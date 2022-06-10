Абаскаля искал Каттани, а согласовывал Федун. С уходом Ваноли «Спартаку» давно все было ясно
Понимаю, что большинству болельщиков свойственны эмоции и решение Паоло Ваноли уйти из «Спартака» их обескуражило. Для кого-то это шок, для кого-то обида: как, мол, так, тебе, иностранцу, раскрыли объятия, дали первый шанс в профессиональном футболе как главному тренеру, а ты вот так поступил?
Но давайте обойдемся без крайностей. Во-первых, свое место в истории красно-белых Ваноли уже навсегда забронировал — до него Кубок России тренеры-иностранцы в «Спартаке» не выигрывали никогда. Хотя прошло их через команду уже немало, девять человек: Невио Скала, Александр Старков, Микаэль Лаудруп, Унаи Эмери, Мурат Якин, Массимо Каррера, и. о. Рауль Рианчо, Доменико Тедеско, Руй Витория. Итальянец, если учитывать Рианчо, стал юбилейным, десятым, — и взял Кубок.
Во-вторых, при нынешних обстоятельствах метать громы и молнии из-за ухода тренера-легионера нельзя в принципе. Невозможно на сто процентов знать, правдивы ли нашумевшие слова Леонида Федуна о давлении на Ваноли со стороны итальянского посольства в Москве (оно само этот тезис категорически опровергло), но сейчас возможны любые привходящие. И потому каждый тренер или игрок, который не ушел сразу, по ходу сезона, и доработал или доиграл до его окончания, заслуживает уважения, а те, кто быстро собрал вещички, не заслуживают осуждения. Если только это не было сделано в форме а-ля Маркус Гисдоль.
Как ни парадоксально, но больше шансов, что Ваноли останется — по крайней мере, с его стороны, — было бы в случае... невыигрыша Кубка. Главной мотивацией для Паоло в последние пару месяцев оставался именно трофей, который позволил бы вписать важную строчку в его скромное пока тренерское резюме. Ведь, по сути, это стопроцентное попадание — один из одного. Выиграть золото, да и любые медали, к моменту его прихода было уже невозможно, а в плей-офф Лиги Европы, куда команду вывел Руй Витория, «Спартаку» сыграть не позволили. А когда цель была достигнута, мотивации, по сути, и не осталось, зато рисков было много.
Все, включая стремительное назначение 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля, говорит за то, что в последний месяц вероятность ухода Ваноли хоть и опровергалась (иной раз — в категоричной форме) всеми сторонами, но рассматривалась как весьма вероятная, и вчерашняя новость вряд ли шокировала Федуна, Зарему Салихову и Луку Каттани. Тут скорее стоит приятно удивляться поведению спортивного директора, который продолжает работу.
Именно он искал нового тренера и нашел его в лице Абаскаля, а Федун кандидатуру согласовывал. То есть конфигурация не изменилась, и все разговоры о том, будто выбор уже не в руках семьи, крайне преждевременны. Если Леонид Арнольдович и будет отходить от дел и передавать управление клубом «Лукойлу», то очень постепенно, без резких движений.
В приоритете поисков снова был иностранец, которого в итоге и взяли. Хотя с учетом нынешних реалий россиянин не был исключен. И сразу с несколькими российскими тренерами в последний месяц велись переговоры — как минимум на начальной стадии. Владимир Федотов, самый востребованный специалист на нынешнем тренерском рынке, в этом списке также фигурировал.
Но что такое переговоры? У всех — своя ситуация. У того же Федотова заканчивался контракт, и с ним можно было общаться свободно. А, допустим, у Андрея Талалаева, которого в этом перечне также называли, остался еще год трехлетнего соглашения с «Ахматом». Если какой-то клуб его захочет, то, насколько мне известно, предполагаемая цена выкупа сейчас составила бы от миллиона до полутора евро. И когда кто-либо начинал прощупывать почву, то Талалаев сразу вежливо отправлял этих людей к руководству «Ахмата». Дальше разговоров дело так и не зашло.
