Сергей Семак: «Некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Это глубокое заблуждение»

Эксклюзивное интервью тренера, который выиграл с сине-бело-голубыми четыре чемпионских титула подряд и уверенно начал свой пятый сезон во главе команды из Санкт-Петербурга.

— Легендарный Фабио Капелло, который очень уважает тренера Семака, поздравил вас через «СЭ» с очередными титулами и продлением контракта. Но при этом заметил, что пять сезонов подряд в одной команде — психологический предел для любого специалиста. Вы в «Зените» только что стартовали именно в таком чемпионате — как обстоят дела с усталостью подобного рода?

— Спасибо Фабио за хорошее отношение ко мне и добрые слова. Я с удовольствием вспоминаю нашу совместную работу в сборной России, которая многое мне дала как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. Что касается критического пятого сезона и в целом психологической усталости... Знаете, мне уже и третий год работы в «Зените» изначально казался критическим, а уж каждый следующий и подавно является таковым (смеется).

— Почему именно третий?

— А вы посмотрите на историю нашей лиги. Последней командой до нас, которая выигрывала больше двух чемпионских титулов подряд, был «Спартак». Да, Олег Иванович (Романцев. - Прим. Г.К.) брал золото пять раз подряд, но последнее из них все-таки уже давно — в 2001 году. С тех пор и до недавнего времени никому из тренеров не удавалось победить в РПЛ трижды подряд. Вот почему перед третьим сезоном работы нашего тренерского штаба в «Зените» у меня и возникли предположения, что он объективно должен стать критическим.

— Тот же Капелло считает, что в такие моменты клубу надо либо менять самого тренера, либо обновлять состав, потому что ежедневное многолетнее общение с одними и теми же футболистами неизбежно приводит к взаимной моральной усталости и конфликтам. Что вы на это скажете?

— Признаюсь, не ожидал на момент прихода в «Зенит», что смогу продержаться здесь так долго. Говорю это совершенно искренне. Благодарен клубу и игрокам за то, что мы совместно смогли выиграть четыре чемпионских титула подряд, при этом каждый сезон оказывался по-своему сложен. Со стороны некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Но это глубокое заблуждение. А когда мы сами позволяем себе так подумать, то случаются неудачные матчи, как недавно в Химках.

Что касается обновления коллектива, то это необходимость для команды, которой надо двигаться дальше. В какой-то момент могут поменять тренера, в какой-то — футболистов, которые были самыми заметными фигурами, но затем объективно перестали выигрывать конкуренцию. Это нормальный рабочий процесс, нравится он кому-то или нет.

Артем Дзюба и Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Перед этим сезоном «Зенит» покинули Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Первый в последние годы был абсолютно знаковой фигурой для сине-бело-голубых. Второй — тоже далеко не последний человек в новейшей истории команды. Один записал ролик по поводу отъезда из Санкт-Петербурга, другой дал интервью: ни там ни там нет ни намека на благодарность за совместную работу с вами, зато чувствуется обида. Ваше отношение к этому?

— Мы благодарны Артему и Магомеду за то, что долго трудились вместе. Оба внесли немалую долю своих стараний и таланта в победы клуба в эти годы. Нынешним летом игроки покинули «Зенит» после завершения сроков контрактов, и я искренне желаю им успехов там, где они решили продолжить карьеру.

Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся. Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА. Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер — и за себя, и за коллектив, и за результат. Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста. Это объективная реальность.

Полностью интервью Семака — скоро на сайте sport-express.ru