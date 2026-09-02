«Рубин» обыграл «Оренбург» в серии пенальти в Кубке

«Рубин» победил «Оренбург» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 4:2.

Матч состоялся 2 сентября на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

В первом тайме отличился нападающий казанцев Жак Сиве. После перерыва счет сравнял Андрей Касаджиков. До конца основного времени команды не смогли выявить победителя.

В серии пенальти сильнее оказались гости.

Теперь у трех команд группы А — «Рубина», «Спартака» и «Оренбурга» — по четыре очка. Казанцы занимают первое место по дополнительным показателям.

13 октября команды снова встретятся между собой в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.