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Абаскаль уже не повторил в «Спартаке» ошибок Витории и Кононова. Испанец пошел по пути Тедеско

Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль и Доменико Тедеско.
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Доменико Тедеско с игроками «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Когда быть хамелеоном — это хорошо.

Существует хорошо известная шкала эмоциональных реакций на то или иное событие, особенно шоковое — там, где отрицание, торг, принятие и так далее. Мне кажется, что какая-то такая лестница есть и в отношении тренеров «Спартака» — речь в первую очередь об иностранцах. И Гильермо Абаскаль довольно бодро движется по ее ступеням: от «какого-то непонятного ноунейма» он, похоже, перешел на «слушайте, а он, кажется, и правда тренер».

Вот уже и такой мэтр, как Геннадий Сергеевич Орлов, признал испанца.

 
Гильермо Абаскаль. «Дайте Абаскалю хотя бы 100 дней! Он тренер. А Соболев все еще «провинциал». Орлов — о «Зените» и «Спартаке»

«Видно, что Абаскаль — тренер. Повторю чью-то мысль. Дайте ему хотя бы 100 дней! Не мешайте ему. Игроки его поняли. Сейчас «Спартак» выглядит иначе. Прослеживается поступательное движение вверх», — сказал он «СЭ» после матча с «Краснодаром».

Почти три года назад примерно то же самое происходило и с Доменико Тедеско. Понятно, что сравнение напрашивающееся, очевидное и максимально неоригинальное. Но оно, кстати, идет и со стороны игроков «Спартака». Вот, например, цитата Руслана Литвинова: «Абаскаль очень похож на Тедеско — молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм. Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо».

«Тедеско тоже был молодой. Какая разница? Если хороший специалист, то возраст не имеет значения — хоть 25 лет», — это уже слова Александра Соболева.

Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Доменико Тедеско.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ну и еще одна фраза от Орлова, который, похоже, стал одним из публичных сторонников Абаскаля: «От тренера идет правильная энергетика. Так, кстати, было и при Тедеско, когда москвичи заняли второе место. Игроки заряжены, по-хорошему агрессивны. Есть движение, довольно высокий темп, мысль».

Но помимо возраста и энергетики у Тедеско и Абаскаля, кажется, есть еще кое-что общее. На эту мысль навела фраза испанца в интервью официальному сайту «Спартака» перед матчем с «Оренбургом», когда тот сравнил футбольную команду с хамелеоном.

 
31&nbsp;июля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Красно-белые одержали крупную победу. У «Спартака» — вторая крупная победа подряд. Красно-белые в лидерах вместе с «Зенитом» и ЦСКА

«Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу — грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном», — сказал он.

Это высказывание обратило на себя внимание еще и потому, что сразу по приезде в Россию Абаскаль говорил другое.

«Барселона» многое дала мне. Она взрастила меня как игрока и как человека. Философия «Барселоны» — это доминирующий футбол. Нужно доминировать на поле. Это главная идея. Владеть побольше мячом и побеждать», — рассуждал испанец в интервью клубному YouTube-каналу.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

При чем тут Тедеско? Слова про хамелеона заставили вспомнить первую пресс-конференцию немца в Москве. Она была примечательна не только тем, что началась с опозданием больше чем на час от изначально заявленного времени и совершенно чудовищным переводом с немецкого (кстати, дальше Доменико общался на пресс-конференциях по-английски), но и ответом тренера на вопрос, как бы он охарактеризовал себя одним словом: «Жонглер».

Спустя пару дней «СЭ» даже выпустил номер с резонансной первой полосой, где Тедеско был изображен в виде Джокера — тогда как раз на экранах шумел фильм с Хоакином Фениксом. Немец, кстати, в отличие от клуба на это не обиделся, сказав: «Джокер — самая важная карта в колоде, я воспринимаю это как комплимент».

 
Гильермо Абаскаль. «Чем больше я смотрю наш чемпионат, тем больше удивляюсь». Абаскаль — после разгрома «Оренбурга»

А перед дебютным для себя матчем в РПЛ, против «Рубина», Тедеско развил мысль про жонглера, да и стиль в целом:

— Нам нужно адаптироваться к тому составу, что у нас есть, это наша работа. Есть порядка 200 футбольных тактик. Все те дни, что нахожусь здесь, ищу оптимальные варианты на ближайшие игры.

Очевидно, одна из причин успеха Тедеско со «Спартаком» в том, что он максимально адаптировал футбол команды под возможности имеющихся в распоряжении игроков, а не держался за свои представления о прекрасном. Судя по всему, это же происходит и с Абаскалем, который от владения мячом и доминирования на поле перешел к хамелеону и тому, что «все зависит от соперника».

Доменико Тедеско с игроками "Спартака". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Доменико Тедеско с игроками «Спартака».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

На это у испанца ушло полтора месяца, но, как известно, лучше поздно, чем никогда. Руй Витория до последнего пытался выстроить «Спартак» согласно своим принципам, лишь глубокой осенью откатившись к базовым настройкам времен Тедеско, — но было слишком поздно, и судьба португальца была уже предрешена. Про Олега Кононова и бесковский футбол и говорить нечего.

И, кстати, чемпионский «Спартак» Массимо Карреры — это тоже не что-то артхаусное. Там тоже по большому счету все было довольно просто: побыстрее доставьте мяч вперед (Фернандо), а там Квинси Промес, Луиз Адриано, Зе Луиш должны были завершать все на мастерстве и «химии».

 
Гильермо Абаскаль. Что сделал со «Спартаком» Абаскаль, кто самый яркий из бразильцев «Зенита» и в чем фишка «Факела». Интервью Юрия Газзаева

Гарантий, что Абаскаль добьется того же результата, что и Тедеско в свой полноценный сезон, разумеется, никаких нет. У Унаи Эмери было три победы в первых трех турах. Но, кажется, есть основания думать, что испанец не повторит хотя бы заметных в публичном поле ошибок своих неудачливых предшественников.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско
Олег Кононов
Руй Витория
6
36
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
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Федор Смолов

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Эдуард Сперцян

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Ростов

 3
П
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Ростов

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Оренбург

 2
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Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
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Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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