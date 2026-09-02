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Оренбург — Рубин: счет и результат матча 3 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России 2 сентября 2026

«Рубин» обыграл «Оренбург» в серии пенальти в Кубке

Сергей Филин

«Рубин» победил «Оренбург» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 4:2.

Матч состоялся 2 сентября на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

В первом тайме отличился нападающий казанцев Жак Сиве. После перерыва счет сравнял Андрей Касаджиков. До конца основного времени команды не смогли выявить победителя.

В серии пенальти сильнее оказались гости.

Теперь у трех команд группы А — «Рубина», «Спартака» и «Оренбурга» — по четыре очка. Казанцы занимают первое место по дополнительным показателям.

13 октября команды снова встретятся между собой в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
02 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:1
Рубин
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Кубок России
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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