«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в матче Кубка, Соболев оформил дубль

«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

У хозяев дубль оформил нападающий Александр Соболев, отличившись на 11-й и 39-й минутах. Еще один гол на 86-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин, замкнув головой подачу с углового.

«Зенит» с 8 очками лидирует в турнирной таблице группы С, «Динамо» с 1 очком — на последней, четвертой строчке.

В следующем туре команды снова встретятся друг с другом. Игра пройдет 14 октября на «Анжи Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.