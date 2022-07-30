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5:0! «Зенит» растерзал «Локомотив»

«Зенит» забил пять безответных мячей в ворота «Локомотива»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел обнимает Клаудиньо после гола в ворота «Локомотива».
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Чемпионы России разгромили красно-зеленых — всего за один тайм они забили пять мячей.

Потери Фассона и Бека-Бека

В двух предыдущих сезонах домашний матч с «Локомотивом» становился для «Зенита» золотым. На этот раз традиция прервется — стать чемпионом в третьем туре в принципе невозможно, хоть сине-бело-голубых многие и короновали еще до старта сезона.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:0
Локомотив
Голы
Вендел, 63 (1:0), Клаудиньо, 76 (2:0), Сергеев, 80 (3:0), Бакаев, 90+1 (4:0), Сергеев, 90+4 (5:0)
Зенит
Одоевский Дуглас Сантос Ловрен Родригао Барриос Вендел (Круговой, 85) Клаудиньо (Михайлов, 90+3) Мостовой (Бакаев, 80) Сутормин (Адамов, 85) Малком Кассьерра (Сергеев, 80)
Локомотив
Худяков Живоглядов (Марадишвили, 82) Едвай Ненахов (Тикнизян, 82) Магкеев Баринов Миранчук Карпукас (Куликов, 61) Керк (Игнатьев, 73) Изидор Камано (Раконьяц, 73)
Предупреждения
Камано 44’, Тикнизян 81’
Удаления
Баринов 90’
Судьи
Карасев (Москва) Лунев (Новосибирск) Демешко (Химки)
ВАР
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар)

Но «Зенит» по итогам встречи с «Локомотивом» мог хотя бы временно возглавить таблицу — до матча ЦСКА, который играет в воскресенье с «Нижним». Для этого действующим чемпионам России требовалось обыграть забуксовавший на старте «Локо», который за неделю ко всему прочему потерял двух футболистов основной обоймы.

Внезапный трансфер Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» красно-зеленые еще способны пережить (он все равно пропустил бы матч в Питере из-за дисквалификации), ведь француз не был железным игроком стартового состава, да и выбор в середине поля широк. А вот тяжелая травма Лукаса Фассона — это кошмар. Бразилец прекрасно показал себя на сборах и в двух первых турах, но получил разрыв крестообразных связок в игре с «Ростовом». Равноценной замены у «Локо» нет — Фассона специально покупали летом, чтобы повысить качество обороны.

Даниил Одоевский. «Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы. Одоевский и Изидор выйдут с первых минут

Сутормин против Изидора

Без бразильца Йозеф Циннбауэр и Марвин Комппер поместили в пару к Тину Едваю Станислава Магкеева, а не Марка Мампасси. Без Бека-Бека в опорной зоне оказался Артем Карпукас, причем один. Дмитрий Баринов действовал чуть выше, на одной линии с Антоном Миранчуком. И это слегка неожиданно: да, подобную расстановку в центре поля мы видели в матче 1-го тура с «Нижним Новгородом», но там «Локо» доминировал 90 минут, а тут — выезд к свирепому «Зениту».

На левый фланг у гостей ушел Вилсон Изидор, и это уже идея из матча против «Ростова». Здесь это было полностью оправданным решением: место на правом краю обороны в отсутствие травмированных Вячеслава Караваева и Далера Кузяева занял Алексей Сутормин, который любит оставлять свободные зоны за спиной. Больше перестановок у «Зенита» не было — в центре обороны снова оказались Деян Ловрен с Родригао, хотя Дмитрий Чистяков выздоровел и попал в запас.

Активный прессинг хозяев

Но штаб Сергея Семака изменил тактику. Точнее, подправил: в первых двух турах мы видели, что «Зенит» прессинговал высоко, но не очень активно. Здесь же сине-бело-голубые сделали явный акцент на жестком прессинге — защитникам «Локо» было тяжело выходить из обороны во встрече с «Ростовом», и Семак попытался поддавить в больное место.

Сами гости тоже прессинговали интенсивно, но только в первые 10-15 минут. Впрочем, в этот отрезок вошел самый опасный момент первого тайма, когда Джирано Керк с Франсуа Камано убежали в острейшую контратаку, но гвинеец упустил два момента подряд — сперва мяч отразил Даниил Одоевский, а следом с линии совершил вынос Вендел.

У «Зенита», конечно, в первом тайме моментов было больше, но гиперопасными их назвать нельзя. «Локо» отлично держал структуру в обороне и мало что позволял создавать — если хозяева и били, то из неудобных положений. Часто выручал Даниил Худяков, а Баринов вспахал все поле жесткими подкатами. В целом «Локо» выглядел заряженной и дисциплинированной командой — не такой, как в первых двух турах. А «Зениту» как раз не хватало стройности — ни в атаках, ни в прессинге.

Голы Вендела и Клаудиньо

Все могло перевернуться в начале второго тайма, когда «Локо» был близок к реализации стандартного положения: Камано не хватило метра, чтобы переправить мяч в ворота. И это, как выяснилось, было последним шансом красно-зеленых выйти вперед.

Хозяева не перестраивали игру после перерыва, но продолжали спокойно давить и ждать шанса. «Локомотив» же к середине тайма стали покидать силы и концентрация, да и Баринов оказался не железным — он не мог вечно всех страховать.

Гости дрогнули на 64-й минуте, когда Маттео Кассьерра неудачный удар случайно превратил в результативный пас на Вендела (бразилец забивает в трех из четырех матчей сезона). А следом отличились и два других бразильца, недавно продливших с клубом контракт, — Малком ассистировал Клаудиньо.

Травма Ненахова и дебютный гол Бакаева

При счете 2:0 игру можно было заканчивать, но, разумеется, «Локомотив» с этим суждением не согласится.

Красно-зеленые наверняка зацепились бы хотя бы за один гол, но не вовремя случилась травма Максима Ненахова. Защитника увезли с поля на машинке, но замену его на Наира Тикнизяна «Локо» провести не успел. А вот «Зенит» выпустил Зелимхана Бакаева с Иваном Сергеевым, которые организовали третий мяч — первый отдал, а второй замкнул парашютом.

«Локомотив» протестовал на бровке — получается, что команда находилась вдесятером во время третьей голевой атаки. Но рефери Сергей Карасев в ответ лишь наградил желтой карточкой еще не вышедшего на поле Тикнизяна.

После этого «Локо» совсем расклеился, а Баринова еще и наградили красной карточкой за фол на Малкоме в штрафной. Бакаев реализовал пенальти — это его первый гол за «Зенит». Ну а в добавленное время все завершилось совсем неприличным счетом, когда Сергеев замкнул прострел Арсена Адамова. 5:0 — сине-бело-голубые разнесли «Локомотив».

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Локомотив 0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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