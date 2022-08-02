Абаскаль уже не повторил в «Спартаке» ошибок Витории и Кононова. Испанец пошел по пути Тедеско
Существует хорошо известная шкала эмоциональных реакций на то или иное событие, особенно шоковое — там, где отрицание, торг, принятие и так далее. Мне кажется, что какая-то такая лестница есть и в отношении тренеров «Спартака» — речь в первую очередь об иностранцах. И Гильермо Абаскаль довольно бодро движется по ее ступеням: от «какого-то непонятного ноунейма» он, похоже, перешел на «слушайте, а он, кажется, и правда тренер».
Вот уже и такой мэтр, как Геннадий Сергеевич Орлов, признал испанца.
«Видно, что Абаскаль — тренер. Повторю чью-то мысль. Дайте ему хотя бы 100 дней! Не мешайте ему. Игроки его поняли. Сейчас «Спартак» выглядит иначе. Прослеживается поступательное движение вверх», — сказал он «СЭ» после матча с «Краснодаром».
Почти три года назад примерно то же самое происходило и с Доменико Тедеско. Понятно, что сравнение напрашивающееся, очевидное и максимально неоригинальное. Но оно, кстати, идет и со стороны игроков «Спартака». Вот, например, цитата Руслана Литвинова: «Абаскаль очень похож на Тедеско — молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм. Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо».
«Тедеско тоже был молодой. Какая разница? Если хороший специалист, то возраст не имеет значения — хоть 25 лет», — это уже слова Александра Соболева.
Ну и еще одна фраза от Орлова, который, похоже, стал одним из публичных сторонников Абаскаля: «От тренера идет правильная энергетика. Так, кстати, было и при Тедеско, когда москвичи заняли второе место. Игроки заряжены, по-хорошему агрессивны. Есть движение, довольно высокий темп, мысль».
Но помимо возраста и энергетики у Тедеско и Абаскаля, кажется, есть еще кое-что общее. На эту мысль навела фраза испанца в интервью официальному сайту «Спартака» перед матчем с «Оренбургом», когда тот сравнил футбольную команду с хамелеоном.
«Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу — грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном», — сказал он.
Это высказывание обратило на себя внимание еще и потому, что сразу по приезде в Россию Абаскаль говорил другое.
«Барселона» многое дала мне. Она взрастила меня как игрока и как человека. Философия «Барселоны» — это доминирующий футбол. Нужно доминировать на поле. Это главная идея. Владеть побольше мячом и побеждать», — рассуждал испанец в интервью клубному YouTube-каналу.
При чем тут Тедеско? Слова про хамелеона заставили вспомнить первую пресс-конференцию немца в Москве. Она была примечательна не только тем, что началась с опозданием больше чем на час от изначально заявленного времени и совершенно чудовищным переводом с немецкого (кстати, дальше Доменико общался на пресс-конференциях по-английски), но и ответом тренера на вопрос, как бы он охарактеризовал себя одним словом: «Жонглер».
Спустя пару дней «СЭ» даже выпустил номер с резонансной первой полосой, где Тедеско был изображен в виде Джокера — тогда как раз на экранах шумел фильм с Хоакином Фениксом. Немец, кстати, в отличие от клуба на это не обиделся, сказав: «Джокер — самая важная карта в колоде, я воспринимаю это как комплимент».
А перед дебютным для себя матчем в РПЛ, против «Рубина», Тедеско развил мысль про жонглера, да и стиль в целом:
— Нам нужно адаптироваться к тому составу, что у нас есть, это наша работа. Есть порядка 200 футбольных тактик. Все те дни, что нахожусь здесь, ищу оптимальные варианты на ближайшие игры.
Очевидно, одна из причин успеха Тедеско со «Спартаком» в том, что он максимально адаптировал футбол команды под возможности имеющихся в распоряжении игроков, а не держался за свои представления о прекрасном. Судя по всему, это же происходит и с Абаскалем, который от владения мячом и доминирования на поле перешел к хамелеону и тому, что «все зависит от соперника».
На это у испанца ушло полтора месяца, но, как известно, лучше поздно, чем никогда. Руй Витория до последнего пытался выстроить «Спартак» согласно своим принципам, лишь глубокой осенью откатившись к базовым настройкам времен Тедеско, — но было слишком поздно, и судьба португальца была уже предрешена. Про Олега Кононова и бесковский футбол и говорить нечего.
И, кстати, чемпионский «Спартак» Массимо Карреры — это тоже не что-то артхаусное. Там тоже по большому счету все было довольно просто: побыстрее доставьте мяч вперед (Фернандо), а там Квинси Промес, Луиз Адриано, Зе Луиш должны были завершать все на мастерстве и «химии».
Гарантий, что Абаскаль добьется того же результата, что и Тедеско в свой полноценный сезон, разумеется, никаких нет. У Унаи Эмери было три победы в первых трех турах. Но, кажется, есть основания думать, что испанец не повторит хотя бы заметных в публичном поле ошибок своих неудачливых предшественников.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0