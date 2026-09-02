Луис Энрике или Шилов? Трансферы звездных легионеров больше не работают, пора переключаться на россиян

Константин Алексеев — о проблемах поиска сильных иностранцев.

В последний день трансферного окна в Европе мы следили за тем, уедет Луис Энрике в «Рому» или нет. «Зенит» мог выручить огромные деньжищи — до 40 миллионов евро. Обсуждались многие финансовые и селекционные вопросы — на какой сумме сойдутся, на кого ее следует потратить, сколько новичков нужно Питеру и на какие позиции. Не было только одного — сожаления, что РПЛ может покинуть футболист сборной Бразилии. Наоборот, самые заплюсованные комментарии на сайте «СЭ» оказались в таком духе: «Это недоразумение нужно срочно продать».

И мы анализируем: а что сделал парень, купленный за 28 миллионов евро? Отрабатывает ли вложения? И дальше: а другие звездные легионеры, призванные выводить свои клубы в РПЛ на новые высоты, повышать общий уровень чемпионата? Это ведь уже не отдельный случай, а тенденция. Причем Луис Энрике в ней, может, даже не самый показательный пример — просто вышел на первый план из-за интереса «Ромы».

У бразильца за полтора года в 54 официальных матчах за «Зенит» — 8 забитых мячей и 7 голевых передач. Статистика совершенно заурядная. Даже у опального Андрея Мостового за эти полтора года гораздо лучше — 12+8. А русский парень Глушенков — конкурент Энрике по позиции — только за прошлый сезон выбил 11+12 в 34 встречах. Максим на фоне бразильца — суперзвезда нашей лиги. Южноамериканец же — середняк. Может, выйти на поле, может остаться в запасе — никого это не удивит. Согласитесь, для такой роли не надо быть футболистом сборной Бразилии за 28 миллионов евро.

Эсекьель Барко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

И возникает вопрос: зачем вообще такие легионеры нужны? Кто последний засверкал на ожидаемом уровне? Пожалуй, Барко оправдывает авансы (хотя и тут после продления контракта способны возникнуть нюансы). Дуглас Аугусто? Ок. А еще? На пару удачных примеров масса неудачных. Артур за 15 миллионов евро (здесь и далее данные transfermarkt.de), Лусиано (12), Жерсон (25), Кастаньо (11), Гарсия (18,7). Это только из очевидных дороже 10 миллионов евро. Джону Джону (18) и тем более Фелипе Аугусто (15) еще даем шанс, но и они пока не зажигают. Плюс можем вспомнить Пьянича, Перрена, туриста Джона Дурана...

И если еще даже год назад я был против ужесточения лимита на легионеров из-за завышенных зарплат россиянам и снижения уровня конкуренции, то чем дальше, тем становится заметнее: попытки отыскать что-то стоящее на зарубежном рынке становятся все более провальными. Сильные едут туда, где будут на виду, выступая в еврокубках. А если и соглашаются на трансфер в РПЛ, то, судя по всему, в первую очередь из-за денег, спортивная мотивация уходит на второй план. Есть ли у футболиста сборной Бразилии Луиса Энрике столько огня внутри, чтобы рвать жилы на сто процентов на тренировках и в матчах? Судя по отдаче на поле — нет. А если искать среди тех, кто не нужен в Европе, то они не выдерживают конкуренцию. Или вон «Динамо» все лето искало вингеров, приехали двое, но не прошли медосмотр.

«Зенит» несколько лет охотился за форвардом, но упирается все равно в Соболева и Тюкавина. «Спартак» облазил весь зарубежный рынок — но пришел за Даку в «Рубин». ЦСКА — то же самое, самым интересным оказался Лусиано из Питера. Про Мялковского, выходящего у «Локомотива», пока промолчим.

В «Динамо» в запасе участник ЧМ-2026 Чавес из сборной Мексики, потому что 18-летний Маринкин просто сильнее. И Зайдензаль, никогда не считавшийся суперталантом, в какой-то момент отправил на скамейку Касереса, остановившего на том же чемпионате мира Мбаппе. А в «Спартаке» кто выходит чаще — Дмитриев или купленный зачем-то Парада? Этот трансфер изначально выглядел в стиле: есть задача привезти левого защитника — привезли. А сильнее ли он имеющихся футболистов? Разве не таким, наголову выше по мастерству, должен быть легионер? Так, может, больше смотреть на своих, помогать им развиваться, чем брать середняков или искать мотивацию у звездных иностранцев? Для всего российского футбола наверняка было бы лучше, если бы справа у «Зенита» стабильно выходил Шилов, а не Луис Энрике за 28 миллионов. Уверен, 8+7 в 54 матчах Вадим сделал бы — жаль травмировался.

Кевин Андраде. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Конечно, полностью закрыться никто не предлагает, из крайности в крайность бросаться не стоит. И Хиля с Андраде можно найти, как «Балтика», и сильных россиян на всю РПЛ не хватит, и многие легионеры — лидеры в своих клубах, все так. Но повод обратить более пристальное внимание на российские школы и молодые таланты неубедительные трансферы звезд дают определенно. В условиях международного отстранения мотивации у наших мальчишек явно больше, чем у многих легионеров, приехавших в первую очередь заработать.