Семак — действительно гений. Надо осознать это

Авторская колонка известного комментатора — о феномене главного тренера «Зенита».

Мнение

Одна из самых знаменитых литературных сцен — насмешка Шерлока Холмса над Ватсоном после того, как доктор, не разгадав загадку сыщика, спрашивает у друга, каким образом он пришел к своему выводу. И получив полный ответ, говорит: «Да, это просто».

Сергей Семак, конечно, не Холмс и в каждом из четырех чемпионств «Зенита» нет ничего загадочного, но обычной фразы про супервозможности петербуржцев слишком мало, чтобы понять, почему тренеру удается доминировать в РПЛ. Большой бюджет и звездный подбор игроков — это да, но помните такой клуб, как «Анжи»? Где были Это'О, Роберто Карлос, Жирков, Кокорин, Хиддинк; где были рассказы о 60 миллионах евро наличными, четырехэтажных пентхаусах, вертолетных такси, люксовых автомобилях. Но «Анжи» чемпионом почему-то так и не стал.

— В чем Семак легенда? — заявил на днях Андрей Канчельскис. — С таким бюджетом и игроками любой тренер стал бы чемпионом. Эти трофеи ни о чем не говорят.

— Не удивлен продлением контракта с Семаком, — высказался после Суперкубка Павел Погребняк. — Очень ценное качество — умение управлять коллективом в разных ситуациях. Если бразильцы довольны, значит, все довольны.

Сергея Семака качают после победы в Суперкубке России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Очень хорошо отношусь к Семаку, но следующего шага для него не вижу. Другое дело — Виталий Калешин.

Это уже Бердыев.

То есть все объяснения о природе успеха Семака неминуемо сводятся к набору из трех понятий — деньги, состав, атмосфера. При обязательном и чуть снисходительном резюме: тренер для внутреннего пользования. Но это никак не объясняет феномен Семака — тренера, который не только выиграл каждый чемпионат с «Зенитом», но и вернул клубу чемпионский титул. И если помните, его назначение было встречено удивлением и скепсисом — человек без большого опыта самостоятельной работы, без опыта работы в топ-клубе, без иностранного паспорта, наконец.

Кто-то публично назвал Семака гением — и часть футбольного мира встретила это фырканьем. Люди упорно отказываются замечать, что Сергей действительно гениален.

В чем?

Семак — гений адекватности, адаптации и дипломатии при сильном внутреннем стержне.

Он сумел удержать раздевалку, когда (фраза из биографии Висенте дель Боске) «личностей было слишком много, и каждый хотел стать главным, а игроцкий авторитет тренера был для них идентификатором «мы с тобой одной крови», но не примером для подражания».

Сумел выстроить отношения в сложном разнообразном мире «Зенита».

Сумел идеально использовать отведенное ему время.

Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Объяснимо, что Канчельскис не понимает этого. Странно, что этого не видит Бердыев — кто мог стать в «Спартаке» таким же тренером на годы при большом бюджете и трансферных возможностях, но сам погубил этот шанс, заслужив от Леонида Федуна знаменитую СМС в ответ на отказ в последнюю секунду.

Семака-тренера надо мерить временем, а не деньгами.

Изначально у него профессиональные качества были ниже человеческих. Но долго работая с разными большими тренерами, он их развил, набравшись опыта не только тренерского, но и менеджерского — как себя вести в сложных ситуациях.

Так бывает — человеческие качества (речь не столько о характере, сколько о кругозоре и интеллекте) подтянули профессиональные. Богатый игровой интеллект пригодился тоже.

Семак-игрок прошел через многое. Семаку-тренеру этот опыт помог.

Помогли и помощники — пожалуй, именно в «Зените» самый сильный и разноплановый штаб. Это обеспечивает кругозор, дает возможность менять тактику и определять состав. Считается, что Семак иногда слишком много делегирует (речь не только о помощниках), но таков его стиль.

И кажется, что и сейчас он не делает ничего лишнего, как когда-то на поле. Очень прагматичный, что необходимо в условиях работы в «Зените».

Конечно, конкуренция в 2018-м была иной. Но соперников ослабил не «Зенит». А тренерская среда изменилась радикально.

Семин, Газзаев и Бердыев не тренируют. Черчесов ушел в сборную, а потом уехал в Европу. Карпин прирос к Ростову, иностранцы сменяют один другого — порой и дважды в год. Слуцкий воюет с обстоятельствами в Казани.

А Семак тем временем использовал каждый свой шанс. И впереди теперь только Романцев.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.