Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провел анализ работы ВАР в матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги ЦСКА — «Урал» (2:2).

Главным арбитром матча был Алексей Сухой, ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Дмитрий Сафьян. Рассматривался эпизод с назначением пенальти в ворота «Урала» после того, как мяч попал в руку Егору Герасимову на 57-й минуте. 11-метровый в итоге реализовал Никола Влашич.

Эллерей отмечает, что решение судьи назначить пенальти в этом эпизоде является неверным, если только он не следовал инструкциям, полученным российскими арбитрами во время прохождения «домашних» семинаров.

Что касается ВАР, то, по мнению эксперта, не зная точных нюансов, связанных с коммуникацией между судьей и ВАР, невозможно оценить правильность решения ВАР в части рекомендации судье отправиться к монитору. Также он отметил, что правильное применение правил игры и инструкций УЕФА не должно приводить к назначению пенальти в данной конкретной ситуации, если только инструкции для российских арбитров говорят иное.

Более детально с выводами Эллерея можно ознакомиться на сайте РФС.