Источник: «Динамо» может вернуть Захаряна после отмены трансферов Платы и Матеуса Мартинса

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может вернуться в московское «Динамо», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, в клубе изучают вариант с возвращением 23-летнего футболиста после отмены трансферов Гонсало Платы из «Фламенго» и Матеуса Мартинса из «Ботафого». «Динамо» может арендовать Захаряна на сезон.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. С того момента он провел за испанский клуб 66 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи. В этом сезоне россиянин один раз вышел на поле в Ла лиге.

После 6 туров «Динамо» с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. С лета команду снова тренирует немец Сандро Шварц, под руководством которого Захарян в 2020 году дебютировал в РПЛ.