Что касается Игоря Осинькина, то его кандидатуру вроде как «забанил» именно Каттани — и не из-за тренерских качеств, а из-за неизбежного в этом случае роста влияния на «Спартак» агента Павла Андреева. Что касается Валерия Карпина, то в моем понимании оно было бы возможно только в случае ухода из «Спартака» Федуна. Эти два человека абсолютно несовместимы.
На самом деле не вполне понимаю, какой смысл сейчас был искать европейца, если уже по многим примерам понятно — он, как тот же Ваноли, с большой долей вероятности может уйти в любой момент. Даже если он «один из самых перспективных тренеров Европы», как выразился о нем Каттани. Сегодня Абаскаль согласился, а завтра что-то произойдет — и тренера придется искать заново. Дай бог ему, конечно, удачи, но все это со стороны высшего руководства красно-белых кажется каким-то малоуместным донкихотством.
Понимаю, что Зарема вообще не признает российскую тренерскую школу (можно вспомнить, что она говорила на эту тему в интервью Ксении Собчак, и не только), но при текущем положении дел это кажется мне противоречием объективным реалиям. С трудом представляю, что в лице Абаскаля «Спартак» впервые за много лет получит тренера всерьез и надолго.
Хотя ясно, что такой цели даже не ставится, а единственный принцип — «живем здесь и сейчас». Лишь Каррера за последние десять лет проработал два года и два месяца, остальные не дотянули и до двух сезонов. Впрочем, отсутствие стратегии и переменчивость настроения на самом верху «Спартака» — это аксиома. И то, что вчера у красно-белых была идея вертикального футбола, модели с тремя центральными защитниками, а сегодня резко настанет время контроля мяча и классической испанской манеры, — тоже норма. Это — «Спартак». Хотя что хорошо — в своем возрасте Абаскаль успел поработать сразу в нескольких странах.
Что за тренер Ваноли, меньше чем за полсезона четко понять было невозможно — как и любому специалисту, для выстраивания своей команды требуется гораздо больше времени. Стабильности игры не было, но за такой срок ее и возникнуть не могло. В любом случае мы увидели способность добиваться результата в важных матчах: две победы над «Динамо» (в чемпионате и финале Кубка), выигрыш у ЦСКА в кубковом четвертьфинале при колоссальных проблемах с составом в тот момент.
Еще — свежий взгляд и умение внедрять в состав молодежь, в частности Пруцева на место Зобнина. Вариативность схем, неплохая для такого срока работы постановка прессинга и способность эффективно совмещать на поле двух габаритных форвардов — Соболева и Николсона, — а заодно и мотивировать каждого из них, когда они оставались в запасе. Умение выжать многое даже из игрока, который, как мы теперь понимаем, стоял одной ногой на выходе из команды, — Бакаева. И так далее.
Всего этого, помимо Кубка, уже немало для такого небольшого срока. Да, я был против отставки Руя Витории, которая, по моему убеждению, противоречила всем футбольным законам. Тем более что фигура Ваноли не представлялась не то что бесспорной, а вообще понятной. Ничем иным, кроме как «фартовостью бывших помощников Конте для «Спартака», объяснить такой выбор было невозможно.
За те месяцы, что Паоло проработал во главе красно-белых, он, по крайней мере, успел создать интерес к тому, что могло бы у него получиться дальше. Поэтому мне жаль, что так произошло. Но такова нынешняя реальность.
И таков нынешний «Спартак», где вне зависимости от внешних обстоятельств тренеры надолго не задерживаются. Поэтому и Абаскалю следует сразу снять розовые очки, если они у юного по тренерским меркам испанца в принципе есть. Даже если он во главе «Спартака» поедет в Санкт-Петербург и обыграет там «Зенит», это не означает в плане его будущего вообще ничего.
Для этого ему достаточно набрать телефонный номер его соотечественника Унаи Эмери. За десять лет, что прошли с тех пор, сильно изменились внешние факторы, но во главе «Спартака» не изменилось, по сути, ничего.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0