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Сегодня, 17:00

У «Зенита» не осталось конкурентов, а у Семака — внутренних проблем. И это плохая новость

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренеру нужен мощный вызов.

Трудно не признать «Зенит» главным — с отрывом — фаворитом нового сезона. Сложно не согласиться с тем, что у питерцев звездный по нынешним меркам премьер-лиги состав, в котором выделяются самые дорогие игроки в наших реалиях. Наконец, невозможно не отметить, что главный тренер «Зенита» только что переутвержден на целых три сезона: идиллия, да и только.

Но вот это и смущает. Чтобы двигаться дальше и прогрессировать, Сергею Семаку, на мой взгляд, не хватает адреналина. Бредни про то, что с «Зенитом» внутри России может легко выиграть любой тренер, оставим тем, кому нравится это культивировать: в четырех титулах подряд огромная (если не главная) заслуга как раз Семака. И его трехлетний контракт — справедливое признание этой заслуги.

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Но ведь в каждом из предыдущих победных сезонов Семак сталкивался с мелкими, средними и крупными внутренними или внешними проблемами, которые он успешно преодолевал: сам Сергей Богданович и клуб умело прятали большинство из этих нюансов в недрах Удельного парка. А вот именно сегодня я не вижу таких проблем: даже если до конца лета уедет отдельно взятый Вендел, это не лишит «Зенит» статуса фаворита.

Без участия в Лиге чемпионов, где можно было показать и самим понять свою нынешнюю реальную силу, «Зенит» и тренер оказываются в некой полупозиции. С одной стороны, очевидно, что в России они сегодня могут проиграть только самим себе. С другой — нет и как минимум один сезон не будет никакого объективного понимания, какова по европейским меркам игровая ценность «Зенита», который по прошествии нескольких лет полностью стал командой имени тренера Семака.

Выиграть пятый чемпионский титул подряд — тоже мотивация, это да. Но достаточно ли этого для дальнейшего прогресса тренера? А расти ему есть куда, недаром же в этом уверен легендарный Фабио Капелло. Тот самый Дон Фабио, который уверяет, что, как правило, максимальный по эффективности срок пребывания главного тренера в одном клубе — пять сезонов: дальше, мол, накатывает дикая психологическая усталость. А ведь Семак как раз входит в пятый сезон...

Этим летом прекрасно умеющий держать себя на людях и крайне редко поддающийся эмоциям Сергей Богданович уже ответил на десятки, а то и сотни вопросов журналистов. Класс есть класс: ничего лишнего Семак традиционно не говорит, а публичный посыл абсолютно верен — работать, работать и работать. Во всем этом есть сермяжная правда, но мне лично не хватает какой-то перчинки.

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Вот ушел Дзюба — и кому теперь вносить сумятицу в тренировочный процесс и в атмосферу раздевалки? Нет больше Оздоева — кому теперь бухтеть во время тренировок в Удельном парке? Азмун играет в Германии — кто теперь будет регулярно приезжать после отпуска с лишним весом, не особо соблюдать режим и заезжать с личным водителем-оруженосцем практически на тренировочное поле?

Нужна все-таки какая-то перчинка, ох нужна. Иначе все больно уж гладко складывается. А когда все складывается слишком гладко, есть риск самоуспокоиться и упустить в итоге что-то важное. Не согласны, Сергей Богданович?

Обозреватель &laquo;СЭ&raquo;&nbsp;&mdash; о&nbsp;главных интригах стартующего сегодня чемпионата-2022/23. Есть ли конкуренты у «Зенита»? Удержится ли Абаскаль? «Сочи» против Федотова. Рабинер — о новом сезоне РПЛ
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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