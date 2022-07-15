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Семак — действительно гений. Надо осознать это

Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»
Сергея Семака качают после победы в Суперкубке России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка известного комментатора — о феномене главного тренера «Зенита».

Мнение

Одна из самых знаменитых литературных сцен — насмешка Шерлока Холмса над Ватсоном после того, как доктор, не разгадав загадку сыщика, спрашивает у друга, каким образом он пришел к своему выводу. И получив полный ответ, говорит: «Да, это просто».

Сергей Семак, конечно, не Холмс и в каждом из четырех чемпионств «Зенита» нет ничего загадочного, но обычной фразы про супервозможности петербуржцев слишком мало, чтобы понять, почему тренеру удается доминировать в РПЛ. Большой бюджет и звездный подбор игроков — это да, но помните такой клуб, как «Анжи»? Где были Это'О, Роберто Карлос, Жирков, Кокорин, Хиддинк; где были рассказы о 60 миллионах евро наличными, четырехэтажных пентхаусах, вертолетных такси, люксовых автомобилях. Но «Анжи» чемпионом почему-то так и не стал.

Сергей Семак. Семак — топ для России. С «Зенитом» он может побить рекорд «Спартака»

— В чем Семак легенда? — заявил на днях Андрей Канчельскис. — С таким бюджетом и игроками любой тренер стал бы чемпионом. Эти трофеи ни о чем не говорят.

— Не удивлен продлением контракта с Семаком, — высказался после Суперкубка Павел Погребняк. — Очень ценное качество — умение управлять коллективом в разных ситуациях. Если бразильцы довольны, значит, все довольны.

Сергея Семака качают после победы в Суперкубке России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергея Семака качают после победы в Суперкубке России.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Очень хорошо отношусь к Семаку, но следующего шага для него не вижу. Другое дело — Виталий Калешин.

Это уже Бердыев.

То есть все объяснения о природе успеха Семака неминуемо сводятся к набору из трех понятий — деньги, состав, атмосфера. При обязательном и чуть снисходительном резюме: тренер для внутреннего пользования. Но это никак не объясняет феномен Семака — тренера, который не только выиграл каждый чемпионат с «Зенитом», но и вернул клубу чемпионский титул. И если помните, его назначение было встречено удивлением и скепсисом — человек без большого опыта самостоятельной работы, без опыта работы в топ-клубе, без иностранного паспорта, наконец.

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. «Зенит» подтвердил свое величие — «Спартак» без шансов проиграл Суперкубок

Кто-то публично назвал Семака гением — и часть футбольного мира встретила это фырканьем. Люди упорно отказываются замечать, что Сергей действительно гениален.

В чем?

Семак — гений адекватности, адаптации и дипломатии при сильном внутреннем стержне.

Он сумел удержать раздевалку, когда (фраза из биографии Висенте дель Боске) «личностей было слишком много, и каждый хотел стать главным, а игроцкий авторитет тренера был для них идентификатором «мы с тобой одной крови», но не примером для подражания».

Сумел выстроить отношения в сложном разнообразном мире «Зенита».

Сумел идеально использовать отведенное ему время.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Семак.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Объяснимо, что Канчельскис не понимает этого. Странно, что этого не видит Бердыев — кто мог стать в «Спартаке» таким же тренером на годы при большом бюджете и трансферных возможностях, но сам погубил этот шанс, заслужив от Леонида Федуна знаменитую СМС в ответ на отказ в последнюю секунду.

Семака-тренера надо мерить временем, а не деньгами.

Изначально у него профессиональные качества были ниже человеческих. Но долго работая с разными большими тренерами, он их развил, набравшись опыта не только тренерского, но и менеджерского — как себя вести в сложных ситуациях.

Так бывает — человеческие качества (речь не столько о характере, сколько о кругозоре и интеллекте) подтянули профессиональные. Богатый игровой интеллект пригодился тоже.

Семак-игрок прошел через многое. Семаку-тренеру этот опыт помог.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; обладатель Суперкубка России.

Помогли и помощники — пожалуй, именно в «Зените» самый сильный и разноплановый штаб. Это обеспечивает кругозор, дает возможность менять тактику и определять состав. Считается, что Семак иногда слишком много делегирует (речь не только о помощниках), но таков его стиль.

И кажется, что и сейчас он не делает ничего лишнего, как когда-то на поле. Очень прагматичный, что необходимо в условиях работы в «Зените».

Конечно, конкуренция в 2018-м была иной. Но соперников ослабил не «Зенит». А тренерская среда изменилась радикально.

Семин, Газзаев и Бердыев не тренируют. Черчесов ушел в сборную, а потом уехал в Европу. Карпин прирос к Ростову, иностранцы сменяют один другого — порой и дважды в год. Слуцкий воюет с обстоятельствами в Казани.

А Семак тем временем использовал каждый свой шанс. И впереди теперь только Романцев.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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