5:0! «Зенит» растерзал «Локомотив»
Потери Фассона и Бека-Бека
В двух предыдущих сезонах домашний матч с «Локомотивом» становился для «Зенита» золотым. На этот раз традиция прервется — стать чемпионом в третьем туре в принципе невозможно, хоть сине-бело-голубых многие и короновали еще до старта сезона.
Но «Зенит» по итогам встречи с «Локомотивом» мог хотя бы временно возглавить таблицу — до матча ЦСКА, который играет в воскресенье с «Нижним». Для этого действующим чемпионам России требовалось обыграть забуксовавший на старте «Локо», который за неделю ко всему прочему потерял двух футболистов основной обоймы.
Внезапный трансфер Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» красно-зеленые еще способны пережить (он все равно пропустил бы матч в Питере из-за дисквалификации), ведь француз не был железным игроком стартового состава, да и выбор в середине поля широк. А вот тяжелая травма Лукаса Фассона — это кошмар. Бразилец прекрасно показал себя на сборах и в двух первых турах, но получил разрыв крестообразных связок в игре с «Ростовом». Равноценной замены у «Локо» нет — Фассона специально покупали летом, чтобы повысить качество обороны.
Сутормин против Изидора
Без бразильца Йозеф Циннбауэр и Марвин Комппер поместили в пару к Тину Едваю Станислава Магкеева, а не Марка Мампасси. Без Бека-Бека в опорной зоне оказался Артем Карпукас, причем один. Дмитрий Баринов действовал чуть выше, на одной линии с Антоном Миранчуком. И это слегка неожиданно: да, подобную расстановку в центре поля мы видели в матче 1-го тура с «Нижним Новгородом», но там «Локо» доминировал 90 минут, а тут — выезд к свирепому «Зениту».
На левый фланг у гостей ушел Вилсон Изидор, и это уже идея из матча против «Ростова». Здесь это было полностью оправданным решением: место на правом краю обороны в отсутствие травмированных Вячеслава Караваева и Далера Кузяева занял Алексей Сутормин, который любит оставлять свободные зоны за спиной. Больше перестановок у «Зенита» не было — в центре обороны снова оказались Деян Ловрен с Родригао, хотя Дмитрий Чистяков выздоровел и попал в запас.
Активный прессинг хозяев
Но штаб Сергея Семака изменил тактику. Точнее, подправил: в первых двух турах мы видели, что «Зенит» прессинговал высоко, но не очень активно. Здесь же сине-бело-голубые сделали явный акцент на жестком прессинге — защитникам «Локо» было тяжело выходить из обороны во встрече с «Ростовом», и Семак попытался поддавить в больное место.
Сами гости тоже прессинговали интенсивно, но только в первые 10-15 минут. Впрочем, в этот отрезок вошел самый опасный момент первого тайма, когда Джирано Керк с Франсуа Камано убежали в острейшую контратаку, но гвинеец упустил два момента подряд — сперва мяч отразил Даниил Одоевский, а следом с линии совершил вынос Вендел.
У «Зенита», конечно, в первом тайме моментов было больше, но гиперопасными их назвать нельзя. «Локо» отлично держал структуру в обороне и мало что позволял создавать — если хозяева и били, то из неудобных положений. Часто выручал Даниил Худяков, а Баринов вспахал все поле жесткими подкатами. В целом «Локо» выглядел заряженной и дисциплинированной командой — не такой, как в первых двух турах. А «Зениту» как раз не хватало стройности — ни в атаках, ни в прессинге.
Голы Вендела и Клаудиньо
Все могло перевернуться в начале второго тайма, когда «Локо» был близок к реализации стандартного положения: Камано не хватило метра, чтобы переправить мяч в ворота. И это, как выяснилось, было последним шансом красно-зеленых выйти вперед.
Хозяева не перестраивали игру после перерыва, но продолжали спокойно давить и ждать шанса. «Локомотив» же к середине тайма стали покидать силы и концентрация, да и Баринов оказался не железным — он не мог вечно всех страховать.
Гости дрогнули на 64-й минуте, когда Маттео Кассьерра неудачный удар случайно превратил в результативный пас на Вендела (бразилец забивает в трех из четырех матчей сезона). А следом отличились и два других бразильца, недавно продливших с клубом контракт, — Малком ассистировал Клаудиньо.
Травма Ненахова и дебютный гол Бакаева
При счете 2:0 игру можно было заканчивать, но, разумеется, «Локомотив» с этим суждением не согласится.
Красно-зеленые наверняка зацепились бы хотя бы за один гол, но не вовремя случилась травма Максима Ненахова. Защитника увезли с поля на машинке, но замену его на Наира Тикнизяна «Локо» провести не успел. А вот «Зенит» выпустил Зелимхана Бакаева с Иваном Сергеевым, которые организовали третий мяч — первый отдал, а второй замкнул парашютом.
«Локомотив» протестовал на бровке — получается, что команда находилась вдесятером во время третьей голевой атаки. Но рефери Сергей Карасев в ответ лишь наградил желтой карточкой еще не вышедшего на поле Тикнизяна.
После этого «Локо» совсем расклеился, а Баринова еще и наградили красной карточкой за фол на Малкоме в штрафной. Бакаев реализовал пенальти — это его первый гол за «Зенит». Ну а в добавленное время все завершилось совсем неприличным счетом, когда Сергеев замкнул прострел Арсена Адамова. 5:0 — сине-бело-голубые разнесли «Локомотив».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0