Сергей Семак: «Некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Это глубокое заблуждение»
— Легендарный Фабио Капелло, который очень уважает тренера Семака, поздравил вас через «СЭ» с очередными титулами и продлением контракта. Но при этом заметил, что пять сезонов подряд в одной команде — психологический предел для любого специалиста. Вы в «Зените» только что стартовали именно в таком чемпионате — как обстоят дела с усталостью подобного рода?
— Спасибо Фабио за хорошее отношение ко мне и добрые слова. Я с удовольствием вспоминаю нашу совместную работу в сборной России, которая многое мне дала как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. Что касается критического пятого сезона и в целом психологической усталости... Знаете, мне уже и третий год работы в «Зените» изначально казался критическим, а уж каждый следующий и подавно является таковым (смеется).
— Почему именно третий?
— А вы посмотрите на историю нашей лиги. Последней командой до нас, которая выигрывала больше двух чемпионских титулов подряд, был «Спартак». Да, Олег Иванович (Романцев. - Прим. Г.К.) брал золото пять раз подряд, но последнее из них все-таки уже давно — в 2001 году. С тех пор и до недавнего времени никому из тренеров не удавалось победить в РПЛ трижды подряд. Вот почему перед третьим сезоном работы нашего тренерского штаба в «Зените» у меня и возникли предположения, что он объективно должен стать критическим.
— Тот же Капелло считает, что в такие моменты клубу надо либо менять самого тренера, либо обновлять состав, потому что ежедневное многолетнее общение с одними и теми же футболистами неизбежно приводит к взаимной моральной усталости и конфликтам. Что вы на это скажете?
— Признаюсь, не ожидал на момент прихода в «Зенит», что смогу продержаться здесь так долго. Говорю это совершенно искренне. Благодарен клубу и игрокам за то, что мы совместно смогли выиграть четыре чемпионских титула подряд, при этом каждый сезон оказывался по-своему сложен. Со стороны некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Но это глубокое заблуждение. А когда мы сами позволяем себе так подумать, то случаются неудачные матчи, как недавно в Химках.
Что касается обновления коллектива, то это необходимость для команды, которой надо двигаться дальше. В какой-то момент могут поменять тренера, в какой-то — футболистов, которые были самыми заметными фигурами, но затем объективно перестали выигрывать конкуренцию. Это нормальный рабочий процесс, нравится он кому-то или нет.
— Перед этим сезоном «Зенит» покинули Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Первый в последние годы был абсолютно знаковой фигурой для сине-бело-голубых. Второй — тоже далеко не последний человек в новейшей истории команды. Один записал ролик по поводу отъезда из Санкт-Петербурга, другой дал интервью: ни там ни там нет ни намека на благодарность за совместную работу с вами, зато чувствуется обида. Ваше отношение к этому?
— Мы благодарны Артему и Магомеду за то, что долго трудились вместе. Оба внесли немалую долю своих стараний и таланта в победы клуба в эти годы. Нынешним летом игроки покинули «Зенит» после завершения сроков контрактов, и я искренне желаю им успехов там, где они решили продолжить карьеру.
Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся. Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА. Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер — и за себя, и за коллектив, и за результат. Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста. Это объективная реальность.
Полностью интервью Семака — скоро на сайте sport-express.ru
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0