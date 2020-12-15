«Спартак» поборолся за тренера, КДК не стал рубить сплеча. Тедеско едет в Питер

Во вторник на Таганке не стали разбирать инциденты в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак»

КДК РФС перенес заседание по матчу «Сочи» — «Спартак» и обратится в FARE

Первая часть чемпионата должна была закончиться для красно-белых сложным двойником Сочи—Питер, однако в маршрут мог вклиниться важный промежуточный пункт — заседание КДК с возможной дисквалификацией Доменико Тедеско.

Встреча в Сочи завершилась стычкой в подтрибунке (нормальное явление для эмоциональных игр) и слегка перегретым треш-током в исполнении обеих сторон. Южане на разных уровнях зачем-то начали воспитывать Тедеско, напирая на его национальность. Интересно, рассказывал ли Дмитрий Бородин про Колизей Камилу Чонтофальски и Дику Адвокату, когда, еще будучи игроком, возвращался в «Зенит» третьим вратарем? Москвичи, в свою очередь, перегнули, на мой взгляд, с реакцией, утяжелив ситуацию словом «расизм».

Как бы то ни было, эти разборки могли обернуться для «Спартака» серьезными неприятностями — дисквалификацией Тедеско на матч в Питере. Да, красно-белые уже много раз выступали без главного тренера на скамейке. Да, у его помощника Андреаса Хинкеля неплохая статистика. Но последняя встреча без Доменико у «Спартака» получилась скверной — невзрачное домашнее поражение от «Ростова». После того матча игроки москвичей говорили (в частных разговорах, иначе это прозвучало бы как отмазка), что во многом им не хватило заряда с бровки от Тедеско.

В итоге КДК не стал выносить решений по матчу в Сочи по причине нехватки материалов. Все наказания определят на следующем заседании, и там Тедеско, скорее всего, достанется. Но в данном случае важно, что КДК не стал рубить сплеча и что-то решать по спартаковскому тренеру. В контексте битвы в Питере делать это в спешке и в отсутствие самого Доменико действительно было бы неправильно.

В данной ситуации показательно и поведение «Спартака», который просил перенести заседание КДК. И это важно не только в преддверии важного матча, но и в плане переговоров с немцем о новом контракте. Нынешнее соглашение с Тедеско завершится в конце сезона, и стороны договорились отложить эту тему до зимней паузы. Поддержать тренера и показать готовность защищать его — хороший посыл со стороны клуба перед стартом обсуждения продолжения сотрудничества. А Тедеско «Спартаку», безусловно, нужен.

По всем раскладам, красно-белые должны были лететь в Питер на негативе после поражения от «Сочи». Но дни между матчами получились такими насыщенными, что москвичи, сохранив Тедеско, умудрились одержать маленькую победу и здорово поднять себе настроение.

Есть ощущение, что «Спартак» отправился на встречу с «Зенитом», сплотившись за тренера. Как подтверждение — пост «Доменико, мы с тобой» в соцсетях Артема Реброва. Перчатками больше никто не разбрасывается, и матч в среду покажет, насколько более эффективной может быть идеология объединения вокруг Тедеско.