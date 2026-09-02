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Зенит — Динамо Махачкала: результат матча Кубка России 2 сентября 2026

«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в матче Кубка, Соболев оформил дубль

Сергей Ярошенко
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

У хозяев дубль оформил нападающий Александр Соболев, отличившись на 11-й и 39-й минутах. Еще один гол на 86-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин, замкнув головой подачу с углового.

«Зенит» с 8 очками лидирует в турнирной таблице группы С, «Динамо» с 1 очком — на последней, четвертой строчке.

В следующем туре команды снова встретятся друг с другом. Игра пройдет 14 октября на «Анжи Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
02 сентября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Динамо Мх
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Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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