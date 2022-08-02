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Сергей Семак: «Некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Это глубокое заблуждение»

Семак высказался о пятом подряд сезоне во главе «Зенита»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артем Дзюба и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Эксклюзивное интервью тренера, который выиграл с сине-бело-голубыми четыре чемпионских титула подряд и уверенно начал свой пятый сезон во главе команды из Санкт-Петербурга.

— Легендарный Фабио Капелло, который очень уважает тренера Семака, поздравил вас через «СЭ» с очередными титулами и продлением контракта. Но при этом заметил, что пять сезонов подряд в одной команде — психологический предел для любого специалиста. Вы в «Зените» только что стартовали именно в таком чемпионате — как обстоят дела с усталостью подобного рода?

— Спасибо Фабио за хорошее отношение ко мне и добрые слова. Я с удовольствием вспоминаю нашу совместную работу в сборной России, которая многое мне дала как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. Что касается критического пятого сезона и в целом психологической усталости... Знаете, мне уже и третий год работы в «Зените» изначально казался критическим, а уж каждый следующий и подавно является таковым (смеется).

Футболисты &quot;Зенита&quot;. Есть ли у такого «Зенита» конкурент в РПЛ? Мнение Орлова

— Почему именно третий?

— А вы посмотрите на историю нашей лиги. Последней командой до нас, которая выигрывала больше двух чемпионских титулов подряд, был «Спартак». Да, Олег Иванович (Романцев. - Прим. Г.К.) брал золото пять раз подряд, но последнее из них все-таки уже давно — в 2001 году. С тех пор и до недавнего времени никому из тренеров не удавалось победить в РПЛ трижды подряд. Вот почему перед третьим сезоном работы нашего тренерского штаба в «Зените» у меня и возникли предположения, что он объективно должен стать критическим.

— Тот же Капелло считает, что в такие моменты клубу надо либо менять самого тренера, либо обновлять состав, потому что ежедневное многолетнее общение с одними и теми же футболистами неизбежно приводит к взаимной моральной усталости и конфликтам. Что вы на это скажете?

— Признаюсь, не ожидал на момент прихода в «Зенит», что смогу продержаться здесь так долго. Говорю это совершенно искренне. Благодарен клубу и игрокам за то, что мы совместно смогли выиграть четыре чемпионских титула подряд, при этом каждый сезон оказывался по-своему сложен. Со стороны некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Но это глубокое заблуждение. А когда мы сами позволяем себе так подумать, то случаются неудачные матчи, как недавно в Химках.

Что касается обновления коллектива, то это необходимость для команды, которой надо двигаться дальше. В какой-то момент могут поменять тренера, в какой-то — футболистов, которые были самыми заметными фигурами, но затем объективно перестали выигрывать конкуренцию. Это нормальный рабочий процесс, нравится он кому-то или нет.

Артем Дзюба и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба и Сергей Семак.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Перед этим сезоном «Зенит» покинули Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Первый в последние годы был абсолютно знаковой фигурой для сине-бело-голубых. Второй — тоже далеко не последний человек в новейшей истории команды. Один записал ролик по поводу отъезда из Санкт-Петербурга, другой дал интервью: ни там ни там нет ни намека на благодарность за совместную работу с вами, зато чувствуется обида. Ваше отношение к этому?

— Мы благодарны Артему и Магомеду за то, что долго трудились вместе. Оба внесли немалую долю своих стараний и таланта в победы клуба в эти годы. Нынешним летом игроки покинули «Зенит» после завершения сроков контрактов, и я искренне желаю им успехов там, где они решили продолжить карьеру.

Магомед Оздоев. Вселенные Оздоева и Пирло пересеклись. Еще один россиянин уехал в Турцию

Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся. Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА. Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер — и за себя, и за коллектив, и за результат. Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста. Это объективная реальность.

Полностью интервью Семака — скоро на сайте sport-express.ru

Артем Дзюба
Магомед Оздоев
Сергей Семак
Фабио Капелло
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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