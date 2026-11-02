«Зенит» опережает «Динамо» на два очка, «Спартак» догнал ЦСКА: турнирная таблица РПЛ после 13 туров

В воскресенье, 2 ноября, матчем «Крылья Советов» — «Зенит» (0:3) завершился 13-й тур чемпионата России.

После этой победы команда Сергея Семака с 30 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. На два очка от сине-бело-голубых отстает московское «Динамо», которое занимает вторую строчку — в 13-м туре команда Сандро Шварца обыграла «Ахмат» (2:0).

Третье место с 26 очками занимает ЦСКА, который в этом туре сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). По очкам красно-синих догнал «Спартак», разгромивший «Локомотив» (4:0). Красно-белые уступают ЦСКА по дополнительным показателям и идут четвертыми.

РПЛ: результаты всех матчей 13-го тура

Фото «СЭ»

В 14-м туре встречаются: 6 ноября «Локомотив» — «Рубин» (19.30);

7 ноября «Факел» — «Динамо» Москва (14.00), «Ахмат» — «Родина» (16.30), «Краснодар» — ЦСКА (19.30);

8 ноября «Крылья Советов» — «Оренбург» (14.00), «Спартак» — «Акрон» (16.15), «Зенит» — «Ростов» (18.30) и «Балтика» — «Динамо» Мх (20.45).

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