лишь Каррера за последние десять лет проработал два года и два месяца, остальные не дотянули и до двух сезонов. Впрочем, отсутствие стратегии и переменчивость настроения на самом верху «Спартака» — это аксиома. И то, что вчера у красно-белых была идея вертикального футбола, модели с тремя центральными защитниками, а сегодня резко настанет время контроля мяча и классической испанской манеры, — тоже норма. Это — «Спартак». Хотя что хорошо — в своем возрасте Абаскаль успел поработать сразу в нескольких странах.

Что за тренер Ваноли, меньше чем за полсезона четко понять было невозможно — как и любому специалисту, для выстраивания своей команды требуется гораздо больше времени. Стабильности игры не было, но за такой срок ее и возникнуть не могло. В любом случае мы увидели способность добиваться результата в важных матчах: две победы над «Динамо» (в чемпионате и финале Кубка), выигрыш у ЦСКА в кубковом четвертьфинале при колоссальных проблемах с составом в тот момент.

Еще — свежий взгляд и умение внедрять в состав молодежь, в частности Пруцева на место Зобнина. Вариативность схем, неплохая для такого срока работы постановка прессинга и способность эффективно совмещать на поле двух габаритных форвардов — Соболева и Николсона, — а заодно и мотивировать каждого из них, когда они оставались в запасе. Умение выжать многое даже из игрока, который, как мы теперь понимаем, стоял одной ногой на выходе из команды, — Бакаева. И так далее.

Всего этого, помимо Кубка, уже немало для такого небольшого срока. Да, я был против отставки Руя Витории, которая, по моему убеждению, противоречила всем футбольным законам. Тем более что фигура Ваноли не представлялась не то что бесспорной, а вообще понятной. Ничем иным, кроме как «фартовостью бывших помощников Конте для «Спартака», объяснить такой выбор было невозможно.

Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

За те месяцы, что Паоло проработал во главе красно-белых, он, по крайней мере, успел создать интерес к тому, что могло бы у него получиться дальше. Поэтому мне жаль, что так произошло. Но такова нынешняя реальность.

И таков нынешний «Спартак», где вне зависимости от внешних обстоятельств тренеры надолго не задерживаются. Поэтому и Абаскалю следует сразу снять розовые очки, если они у юного по тренерским меркам испанца в принципе есть. Даже если он во главе «Спартака» поедет в Санкт-Петербург и обыграет там «Зенит», это не означает в плане его будущего вообще ничего.

Для этого ему достаточно набрать телефонный номер его соотечественника Унаи Эмери. За десять лет, что прошли с тех пор, сильно изменились внешние факторы, но во главе «Спартака» не изменилось, по сути, ничего.